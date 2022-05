–

De parte de A Las Barricadas May 27, 2022

Freedom News

Yavor Tarinski, de la revista libertaria griega Aftoleksi, entrevista a Antti Rautiainen, del grupo antiautoritario finland茅s A-ryhm盲, sobre los 煤ltimos acontecimientos en Finlandia al solicitar su ingreso en la OTAN.

YT: Hola, 驴puede presentarse (de d贸nde es, d贸nde participa)?

AR: Vivo en Helsinki, Finlandia, y participo en el grupo anarquista local A-ryhm盲, creado en 2006. A-ryhm盲 es miembro de la Alianza Aut贸noma Revolucionaria N贸rdica (ARNA) con otros grupos de Dinamarca, Finlandia y Suecia. De 1999 a 2012 viv铆 en Rusia, donde particip茅 en la organizaci贸n comunista libertaria Acci贸n Aut贸noma. Fui expulsado de Rusia en 2012 debido a mis actividades pol铆ticas.

驴Puedes decirnos unas palabras sobre el estado del pensamiento y la pr谩ctica libertaria/antiautoritaria en Finlandia?

Las ideas anarquistas y antiautoritarias llegaron a Finlandia durante el imperio ruso, y tambi茅n han sido influyentes en las grandes comunidades de emigrantes finlandeses en Estados Unidos y Suecia. En Finlandia hubo pocos anarquistas individuales entre 1939 y 1967, pero desde entonces ha habido una especie de continuidad. La mayor铆a de los grupos son grupos de afinidad cerrados o centrados en alg煤n tipo de proyecto, nuestro grupo est谩 abierto a nuevas personas.

驴Existen v铆nculos entre los movimientos de base finlandeses y los movimientos de la llamada BUR (Bielorrusia, Ucrania y Rusia ~ ed.)?

Nuestro grupo tiene estrechas conexiones con los movimientos antiautoritarios rusos. Desde 2014, hemos participado en la organizaci贸n de “Father Frost Against Putin”, un festival en Helsinki que ha ofrecido la posibilidad de que los movimientos de base rusos se re煤nan sin miedo a la represi贸n. Sin embargo, en 2021 y 2022 no se organiz贸, ya que se cerraron las fronteras con el pretexto de Covid. Planeamos organizarla de nuevo en enero de 2023, llam谩ndola “Fiesta despu茅s de la peste”. Tambi茅n hay ahora una comunidad de anarquistas rusos y refugiados antifascistas en Finlandia, y 煤ltimamente tambi茅n han venido algunos ucranianos.

驴Cu谩l ha sido hasta ahora vuestra postura respecto a la guerra en Ucrania (solidaridad, apoyo, etc.)?

Apoyamos a los anarquistas ucranianos que se han organizado en el Comit茅 de Resistencia, y luchan junto a las fuerzas de defensa regionales de Ucrania y otras unidades del ej茅rcito. Adem谩s, apoyamos las acciones no violentas y violentas de los anarquistas rusos contra la guerra. En la sociedad finlandesa hay muy poca simpat铆a por la pol铆tica rusa, y tambi茅n muy poca simpat铆a por las afirmaciones de que la guerra ha sido provocada por la OTAN. Incluso la mayor铆a de los comunistas tradicionales no reivindican esta l铆nea.

驴C贸mo ha afectado la invasi贸n rusa de Ucrania a la gente en Finlandia?

Hasta ahora no mucho. Hay un amplio sentimiento de solidaridad con el pueblo ucraniano. Ha habido grandes manifestaciones organizadas, en primer lugar, por la comunidad ucraniana en Finlandia. Mucha solidaridad con los refugiados. Pero la mayor铆a de la gente vive como siempre. Los l铆mites y las prohibiciones a las importaciones rusas har谩n subir el coste de la vida, como en toda Europa. Finlandia depende en cierta medida de las importaciones energ茅ticas rusas, pero menos que Alemania, por ejemplo. La gran mayor铆a de la gente apoya sanciones a煤n m谩s amplias que las establecidas por la UE hasta ahora, y nuestro grupo tambi茅n las apoya. No hay anarquistas bielorrusos en Finlandia, pero hemos apoyado las protestas de la comunidad bielorrusa local. Los emigrantes bielorrusos suelen tener una visi贸n muy positiva de los anarquistas bielorrusos, incluso cuando ellos mismos no son anarquistas.

驴Hasta qu茅 punto es fuerte la sensaci贸n de que Rusia podr铆a invadir tambi茅n vuestro pa铆s? 驴Qu茅 probabilidad hay de que esto ocurra realmente, seg煤n tus propias estimaciones?

No creo que haya muchas posibilidades. No hay disputas en curso con Rusia, as铆 que la 煤nica forma de que se inicie una guerra es si un conflicto en alguna otra regi贸n se extiende hacia el norte debido a las alianzas militares de Finlandia. He visto una cobertura de noticias realmente est煤pida en Italia, Portugal e incluso en Gran Breta帽a sobre el p谩nico y las amenazas en Finlandia, pero nada de esto es cierto. Los 煤nicos que conozco que tienen miedo son los expatriados del sur de Europa que siguen la cobertura medi谩tica de mierda de sus pa铆ses de residencia.

驴Puedes presentarnos brevemente la postura pol铆tica central de Finlandia en relaci贸n con el Estado ruso?

Durante los a帽os de la Guerra Fr铆a, Finlandia era b谩sicamente un aliado capitalista de la Uni贸n Sovi茅tica, un poco como el espejo de China, que era un aliado socialista de estado de los Estados Unidos. Esta posici贸n fue promovida no s贸lo por la izquierda pro-sovi茅tica, sino tambi茅n, por ejemplo, por segmentos de la industria que encontraban muy rentable el comercio con la URSS.

Despu茅s de la Guerra Fr铆a, las 茅lites pol铆ticas finlandesas decidieron unirse a la Uni贸n Europea, pero manteniendo la mejor relaci贸n posible con Rusia. En general, durante los 煤ltimos 100 a帽os ha habido tres sentimientos principales relacionados con la relaci贸n de Finlandia con Rusia y la Uni贸n Sovi茅tica.

Miedo

Optimismo de que se puede hacer mucho dinero con Rusia

Desconfianza de Occidente

Esto 煤ltimo se debe a que ning煤n pa铆s intervino para apoyar a Finlandia durante la Guerra de Invierno, a pesar de que Finlandia era miembro de la Sociedad de Naciones y ten铆a una relaci贸n estrecha y amistosa con Gran Breta帽a y Francia. Las dos primeras son las razones por las que el 80% de los finlandeses estaban en contra de la adhesi贸n a la OTAN hasta el 24 de febrero de este a帽o. Desde entonces predomina la primera raz贸n, por lo que ahora menos del 20% est谩 en contra, seg煤n los sondeos de opini贸n.

驴Existe alg煤n enfrentamiento pol铆tico abierto o asunto entre bambalinas entre ambos pa铆ses que debamos conocer?

No. La devoluci贸n de los territorios perdidos en la Segunda Guerra Mundial era todav铆a un tema pol铆tico menor en los a帽os 90, pero hoy en d铆a nadie habla de ello.

A la luz de una posible inclusi贸n de Finlandia en la OTAN, 驴qu茅 significa para t铆 la abolici贸n de la neutralidad? En una reciente declaraci贸n, A-ryhm盲 dijo que, como miembro de la UE, Finlandia ya est谩 en una alianza militar con todos los dem谩s Estados miembros, y por tanto en cierto sentido ya est谩 “protegida”. 驴Quiere decir que entrar en la OTAN no ser铆a tanto una cuesti贸n de defensa como de identidad? 驴Puedes ampliar esta idea?

No se ha suprimido la neutralidad. Los tratados de la UE tienen cl谩usulas de defensa com煤n, as铆 que Finlandia ya est谩 alineada militarmente con otros pa铆ses de la UE.

Es cierto que la UE no hace planes concretos de defensa com煤n ni realiza ejercicios militares, ya que los miembros de la UE que ya son miembros de la OTAN los consideran redundantes. Pero es absolutamente imposible que Rusia invada Finlandia, ocupe Helsinki, imprima sus propios euros y que luego Alemania y Francia digan “esto no es asunto nuestro”. Por supuesto, las defensas de la OTAN podr铆an reaccionar m谩s r谩pidamente, ya que existen planes comunes, y los Estados Unidos tienen un ej茅rcito mucho m谩s fuerte que Alemania y Francia. Pero la guerra entre Finlandia y Rusia siempre se convertir铆a en una guerra entre la UE y la OTAN contra Rusia, incluso si Finlandia no se uniera a la OTAN.

As铆 que, b谩sicamente, los partidarios de la OTAN en Finlandia han estado apoyando a la OTAN, en primer lugar, como una identidad, debido a su deseo de aceptaci贸n plena en la “comunidad de valores democr谩ticos occidentales”, es decir, las tradiciones del imperialismo occidental. En la pr谩ctica, esto no difiere mucho de la situaci贸n actual. Ahora, por supuesto, el apoyo a la OTAN ha crecido mucho, y para la mayor铆a de sus nuevos partidarios este apoyo no tiene que ver con la identidad sino con el miedo, y con el deseo de decirle “j贸dete” a Putin.

[NB: La posici贸n declarada de A-ryhm盲 sobre la pertenencia a la OTAN est谩 aqu铆].

YT: 驴Existen medios de comunicaci贸n finlandeses alternativos y/o libertarios que puedas destacar, para que podamos hacernos una idea m谩s precisa de lo que ocurre en Finlandia en el futuro?

A-ryhm盲 no tiene un sitio web propio, pero estamos presentes en varios medios sociales. Rara vez publicamos en ingl茅s, ya que tratamos sobre todo temas nacionales que casi nunca interesan a nadie fuera de Finlandia:

Y aqu铆 hay otros recursos anarquistas de Finlandia:

Takku: Proyecto de medios de comunicaci贸n DIY con publicaci贸n gratuita

Toimitus: Proyecto libertario en l铆nea

Makamik: Espacio antiautoritario en Helsinki

Mustan Kanin Kolo: Infoshop anarquista en Helsinki

varisverkosto.net: Red antifascista,

Kapinaty枚l盲inen: Revista anarquista desde 1989

Pinkkimusta: Medios de comunicaci贸n colectivos anarquistas-queer