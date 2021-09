Patrocinado

Los acontecimientos se suceden a un ritmo cada vez m谩s acelerado. Ante una alarmante escalada de las tensiones en todo el mundo, nos dirigimos a nuestros pensadores y pensadoras m谩s respetadas y conocidas para pedirles una evaluaci贸n honesta de la pol铆tica exterior y militar de EE UU y que nos expliquen qu茅 piensan y qu茅 datos manejan en a actualidad. Sabemos que tienen algunas ideas para mejorar las perspectivas de paz.

Noam Chomsky no precisa ninguna presentaci贸n. Ha dedicado toda su vida a denunciar los abusos de poder y excesos del imperio estadounidense. A sus 92 a帽os de edad, sigue implic谩ndose activamente en el debate nacional. Por supuesto que nos sentimos honrados por el hecho de que se haya avenido a hablar con nosotros y compartir sus puntos de vista.

Las cuestiones planteadas en esta entrevista no son de naturaleza filos贸fica o abstracta. Se centran en las vicisitudes de la lucha por el poder a escala internacional que podemos contemplar en tiempo real. Abordan directamente el papel de EE UU en la escalada de tensiones y su capacidad para mitigarlas. Preguntamos tambi茅n por la influencia que puede ejercer la ciudadan铆a com煤n en las relaciones que tiene y tendr谩 EE UU con el resto del mundo.

Esto es lo que nos dijo Noam Chomsky.

El Bulletin of Atomic Scientists (BAS) ha puesto recientemente las manillas del reloj del fin del mundo en los 100 segundos antes de medianoche. La medianoche representa la guerra total, el probable holocausto nuclear. Nunca han estado tan cerca. 驴Est谩s de acuerdo con este funesto augurio?

Un augurio certero, por desgracia. Los analistas del BAS mencionan tres grandes amenazas crecientes: la guerra nuclear, la destrucci贸n medioambiental y lo que algunas personas han llamado una infodemia, el fuerte declive del discurso racional, que es la 煤nica esperanza para afrontar las crisis existenciales.

Cada a帽o de la presidencia de [Donald] Trump, el minutero se fue acercando a la medianoche. Hace dos a帽os, los analistas dejaron los minutos y optaron por el segundero. Trump fue potenciando constantemente las tres amenazas. Vale la pena reflexionar sobre lo cerca que estuvo el mundo de una cat谩strofe indescriptible el pasado noviembre. Otros cuatro a帽os de carrera de Trump hacia el abismo podr铆a haber tenido consecuencias incalculables. Claro que sus ac贸litos no lo ven de esta manera, pero curiosamente cabe decir lo mismo de ciertos segmentos de la izquierda. De hecho, las letan铆as liberales sobre sus abusos tambi茅n eluden en gran parte sus principales cr铆menes. Conviene tenerlo en cuenta cuando creemos que 茅l mismo o alg煤n clon suyo puede recuperar pronto las riendas del poder. Tambi茅n conviene tener en cuenta las advertencias de miles de cient铆ficos de que estamos acerc谩ndonos a puntos de no retorno en la destrucci贸n ambiental. Podemos leer sobre todo esto en Aljazeera.

EE UU siempre se presenta como la principal fuerza del planeta que promueve la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad racial, etc. Las encuestas nos indican que la mayor铆a de los dem谩s pa铆ses consideran en realidad que EE UU representa la mayor amenaza para la estabilidad. 驴D贸nde piensas que est谩 la verdad?

Incluso durante los a帽os de Obama, los sondeos internacionales mostraron que la opini贸n mundial contemplaba a EE UU como la principal amenaza para la paz mundial, muy lejos de cualquier otro pa铆s. Esto no trascendi贸 a la poblaci贸n estadounidense, aunque cualquiera pod铆a acceder a estos datos a trav茅s de los medios extranjeros o de fuentes disidentes. Ocasionalmente de difunden ejemplos ilustrativos. As铆, hubo alguna menci贸n del reciente voto de Naciones Unidas por el que se condenaba las salvajes sanciones contra Cuba, que pr谩cticamente constituyen un bloqueo: 180 contra 2 (EE UU e Israel). El New York Times descalific贸 el dato diciendo que los cr铆ticos de EE UU hab铆an aprovechado para abrir la v谩lvula de escape. Muy normal. Cuando aparecen art铆culos sobre lo desatinado que est谩 el mundo, suele prevalecer la curiosidad por las enfermedades mentales que provocan esa incapacidad patol贸gica de reconocer nuestra nobleza.

No hay nada nuevo con respecto a este posicionamiento. Es muy propio de las culturas imperiales. Incluso una figura tan extraordinaria como John Stuart Mill se extra帽aba de que el mundo no entendiera que Gran Breta帽a era una potencia angelical que se sacrificaba por el bien del mundo鈥 en un momento en que su pa铆s estaba cometiendo uno de sus cr铆menes m谩s horribles, como 茅l sab铆a muy bien.

Una pregunta que nos lleva al dilema del huevo o la gallina: EE UU acusa a Rusia y a China de reforzar r谩pidamente su potencial militar y afirma que su propio posicionamiento y el incremento de su armamento son una respuesta a sus adversarios hostiles, Rusia y China. Tanto Rusia como China dicen que no hacen m谩s que responder a la intimidaci贸n y las amenazas militares por parte de EE UU. 驴Qu茅 opinas? 驴Tienen Rusia y China ambiciones imperiales o no hacen m谩s que defenderse frente a lo que consideran un militarismo estadounidense cada vez m谩s agresivo?

Pueden sernos 煤tiles algunos datos b谩sicos. De acuerdo con la principal organizaci贸n de seguimiento internacional, el SIPRI, 鈥渆l crecimiento del gasto [militar] total en 2020 estuvo muy influido por los patrones de gasto en EE UU y China. EE UU aument贸 su gasto por tercer a帽o consecutivo hasta alcanzar los 778.000 millones de d贸lares en 2020鈥, frente a China, que lo ha incrementado a 252.000 millones de d贸lares (y mucho menos si contemplamos el gasto per capita, claro). En cuarto lugar, detr谩s de India, viene Rusia: 61.700 millones.

EE UU es el 煤nico pa铆s que no se enfrenta a amenazas cre铆bles a su seguridad, aparte de las supuestas amenazas junto a las fronteras de sus adversarios, que est谩n rodeados de misiles nucleares apostados en algunas de los 800 bases militares estadounidenses esparcidas por el mundo (China tiene una, en Yibuti). Ha habito intentos internacionales de evitar la militarizaci贸n del espacio exterior, que constituir铆a una grave amenaza para la supervivencia. La iniciativa al respecto vino principalmente de China y Rusia, pero Washington la bloque贸 durante muchos a帽os.

El n煤mero de misiones de espionaje, vuelos de bombarderos nucleares y juegos de guerra cerca de las fronteras de Rusia ha aumentado enormemente a lo largo del a帽o pasado. Lo mismo ha ocurrido en China. 驴Acaso todo esto no es m谩s que un mero postureo geopol铆tico normal y corriente? 驴O se trata de una escalada peligrosa y de un nuevo rumbo ominoso del plan estrat茅gico de EE UU? 驴Cu谩l es la justificaci贸n de lo que Rusia y China consideran provocaciones y actos agresivos, o incluso preparativos para una guerra?

Esto es muy peligroso. La planificaci贸n estrat茅gica se ha reorientado para centrarse en la guerra con China y Rusia. Se han producido actos provocativos junto a sus fronteras, que ya est谩n plagadas de armas ofensivas estadounidenses. China viola el derecho internacional en el mar de China Meridional, aunque EE UU, la 煤nica potencia mar铆tima que no ha ratificado la Convenci贸n de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, no est谩 legitimado para objetar. La respuesta correcta a las violaciones por parte de China no pasa por una peligrosa demostraci贸n de fuerza, sino por la diplomacia y la negociaci贸n, encabezadas por los pa铆ses de la regi贸n afectados directamente. La mayor amenaza tiene que ver con Taiw谩n. Tambi茅n en este caso, una diplomacia sensata, en vez de provocaciones, puede evitar lo que ser铆a un desastre.

En una democracia, la ciudadan铆a tiene, al menos en teor铆a, la posibilidad de influir en todos los asuntos pol铆ticos. Sin embargo, al final ninguna de las recientes campa帽as militares y guerras no declaradas parecen contar con el favor o apoyo popular. 驴Cu谩l es y cual deber铆a ser el papel de la ciudadan铆a com煤n a la hora de decidir la pol铆tica exterior y las prioridades militares del pa铆s? 驴O habr铆a que dejar estos asuntos en manos de los expertos?

De acuerdo con el art铆culo I de la Constituci贸n [estadounidense], el Congreso es el 煤nico legitimado para declarar la guerra. Sin embargo, hace tiempo que esta disposici贸n se encuentra en el fondo de la papelera, junto con las dem谩s disposiciones molestas del documento que nos ense帽an a reverenciar.

En una democracia plena, la ciudadan铆a deber铆a tener la 煤ltima palabra en los asuntos del Estado. No es nuestro caso. Y deber铆a se una ciudadan铆a informada. No es nuestro caso. La primera guerra mundial es un ejemplo cl谩sico. En 1916, [Woodrow] Wilson gan贸 las elecciones esgrimiendo el lema de 鈥減az sin victoria鈥. Despu茅s lanz贸 una impresionante campa帽a de propaganda para inflamar a una poblaci贸n pacifista e infundirle el odio a todo lo alem谩n, acompa帽ada de falsas noticias sobre atrocidades cometidas por los germanos, fabricadas por el Ministerio de Informaci贸n brit谩nico; la visi贸n orwelliana estaba viva y coleando mucho antes de Orwell. Fue todo un 茅xito. No fue el primer ejemplo, ni el 煤ltimo. La propaganda estatal sigue siendo sumamente eficaz, dondequiera que miremos, reforzada por los medios de comunicaci贸n leales y la clase intelectual.

Un ejemplo sorprendente, con importantes connotaciones, se ha conocido justo unas horas antes de que me sentara a escribir: 鈥淢谩s estadounidenses creen que Ir谩n posee armas nucleares que los que piensan que las tiene Israel. Se sabe que Israel posee armas nucleares desde hace decenios (aunque no lo reconozca oficialmente) y no est谩 demostrado que Ir谩n las haya tenido jam谩s, pero la percepci贸n del p煤blico estadounidense presume una realidad diferente: el 60,5 %, incluido el 70,6 % de los Republicanos y el 52,6 % de los Dem贸cratas, dicen que Ir谩n posee armas nucleares, frente al 51,7 % que dice que Israel las tiene, incluido el 51,7 % de los Republicanos y el 51,9 % de los Dem贸cratas.鈥

Los logros de la propaganda incesante pueden ser pasmosos.

Una vez m谩s, los medios ayudan de diversas maneras. Para citar un caso muy relevante, hace poco los editores del New York Times unieron virtualmente al mundo entero, incluido Ir谩n, con el llamamiento a la creaci贸n de una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio. Esto pondr铆a fin a la supuesta amenaza del armamento nuclear iran铆 y reducir铆a radicalmente las graves tensiones regionales, que encierran un gran peligro. En la propuesta de los editores se omiti贸 un detalle: Israel, la 煤nica potencia de la regi贸n que tiene armas nucleares. Tambi茅n se omiti贸 el motivo por el que esta propuesta sumamente importante no se haya implementado: EE UU la bloquea, para asegurar que los copiosos armamentos israel铆es no vayan a ser inspeccionados. De hecho, EE UU se niega a reconocer oficialmente que Israel cuenta con armas nucleares, pese a que no cabe ninguna duda de ello. Si lo hiciera, podr铆a tener que aplicar la ley estadounidense y bloquear previsiblemente toda ayuda a Israel.

A la multitud no le conviene saber que sus vidas est谩n amenazadas por mor de proteger las fechor铆as de Israel y la participaci贸n de EE UU en las mismas.

En relaci贸n con esto, a la ciudadan铆a y a la mayor铆a del Congreso se les oculta la verdad en relaci贸n con misiones especiales, operaciones cibern茅ticas, intervenciones para cambiar reg铆menes, todo ello realizado en nombre de la ciudadan铆a estadounidense. Los fondos que financian esta met谩stasis del mundo oscuro de sabotaje y terror en el resto del mundo tambi茅n son un secreto. Actualmente se esp铆a a fondo a ciudadanos y ciudadanas de EE UU, aqu铆 mismo, en casa. 驴C贸mo encaja cualquiera de estas cosas en 鈥渆l pa铆s de los libres鈥? 驴Significa que aquello del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no es m谩s que una farsa?

Si dejamos que sea un timo. En el pasaje inicial de una de las primeras obras modernas importantes de ciencia pol铆tica, un hombre sabio 鈥揇avid Hume鈥 se帽al贸 que 鈥渆l poder est谩 en manos de los gobernados鈥. Siempre que opten por ejercerlo. Si se proponen tomar las riendas del Estado en sus propias manos dentro de una comunidad cooperativa, como pretend铆an la clase trabajadora y el campesinado de EE UU a finales del siglo XIX. Pero fueron aplastados por la violencia del Estado y del capital.

Traducci贸n: viento sur

John Rachel es director del Peace Dividend Project.

vientosur.info/entrevista-a-noam-chomsky-que-futuro-tiene-la-paz-en-el-mundo/