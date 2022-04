–

De parte de La Peste April 12, 2022 215 puntos de vista

Al comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, enviamos algunas preguntas a un activista anarquista en Kiev. La siguiente entrevista procesó las últimas tres semanas. Hicimos y tradujimos las preguntas como activistas de la red anarquista local en Karlsruhe, ANIKA y la FdA, Federación de Anarquistas de habla alemana (Nota https://fda-ifa.org).

—- Oye, si quieres, nos encantaría saber un poco sobre ti como la persona que responde… —-

He sido activista anarquista desde 2007 y he participado en decenas de protestas callejeras desde entonces. Fui miembro del sindicato de estudiantes Acción Directa y luego del Sindicato Autónomo de Trabajadores, así como de algunas otras iniciativas más pequeñas. Participé con cautela en la revolución de Maidan de 2014 porque tenía sentimientos bastante contradictorios: me indignaba que los grupos de extrema derecha ganaran popularidad durante las protestas, pero me encantaban los llamamientos generalizados a una reducción de la violencia policial y contra el autoritarismo. Después de 2014 me volví menos activo y no pertenecía a ningún colectivo, pero aun así intenté apoyar iniciativas locales.

1. Nos complace tener la oportunidad de hacer algunas preguntas durante estos días difíciles. ¿Puede decirnos cómo ha superado el conflicto militar hasta ahora?

Vivo en Kiev y es relativamente cómodo aquí, por supuesto, en comparación con otros lugares. Todavía tenemos gas, electricidad, calefacción y agua, parte del transporte público todavía funciona y las tiendas todavía venden comestibles. El toque de queda está vigente desde las 8:00 p. m. hasta las 7:00 a. m. y las personas aquí deben llevar consigo su identificación en todo momento. Alrededor de la mitad de los aproximadamente cuatro millones de habitantes de Kiev han abandonado la ciudad, y algunos de los que quedan prefieren dormir en los refugios antiaéreos.

Kiev está casi intacta, solo unas pocas bombas y cohetes impactaron en la ciudad. Sin embargo, cuando el ejército ruso trató de rodear Kiev, algunas de las ciudades y pueblos vecinos fueron destruidos por su artillería, en particular Gostomel, Bucha e Irpin al noroeste. Ahora, el ejército ruso está tratando de llegar a la ciudad de Fastiv en el suroeste de Kiev y cortar la principal vía férrea que conecta a Kiev con el oeste del país. Los rusos también están tratando de acercarse a Kyiv desde el este y el noreste, por lo que podrían estallar enfrentamientos en los próximos días.

Sin embargo, me siento bastante privilegiado. Kiev está muy bien defendida y casi todos los expertos militares del mundo dicen que es prácticamente imposible que el ejército ruso tome la ciudad ya que ha sufrido grandes pérdidas. De hecho, estoy más preocupado por la gente de Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, Sumy y otras ciudades donde se están librando feroces combates: constantemente están siendo bombardeadas y bombardeadas, algunas de ellas no tienen calefacción, electricidad o agua. Hay saqueos por parte de soldados rusos en muchas ciudades ocupadas, y

hay informes de que la policía y los servicios de inteligencia rusos ya han arrestado a personas por su postura pro-ucraniana.

2. Entendemos este conflicto como parte de la historia de los últimos años. Probablemente esté relacionado con los intereses económicos y geoestratégicos del Occidente global y la Federación Rusa. ¿Puede decirnos cómo entiende el proceso desde las protestas de Maidan y la anexión de Crimea, es decir, desde alrededor de 2014?

Contrariamente a lo que piensa mucha gente en el Occidente global, Ucrania no ha sido de mucho interés para los círculos capitalistas occidentales. Gran parte de los recursos que tiene Ucrania se pueden encontrar fácilmente en otros lugares. La inversión extranjera occidental en la economía ucraniana fue comparativamente pequeña. Sin duda, el capital ruso tenía algún interés en Ucrania, pero más que eso, el gobierno ruso veía a Ucrania como un objetivo geopolítico valioso para Rusia. La Armada rusa tenía una base militar en Crimea, lo que le permitió apoyar sus guerras en Georgia en 2008 y en Siria desde 2015. Además, Ucrania fue considerada una especie de estado tapón entre la OTANpaíses y Rusia. Antes de 2014, el apoyo a la membresía de Ucrania en la OTAN era bastante bajo, pero después de la anexión de Crimea y la guerra en Donbass aumentó a más del 50 % y ahora mucho más después de la invasión a gran escala.

3. ¿Ha cambiado la política del gobierno ucraniano desde 2014?

En resumen, Petro Poroshenko, el presidente electo en 2014, fue un político conservador que tomó algunas medidas populistas y trató de limitar el «poder blando» de Rusia en Ucrania, p. B. fundar una nueva Iglesia cristiana ortodoxa ucraniana independiente, promover el idioma ucraniano, etc. Sin embargo, sus políticas económicas y sociales no han satisfecho a nadie, y no se le ha ocurrido nada mejor que «¡Ejército! ¡Idioma! ¡Cree!», por lo que en 2019 Volodymyr Zelensky fue elegido presidente. Sus políticas eran más liberales, tanto económica como culturalmente, lo que le dio a Putin la falsa impresión de que los ucranianos favorecían una política más prorrusa. Sin embargo, las políticas del gobierno ucraniano se mantuvieron más o menos independientes y generalmente pro-occidentales,

En cuanto a la extrema derecha de Ucrania, ha perdido gran parte de su influencia con el tiempo. El partido de extrema derecha Svoboda perdió todos menos un escaño en el parlamento, el partido Cuerpo Nacional, vinculado al notorio regimiento Azov, obtuvo solo el 2% de los votos y no logró llegar al parlamento. El ministro del Interior, Arsen Avakov, que utilizó a activistas de extrema derecha para obtener ventajas políticas, también perdió su cargo hace seis meses. Existe la posibilidad de que la extrema derecha obtenga alguna ventaja después de la guerra, ya que el odio hacia Rusia por sus acciones es alto y es probable que continúe después de la guerra. Sin embargo, la guerra se percibe en gran medida como una lucha de la democracia contra el dictador del Kremlin,

4. ¿Veía a Ucrania como un estado tapón y cómo piensa sobre esto desde una perspectiva contra la guerra?

Las negociaciones actuales entre Ucrania y Rusia van en la dirección de la OTAN ucraniana-Intercambiar ambiciones para la reintegración de los territorios ocupados a Ucrania, garantías de seguridad y reparación por los daños causados por el ejército ruso. Encuestas recientes sugieren que esta posición es aceptable para gran parte del público ucraniano. Sin embargo, la implementación de los términos de paz en estos términos depende en gran medida de la situación en Rusia, ya que solo la amenaza de disidencia interna debido a fallas económicas y militares obligaría a las autoridades rusas a hacer tales concesiones. Muchos en la izquierda en Ucrania, pero también en Rusia y Bielorrusia, esperan que el fracaso militar de Rusia desencadene revoluciones antiautoritarias en los dos últimos países.

5. ¿Qué son Lugansk y Donetsk?

Las «Repúblicas Populares» de Donetsk y Lugansk son dictaduras militares bajo el control directo de Rusia. Todos los líderes separatistas más o menos independientes han sido asesinados en los últimos años, probablemente por los servicios de seguridad rusos. El actual líder de la DNR es un ex ejecutivo de publicidad; aparentemente fue elegido porque no tenía autonomía política propia.

La región está aislada del resto del mundo por las sanciones, está estancada económicamente y vive principalmente de la minería del carbón y de la ayuda financiera directa de Rusia. Poco antes del conflicto, los líderes de las «Repúblicas Populares» anunciaron la movilización forzada de la población masculina. Hubo informes de hombres secuestrados en las calles y obligados a

ingresar en el ejército; ahora se utilizan como soldados de infantería frente al avance de las tropas rusas regulares.

6. ¿Cuál era la percepción de estas dos regiones antes del conflicto actual?

Antes de 2014 apenas había informes de organizaciones separatistas en la región de Donbass, solo unos pocos grupos pequeños de activistas políticos. Siempre tuve la impresión de que el antagonismo entre los ucranianos del este y del oeste era impulsado por los políticos que querían obtener una ventaja electoral en algunas regiones. Al menos a la generación más joven no parecía importarle demasiado esta división. Y después de ocho años de vivir cerca de la zona de guerra pero en relativa paz, la gente de las partes de Donbass controladas por Ucrania definitivamente no quería que la guerra se extendiera al resto de la región y vivir en las repúblicas no reconocidas y vivir bajo sanciones. El reconocimiento de estas repúblicas probablemente formaba parte de un plan para dividir Ucrania en varios países: el dictador bielorruso Alexander Lukashenko mostró accidentalmente un mapa que dividía el territorio de Ucrania en varias partes en su discurso televisado, basándose en suposiciones sobre el sentimiento sostenido a favor y en contra de Rusia en Ucrania de antes de la guerra.

7. ¿Cómo es la guerra rusa?

La Federación Rusa ha invadido Ucrania desde varias direcciones a la vez. Ahora está claro que casi no esperaban resistencia y podrían tomar las principales ciudades en cuestión de días y ocupar el resto del país en las semanas siguientes. Parece que la guerra se preparó en un gran secreto, por lo que incluso muchas personas que recolectaban información sobre o incluso para el Kremlin no sabían que se avecinaba la invasión. Esta fragmentación de la información condujo a una percepción completamente errónea de Ucrania como un país que daría la bienvenida a los rusos, o al menos tendría demasiado miedo para contraatacar. Al contrario: después de 2014, los ucranianos siempre asumieron que la amenaza de una invasión a gran escala era bastante real. y preparado en consecuencia. Mucha gente recibió entrenamiento militar o médico y compró uniformes, chalecos antibalas y otros equipos útiles con su propio dinero.

Después de que comenzó la guerra, estas personas inmediatamente se ofrecieron como voluntarios para el combate, mientras que otros donaron dinero o se organizaron para proporcionar a las unidades de combate equipos comprados con estas donaciones que el estado no podía proporcionarles. La gente de los territorios ocupados comenzó a organizar acciones de desobediencia civil, y

algunos de ellos, principalmente en el norte, se hicieron pasar por partisanos, quemando o capturando tanques y otros vehículos rusos. El ejército ucraniano utilizó tácticas de defensa activa, maniobró y organizó emboscadas constantes, infligiendo bajas catastróficas al ejército ruso y casi deteniendo su invasión en la segunda semana de la guerra. Desafortunadamente, el ejército ruso no se dio por vencido y comenzó el bombardeo aéreo y bombardeo sistemático de las ciudades ucranianas, lo que provocó miles de bajas civiles. Ambos lados ahora están tratando de organizar refuerzos, mientras que los avances terrestres son limitados.

8. ¿Cómo te sientes en la situación de guerra?

Durante los primeros dos días de la invasión, hubo una sensación muy cercana al pánico. Me desperté alrededor de las 5 am porque escuché explosiones, el cielo estaba coloreado de rojo: el ejército ruso atacó objetos militares ucranianos alrededor de Kiev. Muchas personas empaquetaron sus pertenencias en automóviles y se dirigieron hacia el oeste o intentaron escapar en trenes o autobuses, y se formaron largas filas frente a cajeros automáticos, farmacias y tiendas. El día siguiente fue de alguna manera aún peor, ya que las noticias decían que los tanques rusos se acercaban a las afueras de Kiev. Traté de prepararme mentalmente para que la ciudad se convirtiera en un lugar de feroces combates casa por casa, pero parece que tal preparación es imposible. Sin embargo, el día siguiente trajo buenas noticias: El avance ruso casi se detuvo en las afueras de Kiev, numerosos videos mostraron que el ejército ruso estaba extremadamente mal preparado y

muchos soldados ni siquiera sabían por qué tenían que pelear esta guerra. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones, pues según las noticias, el estado emocional mejoraba y empeoraba varias veces al día. Finalmente, después de tres semanas de guerra, la actitud emocional se volvió más o menos estable.

Todavía es bastante difícil concentrarse en otra cosa que no sean las noticias. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones, pues según las noticias, el estado emocional mejoraba y empeoraba varias veces al día.

Finalmente, después de tres semanas de guerra, la actitud emocional se volvió más o menos estable. Todavía es bastante difícil concentrarse en otra cosa que no sean las noticias. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones, pues según las noticias, el estado emocional mejoraba y empeoraba varias veces al día. Sin embargo, vivo bastante lejos de los objetos de importancia militar, por lo que me siento mucho más seguro que muchos otros en Ucrania. Las personas que viven en las zonas de guerra tienen que sobrevivir en sus sótanos sin calefacción, comunicaciones y, a menudo, sin alimentos ni agua adecuados durante días o incluso semanas mientras escuchan los bombardeos de artillería que destruyen las ciudades sobre sus cabezas. No me puedo imaginar cómo se sienten y dudo que te lo digan en un futuro cercano; incluso las personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial guardaron silencio sobre lo que experimentaron por el momento.

9. ¿Cómo describe la represión contra anarquistas/antifascistas hasta ahora, tal vez incluso antes del ataque?

Los anarquistas y antifascistas ucranianos tuvieron muchos problemas con los nazis callejeros que intentaban atacar sus eventos (u otros eventos como los de la comunidad LGBTQ+). Sin embargo, la policía prestó poca atención a las actividades anarquistas, aparte de algunas investigaciones sobre presuntos daños a la propiedad, que no condujeron a ningún arresto. En otro caso, el servicio de seguridad ucraniano intentó deportar a un anarquista bielorruso a su país de origen, donde la policía de Lukashenko probablemente lo encarcelaría. Sin embargo, el caso fue defendido con éxito en los tribunales y nuestro camarada se quedó en Ucrania.

El apoyo a la extrema derecha en las elecciones disminuyó año tras año y perdieron todos menos un escaño en el Parlamento. El ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, también perdió su trabajo hace seis meses: apoyaba a los grupos de extrema derecha porque le daban ventajas políticas. Les había permitido involucrarse en la violencia callejera en varias ocasiones, la policía los arrestó y los dejó en libertad sin cargos después de unas horas. Después de eso, Avakov apareció en la televisión y dijo que sus policías, bajo su supervisión, habían impedido con éxito la violencia. Con este esquema pudo mantenerse en el poder durante siete años; sin embargo, a medida que aumentaban los escándalos de corrupción, ineficiencia y brutalidad policial, finalmente perdió su trabajo.

Pero ahora se cierne un nuevo peligro, ya que es probable que los rusos encarcelen e incluso maten a muchos activistas políticos de todo el espectro político si superan la resistencia ucraniana. Como podemos ver en videos de muchas ciudades ocupadas, la ocupación solo puede imponerse con la fuerza bruta: la policía rusa y los servicios secretos ya están secuestrando a los activistas que intentan organizar la resistencia. Y cerca de Kharkov, el ejército ucraniano tendió una emboscada y destruyó un enorme convoy (alrededor de 35 autos) de policías rusos, con escudos, cascos en sus autos, con una multitud de camionetas de turistas.

Sé que muchos activistas en los países occidentales están preocupados por los nazis ucranianos. Pero todos los activistas que viven en Ucrania saben que la violencia policial organizada por el estado es mucho peor que cualquier número de nazis callejeros, especialmente cuando está organizada por dictadores completamente incontrolables como Putin o Lukashenko.

10. ¿Existe algún tipo de movimiento autoorganizado?

Muchos de los activistas anarquistas y antifascistas se han unido a las Fuerzas de Defensa Territorial o incluso al ejército. Algunos de ellos se unieron como grupo a las Fuerzas de Defensa Territorial y formaron un pelotón de combatientes antifascistas. Se puede encontrar información sobre ellos en operation-solidarity.org . Otros se unieron individualmente a una unidad que

consideraron adecuada.

Otros se unieron al movimiento de voluntarios. En Ucrania, el término «voluntario» generalmente se refiere a una persona que brinda asistencia no violenta en una actividad en la que el gobierno no puede o es demasiado lento para brindar asistencia. Algunos ayudan a recolectar donaciones, otros ayudan a los refugiados, otros compran equipos valiosos para las unidades de combate. El movimiento de voluntarios está bastante extendido en Ucrania y gracias a él muchas personas han recibido ayuda humanitaria y han sido evacuadas de la zona de guerra, las unidades de combate están mejor equipadas que el ejército ruso con chalecos antibalas, radios y miras infrarrojas.

Sé que muchos anarquistas en los países occidentales dirían que no está bien unirse a las fuerzas del gobierno. Sin embargo, los anarquistas lucharon como parte del Ejército Republicano regular durante la Guerra Civil Española y luego se unieron al Ejército Francés Libre para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Vemos la situación de manera muy similar: Vladimir Putin dejó en claro en su discurso de declaración de guerra que considera a los ucranianos como una pseudonación y que todos los ucranianos deberían «volver» a considerarse rusos, lo que nunca han hecho. Ahora está claro para todos que Putin es un dictador etnonacionalista preocupado solo por la conquista abierta de otros territorios y su sometimiento por parte de los militares y la policía. completo control sobre los medios de comunicación y la propaganda de las victorias militares del pasado. Todo esto es totalmente inaceptable para el movimiento anarquista y por eso decidimos luchar.

11. Ayuda, ¿hay alguna forma razonable de brindarla?

Estamos agradecidos con todos los ciudadanos de los países occidentales que han ayudado a los refugiados de Ucrania y definitivamente es genial continuar haciéndolo. Si te sientes capaz de apoyar al movimiento anarquista en su lucha directa, encontrarás maneras de hacerlo en operación -solidaridad.org.

12. ¿Le gustaría darnos algunos pensamientos en el camino?

Por lo que yo sé, hay mucho whataboutism en los círculos occidentales de izquierda: Ucrania es mala porque quería unirse a la OTAN; Ucrania es mala porque allí hay un regimiento nazi Azov; Occidente ha demostrado su postura racista al aceptar refugiados ucranianos blancos mientras niega refugio a los no blancos.

Ninguna persona en su sano juicio en el liderazgo de la OTAN realmente quiere ir a la guerra con Rusia porque Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Rusia teme a la ampliación de la OTAN , no porque la OTAN quiere invadir Rusia, sino porque bloqueará las ambiciones de Rusia y la interferencia directa en los países vecinos. Esto sucedió en Moldavia en 1992, Georgia en 2008 y Ucrania en 2014, además de apoyar a varios grupos en la región de Asia Central. Si bien está bien criticar al imperialismo occidental, también es importante criticar las ambiciones imperialistas de otras llamadas «potencias mundiales» y no excusar sus crímenes de guerra diciendo que las potencias occidentales tienen más recursos para cometerlos. Rusia estuvo involucrada en una brutal campaña militar en Siria, durante la cual sus aviones arrasaron ciudades, como lo están haciendo hoy en Ucrania, El regimiento de Azov contaba con hasta 1.000 soldados antes de la invasión a gran escala, y ahora es probable que haya incluso más, ya que algunos de sus combatientes retirados regresaron para volver a alistarse. Sin embargo, el ejército ucraniano tiene más de 300 000 soldados, cuyo número aumenta cada día, y antes de la guerra vivían en Ucrania más de 40 000 000 de personas. Así que parece muy hipócrita negar cualquier apoyo a Ucrania porque una pequeña parte de sus tropas son nazis mientras todo el país está siendo atacado por un dictador nacionalista étnico que cree que millones de personas deberían considerarse rusas.

Como dije antes, es asombroso ver el apoyo de los refugiados ucranianos y estamos muy agradecidos por eso. Espero que este apoyo se convierta en un ejemplo valioso que enseñe a las personas de todo el mundo a brindar más ayuda a los refugiados de otras zonas de guerra del mundo, sin importar de dónde vengan.

¡Gracias a todos por el apoyo!

Saludos cordiales.

Texto original en aleman: https://fda-ifa.org/interview-mit-einem-anarchistischen-aktivisten-in-kiew/

Traducción automatica A-Infos

Recibido el 8 de abril del 2022