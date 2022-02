–

De parte de La Peste February 7, 2022 40 puntos de vista

En agosto de 2021, las tropas internacionales abandonaron Afganist谩n despu茅s de unos 20 a帽os de servicio militar. En poco tiempo, los talibanes se apoderaron de una provincia tras otra sin luchar. Predecible y, sin embargo, aparentemente sorprendente para muchos. 鈥- Incluso durante la retirada y la consiguiente toma del poder por parte de los talibanes, muchas personas intentaron desesperadamente abandonar el pa铆s. El caos en el aeropuerto de Kabul y la forma en que se trat贸 a la gente, especialmente con las llamadas fuerzas locales, atrajo la atenci贸n internacional hacia Afganist谩n.

En ese momento tambi茅n recibimos un pedido de donaciones de la Federaci贸n de Era Anarquista para poder llevar a la gente del lugar a un lugar seguro.

Tambi茅n se recolectaron donaciones en Karlsruhe para apoyar a la poblaci贸n local.

Nos pusimos en contacto con la Federaci贸n de Era Anarquista a fines de agosto de 2021. Les pedimos que nos contaran algo sobre su federaci贸n y que nos dieran una idea de su punto de vista sobre la situaci贸n actual, incluida expl铆citamente la situaci贸n de las mujeres y los ni帽os. Por 煤ltimo, pero no menos importante, quer铆amos saber c贸mo podemos apoyar a la poblaci贸n local.

A finales de diciembre de 2021 recibimos la respuesta a nuestras preguntas, que traducimos al alem谩n y reproducimos en la parte inglesa en la redacci贸n original (Por ANIKA).

<< La red anarquista afgana es peque帽a pero activa. Nuestros miembros siempre han luchado por una vida anarquista, sin importar en qu茅 situaci贸n se encontraban. Si trabajaran como maestros o periodistas, por ejemplo, podr铆an transmitir mensajes anarquistas a los ni帽os y j贸venes.

El hecho de que esta red solo pudiera extenderse muy lentamente se debi贸 principalmente a la dif铆cil situaci贸n en Afganist谩n. La baja prosperidad econ贸mica de la poblaci贸n, el desempleo juvenil, la falta de un suministro el茅ctrico estable y la distancia f铆sica entre nuestros miembros nos impuls贸 a realizar actividades conjuntas espor谩dicas. Pero incluso nuestras actividades err谩ticas han llevado a muchos j贸venes a ver el verdadero significado del anarquismo.

Afganist谩n es un pa铆s que nunca ha vivido en paz sin guerra. Hemos visto guerras civiles y guerras instigadas desde el extranjero una y otra vez.

Nosotros, los activistas anarquistas y otros que analizamos pol铆ticamente la situaci贸n en nuestro pa铆s, asumimos que el resultado final ser铆a a煤n peor que lo que se est谩 desarrollando hoy.

A煤n as铆, fue una sorpresa para la mayor铆a de los afganos. En general, la llegada y toma del poder por parte de los talibanes se discuti贸 durante el acuerdo entre los talibanes y los Estados Unidos. En este acuerdo, los talibanes acordaron negociar con el gobierno de la Rep煤blica de Afganist谩n, pero esto se pospuso todos los d铆as durante el segundo a帽o de negociaciones.

Las conversaciones fueron solo una t谩ctica dilatoria para preparar al ej茅rcito talib谩n para tomar el control del pa铆s cuatro meses despu茅s de que las primeras tropas extranjeras abandonaran Afganist谩n.

La guerra estall贸 primero en las provincias y los talibanes tomaron r谩pidamente el control de todas las provincias.

El pueblo de Afganist谩n esperaba que los talibanes tomaran Kabul despu茅s de seis meses de lucha como m铆nimo con mucha resistencia. Desafortunadamente, la noticia de la captura de la vecina provincia de Kabul se anunci贸 esa ma帽ana, y no pasaron muchas horas antes de que Kabul cayera en manos de las tropas talibanes por la tarde, una muerte sin derramamiento de sangre, dicen. Sin que se disparara un solo tiro, el p谩nico estall贸 en la ciudad a las pocas horas de que los talibanes tomaran el poder.

Lo m谩s vergonzoso fue que el derrocado presidente afgano abandon贸 el palacio presidencial esa misma noche. Como resultado, todos los grupos, estadistas y pol铆ticos huyeron a todo tipo de pa铆ses. Lo que qued贸 fue una ciudad asustada llena de gente indefensa, las v铆ctimas de Afganist谩n y gente terrible con armas que derram贸 la sangre de nuestros compatriotas.

Afganist谩n vive actualmente con miedo d铆a y noche y no sabe lo que depara el futuro. En las 谩reas controladas por los talibanes, todas las oficinas privadas y gubernamentales est谩n cerradas, las tiendas est谩n cerradas y la desesperaci贸n se ve en los rostros de todos. Pero los pol铆ticos y los talibanes siguen haciendo negocios y repartiendo poder sin importarles que la gente del pa铆s est茅 perdiendo la vida, sus hijos y su orgullo por haber tenido que abandonar sus hogares. Los principales culpables de esta situaci贸n son los mismos gobernantes y pol铆ticos que siempre han comerciado y vendido la sangre del pueblo afgano para hacerse con el poder.

Desde el d铆a en que comenzaron las conversaciones entre EE. UU. y los talibanes, muchos grupos antitalib谩n no fueron optimistas y no vieron sus vidas seguras.

Todas estas personas, especialmente los activistas, est谩n tratando actualmente de salir de Afganist谩n. Para los talibanes, a trav茅s de a帽os de gobierno directo e indirecto a trav茅s de ataques contra mujeres y otros activistas comunitarios, han destruido lo que tom贸 25 a帽os construir.

Las astutas palabras de los talibanes, supuestamente para llamar la atenci贸n de los gobiernos del mundo y evitar el caos, son inveros铆miles y no deben creerse.

Seg煤n los talibanes, existe una garant铆a de libertad y derechos relativos de las mujeres, que se han logrado tras el esfuerzo y sacrificio de muchas mujeres valientes. Personalmente, veo mi estatus social y el de otras mujeres activistas en gran peligro simplemente por la existencia del r茅gimen talib谩n. >>

<< La ayuda m谩s importante para el pueblo afgano, especialmente para las mujeres y los j贸venes de este pa铆s, es que la gente de los pa铆ses occidentales presione a sus gobiernos para que no expulsen a los inmigrantes de su pa铆s y acepten a todos los refugiados.

Ninguna persona feliz quiere dejar su tierra natal. Hoy, el pueblo de Afganist谩n se ve obligado a hacer esto; deben vivir, deben alimentarse a s铆 mismos ya sus hijos, pero no hay pan para saciar su hambre ni abrigo que los proteja de las balas del enemigo.

En un segundo paso, puede donar, no como una suma global, sino para individuos, para que puedan salir del infierno llamado Afganist谩n y ayudar a sus familias a salir de Afganist谩n ellos mismos.

Como hemos o铆do, Europa, Alemania en particular, ha renunciado a acoger inmigrantes y no se ha comprometido a hacerlo. As铆 que no s茅 qu茅 tan efectiva puede ser la carta de invitaci贸n a Alemania. >>

Mientras tanto, Alemania tambi茅n se ha enfrentado a algunas de las llamadas fuerzas locales de Afganist谩n. La iniciativa Kabul Airlift, que pudo ayudar a m谩s de 1.100 personas a huir a fines de diciembre, atrajo la atenci贸n del p煤blico.

Desafortunadamente, los temores de que los derechos de libertad otorgados por los talibanes no sean m谩s que palabras vac铆as tambi茅n se han hecho realidad.

Cientos de opositores talibanes han sido asesinados y los derechos de las mujeres han sido eliminados r谩pidamente.

Afganist谩n se encuentra en medio de una cat谩strofe humanitaria. La poblaci贸n se ve muy afectada no solo por la opresi贸n de los talibanes, sino tambi茅n por el colapso del suministro de alimentos.

Apoye iniciativas como el puente a茅reo de Kabul , iniciativas que est谩n activas sobre el terreno, haga que quienes lo rodean y los pol铆ticos se den cuenta de que se preocupa por las personas.

ANIKA

Karlsruhe, regi贸n alemana

Traducci贸n autom谩tica de A-Infos

Texto original: https://anika.noblogs.org

Recibido el 1 de febrero del 2022

Colaboraciones a edicionesapestosas[arroba]riseup.net