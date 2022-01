–

Hablamos con una camarada y feminista anarquista de Kazajstán para entender mejor lo que está pasando y entender cómo los activistas locales ven la situación. Cuál es el carácter social del levantamiento, cuáles son sus demandas y formas, quién lidera la lucha armada y qué consecuencias traerán estos hechos para la región (Por Pramen.oi )

Estando en el terreno, cu√©ntanos ¬Ņqu√© ha estado ocurriendo y est√° ocurriendoen el pa√≠s?

Todo comenz√≥ con las demandas econ√≥micas de los trabajadores en el oeste de Kazajst√°n, donde los precios de la gasolina aumentaron considerablemente. Luego las demandas se volvieron pol√≠ticas: la renuncia del gobierno y del presidente, la elecci√≥n de akims (alcaldes) y una rep√ļblica parlamentaria. Algunas demandas fueron satisfechas, pero no de inmediato, y aunque fueron ignoradas, la ola de protestas logr√≥ cubrir todas las ciudades de Kazajst√°n.

Como en esas regiones, y especialmente en Zhanaozen se recuerda el fusilamiento de 2011, el carácter de las asambleas fue muy pacífico. La gente se reunió en el centro de las plazas de sus ciudades y llamó al diálogo con los Akims y luego con los Ministros y el Presidente. Los que se reunieron abruptamente se autoorganizaron en las plazas, instalaron yurtas con comidas calientes e incluso organizaron un subbotnik, porque tenían miedo de ser satanizados por los medios.

En el oeste de Kazajstán, durante tres días, intentaron negociar pacíficamente, pero los akim tenían miedo incluso de hablar con la gente. Entonces las autoridades comenzaron a dispersar a la fuerza a la reunión. Así que la protesta se convirtió en enfrentamientos con la policía. Es difícil protestar pacíficamente cuando te gasean y te lanzan granadas de aturdimiento.

Queda por ver c√≥mo lleg√≥ a estar tan organizado y militarizado. Despu√©s de una noche de pogromos y la extra√Īa desaparici√≥n de la polic√≠a de las calles de Almaty ante grupos armados de personas, muchos de nosotros nos preguntamos si la protesta podr√≠a haber sido utilizada como una oportunidad para reproducir la distribuci√≥n de recursos y poder entre quienes ya tienen casi toda la capital de este pa√≠s. Se desconoce qui√©nes fueron los miembros de estos grupos armados despu√©s, qu√© tan homog√©nea fue la multitud de manifestantes, por qu√© salieron y si alguien estaba al mando. No usamos la ret√≥rica de la propaganda estatal ni los llamamos terroristas. Al mismo tiempo, creo, en Kazajst√°n es imposible formar en secreto un movimiento guerrillero armado y perfectamente coordinado en todas las ciudades.

Cuando los ataques contra edificios administrativos y estaciones de policía continuaron en varias ciudades del sur de Kazajstán, en el oeste la protesta pareció permanecer en el mismo formato y luego simplemente se extinguió. Las demandas económicas de los trabajadores allí se cumplieron, las políticas parcialmente: hubo una remodelación en el gobierno, pero Tokayev no abandonó la presidencia.

El apag√≥n de comunicaciones, estado de emergencia, toque de queda y nivel rojo de amenaza terrorista han desatado por completo las manos del sistema punitivo y ya son ocho mil los detenidos cuyos casos no han sido revelados. El recuento de v√≠ctimas probablemente asciende a miles. Las personas han resultado heridas primero en enfrentamientos con la polic√≠a. Luego en enfrentamientos entre manifestantes y grupos armados, y luego hubo disparos de civiles por parte del ej√©rcito kazajo. Hasta el momento, los l√≠deres sindicales han desaparecido, los periodistas y blogueros que estaban transmitiendo han sido arrestados por su participaci√≥n en las manifestaciones, los l√≠deres de los partidos pol√≠ticos no estatales han sido arrestados. Pero ahora vemos solo una peque√Īa parte del panorama general.

Todo el mundo fuera de Kazajstán está tratando de analizar lo que está pasando y es difícil sin conocer el contexto. Y los que ahora están dentro del país no pueden hacerlo por falta de información. Muchos de nosotros no tenemos ninguna esperanza de saber qué sucedió realmente en un futuro próximo.

¬ŅQu√© grupos sociales est√°n involucrados en el levantamiento?

Los que salieron al principio eran trabajadores de f√°bricas y personas que viv√≠an en peque√Īos pueblos del oeste de Kazajst√°n cuyo sustento depende de las f√°bricas. Fueron apoyadas por toda la poblaci√≥n de esas ciudades, porque la protesta era contra el aumento del precio del gas, del que depende todo en las regiones: calefacci√≥n y agua caliente, autom√≥viles.

La gente salió masivamente en otras ciudades, porque las demandas de la protesta eran lo más cercanas y claras posible para ellos, además es importante la solidaridad con otras regiones.

Esto es diferente de las protestas anteriores, a juzgar por Almaty. Durante tres a√Īos seguidos, j√≥venes, ¬ęhipsters¬Ľ como nos llamaban, y representantes de movimientos pol√≠ticos salieron a manifestaciones pac√≠ficas en el centro de la ciudad.

Ahora, incluso territorialmente, el primer foco de protesta de la noche del 4 de enero en Almaty no se form√≥ en el centro de la ciudad, sino en la amplia carretera que separa la parte superior de la parte inferior de la ciudad. Lo que muestra claramente qu√© estratos de la poblaci√≥n participaron en √©l: la gente que vive en el ¬ęcentro de la ciudad¬Ľ y proporciona su trabajo a toda la vida de la ciudad. Estos son los j√≥venes de habla kazaja, la clase trabajadora.

Han venido a m√≠tines antes, pero no en cantidades tan grandes. La √ļltima vez fue durante las elecciones presidenciales de 2019, cuando fueron duramente golpeados en las calles y m√°s de 4.000 personas fueron detenidas.

Entonces, ¬Ņpodr√≠a decir que es casi un levantamiento de las clases trabajadoras oprimidas por m√°s justicia social?

Ahora, todo esto es muy controvertido, pero no me gusta la romantizaci√≥n de la protesta entre algunos izquierdistas y los elogios de los alborotadores que pudieron tomar algunas cosas de las tiendas destruidas mientras alguien quemaba autos, y no solo la polic√≠a. . Est√° claro que simplemente no hab√≠a ning√ļn lugar para formar una cultura de protesta en Kazajst√°n. La brutal represi√≥n de la protesta sovi√©tica kazaja en 1986 en Almaty y los tiroteos en Zhanaozen en 2011, los cuales a√ļn no han sido investigados y los responsables de los asesinatos en masa no han sido castigados. Tal vez no sea el af√°n pol√≠tico de la clase social menos adinerada de derrocar a los ricos y vengarse de la polic√≠a, sino el uso de los pobres como carne de ca√Ī√≥n por parte de los muy ¬ęricos¬Ľ en su juego de tronos que est√° detr√°s de la expropiaci√≥n del dinero, equipo y viniendo a la ciudad a quemar un par de coches de polic√≠a. O tal vez una gran cantidad de personas salieron espont√°neamente a las calles, esperando una nueva oportunidad para influir en el futuro de su pa√≠s. Cuando la protesta tom√≥ fuerza, uniendo a diferentes grupos sociales, fue fuertemente reprimida cortando las comunicaciones, fragmentando grupos y trayendo tropas. As√≠ que ahora est√°n buscando fren√©ticamente una imagen del enemigo entre los estratos de habla kazaja de la poblaci√≥n desfavorecida, los islamistas radicales y los terroristas. Es decir, hay intentos de demonizar a los grupos activos de manifestantes que tomaron los edificios. fue aplastado bruscamente cortando las comunicaciones, fragmentando grupos y trayendo tropas. As√≠ que ahora est√°n buscando fren√©ticamente una imagen del enemigo entre los estratos de habla kazaja de la poblaci√≥n desfavorecida, los islamistas radicales y los terroristas. Es decir, hay intentos de demonizar a los grupos activos de manifestantes que tomaron los edificios. fue aplastado bruscamente cortando las comunicaciones, fragmentando grupos y trayendo tropas. As√≠ que ahora est√°n buscando fren√©ticamente una imagen del enemigo entre los estratos de habla kazaja de la poblaci√≥n desfavorecida, los islamistas radicales y los terroristas. Es decir, hay intentos de demonizar a los grupos activos de manifestantes que tomaron los edificios.

Puedo juzgar solo por la experiencia personal y la experiencia de mis conocidos, que en este momento estaban en las calles, como voluntarios, ayudando a los heridos y salieron a una protesta pacífica el 6 de enero contra la entrada de las tropas de la CSTO, cuando les dispararon. Le sugiero que lea los relatos de los testigos oculares de esto que ahora está surgiendo.

¬ŅC√≥mo se coordin√≥ y exigi√≥ la gente?

En el oeste de Kazajstán, los coordinadores elegidos por los trabajadores leen sus demandas por altavoz, en las plazas. En otras ciudades la situación fue similar. Cuando la protesta se armó y comenzó la ocupación de los edificios, no hubo más demandas.

La coordinación de la protesta en un principio fue a través de movimientos sindicales en el oeste de Kazajistán, en Almaty y otras ciudades se crearon espontáneamente chats de telegram y Whatsapp, donde casi nadie entendía lo que pasaba, pero quería salir a la calle y plantear reivindicaciones principalmente económicas.

Cuando en la noche del 5 de enero se cort√≥ por completo el servicio de Internet m√≥vil y parcialmente celular, seg√ļn quienes lo ten√≠an, la mayor√≠a de los manifestantes armados pudieron coordinarse y publicar videos de la escena, mientras mis conocidos en las calles y los periodistas estaban completamente fuera de contacto. Es dif√≠cil evaluar esta informaci√≥n ahora, ya que no todos todav√≠a tienen acceso completo a Internet, los videos y las fotos de las escenas de los incidentes solo aparecen en el dominio p√ļblico. Por ejemplo, ahora solo hay relatos de manifestantes de la plaza que se cre√≥ una jefatura de coordinaci√≥n, grupos de voluntarios y se recogieron y escribieron demandas generales a las autoridades de la ciudad ya la dirigencia del pa√≠s. Quer√≠an expresarlos p√ļblicamente, pero no tuvieron tiempo antes de la llegada de los militares.

¬ŅC√≥mo participaron los anarquistas en los hechos?

No tenemos un movimiento anarquista formado, pero todos los activistas anarquistas y otros izquierdistas estaban en las calles en ese momento.

Vimos una autoorganización muy fuerte tanto al comienzo de la protesta, cuando la gente se estaba reuniendo, como ahora, cuando todos estamos tratando de lidiar de alguna manera con las secuelas de los pogromos, los tiroteos y los asesinatos callejeros.

Seg√ļn la informaci√≥n que ahora surge de los activistas, se ve√≠an en las calles mensajeros de varios servicios de entrega, participando activamente en las protestas en sus propios veh√≠culos, transportando a los heridos y brindando ayuda. Tienen su propio sindicato desde 2021.

En tu opini√≥n, ¬Ņhacia d√≥nde va esto?

Al principio ten√≠amos muchas esperanzas de un futuro mejor en Kazajst√°n, pero luego la protesta cambi√≥ y Rusia y otros estados introdujeron tropas. El discurso estatal cambia constantemente en busca de un enemigo. Ayer supuestamente sobornaron a desempleados de Kirguist√°n, hoy ya son radicales de Afganist√°n. Todos esperamos que ma√Īana los activistas que abogaron por reformas pol√≠ticas en Kazajst√°n durante los √ļltimos tres a√Īos y salieron a manifestaciones no sean llamados enemigos.

En este momento yo y todos mis camaradas vemos un panorama sombrío. No entendemos qué pasó al final. No describiré las teorías, que están en nuestro campo de información en este momento, pero todas ellas se refieren a diferentes luchas por el poder entre el clan Nazarbayev y otros contendientes. Por ejemplo, la versión de que Tokayev, con las manos de los militares rusos, se está ganando un lugar bajo el sol. Si asumimos que es cierto, da miedo que decenas de miles de personas estuvieran involucradas en su juego, y los buenos intentos e intenciones de cambiar las condiciones sociales y políticas en Kazajstán para mejorar para todos fueron utilizados por varias personas para dividir los recursos de el país entre ellos de una manera nueva.

Suponemos que ahora las consecuencias de la protesta servirán de advertencia a quienes querían liberalizar las leyes sobre reuniones pacíficas y hablar de la necesidad de reformas políticas. En general, como prueba de que el pueblo no está preparado para participar en la vida política del país. Además, queda por ver cómo nos afectará la introducción de tropas rusas.

Ahora bien, es muy importante que el enero sangriento en Kazajstán no se convierta en un hermoso cuadro revolucionario. Pero tampoco para ser recordado como un acto terrorista, un ataque desde fuera, como dicen fuentes gubernamentales de diferentes países, especialmente de Kazajstán.

Todavía no ha pasado mucho tiempo para poder reflexionar sobre todos estos hechos, recopilar la información necesaria, aprender de ella y realizar investigaciones. Espero que todavía tengamos la oportunidad de hacer esto. Así como habrá una oportunidad para que el pueblo libere al país del poder de los dictadores.

Nunca ha habido protestas a gran escala en Kazajst√°n y, despu√©s de estas, espero que seamos a√ļn m√°s solidarios en todo el pa√≠s y que la cultura de la protesta pueda desarrollarse a√ļn m√°s. Creo que la conciencia de todos cambia cuando salen por primera vez a la calle con sus compa√Īeros para tratar de cambiar las cosas, y realmente se dan cuenta de que pueden afectar el futuro. Nunca hemos tenido la oportunidad de vivir esto antes, y espero que no olvidemos este nuevo sentimiento bajo el peso de la vieja represi√≥n, las secuelas de las derrotas y la recuperaci√≥n del trauma popular general del duro uso de las armas contra nosotros. en nuestro pa√≠s.

Boris Engelson para Pramen.io

Belarus, Pramen

12 de enero del 2022

Traducción automática A-infos

Original en inglés: https://pramen.io

Recibido el 21 de enero del 2022

Colaboraciones a edicionesapestosas[arroba]riseup.net