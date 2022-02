驴Por qu茅 las mujeres internacionalistas vienen a Rojava?

En diferentes revoluciones la participaci贸n de las/los internacionalistas ha sido una parte

importante del proceso revolucionario y la Revoluci贸n de Rojava no es una excepci贸n.

Estamos viviendo en tiempos de caos y hay muchas crisis en todo el mundo. El sistema ya no

puede ocultar su verdadera cara y es el capitalismo mismo, que causa esas crisis, se vuelve

insostenible por s铆 mismo y hace lo que puede, para hacernos creer que, es la 煤ltima y m谩s

desarrollada soluci贸n.

Pero la gente en todo el mundo est谩 luchando por los cambios, est谩n en b煤squeda de

alternativas y en realidad, esta m谩s que obvio, que es el sistema que m谩s se opone a la

sociedad.

En estos tiempos y en los condiciones no poco hostiles ha brotado una semilla, una alternativa

realizable, ofreciendo nos una soluci贸n a los m谩s esenciales problemas sociales.

En el Sistema de Confederalismo Democr谩tico, con 10 a帽os de experiencia en Rojava, es la

vida y la econom铆a comunal, la liberaci贸n de la mujer y el enfoque ecol贸gico que forman los

tres pilares principales de la Revoluci贸n y a la vez los objetivos a largo plazo.

Por supuesto son metas que no se lograr谩n de un d铆a para otro y ni tampoco sin mucho

esfuerzo y lucha.

Mujeres del todo el mundo est谩n inspiradas por esta revoluci贸n y vienen a Rojava a participar

en el proceso, y se unen a YPJ, porque esto significa dar un paso importante en la lucha.

驴Qui茅nes son las YPJ y por qu茅 luchan?

Abdulah Ocalan traz贸 el camino por la liberaci贸n de miles de personas, y no s贸lo del pueblo

kurdo, su filosof铆a nos esta dando la luz en la esc茅ptica y oscura visi贸n del nuestro futuro y

esperanza de una vida m谩s igualitaria y justa.

La autodefensa es una funci贸n b谩sica e inherente a todo ser vivo. Tambi茅n las YPG 鈥 YPJ se

construyeron a partir de esta necesidad b谩sica, de defender y proteger a su pueblo. Pero no

esta de m谩s decir, que son esencialmente diferente que los ej茅rcitos del Estado. En primer

lugar, no protegen los intereses de ning煤n Estado, ni luchan por la hegemon铆a, ni quieren

invadir las tierras de otros. Son las Unidades de Protecci贸n del Pueblo y de la Mujer. La

participaci贸n es voluntaria y siempre vinculada a la ideolog铆a revolucionaria.

Los 煤ltimos cien a帽os el pueblo kurdo esta bajo de constantes ataques y sufriendo genocidios

de todo tipo. El Estado Turco, con la ayuda de diferentes grupos extremistas isl谩micos como

son

Al 鈥 Nusra o Dash, y por debajo las potencias hegem贸nicas con sus intereses, son quienes

quieren borrar a los kurdos de la planeta madre y aprovecharse de su sagrada tierra.

Pero a pesar de todos los ataques, invasiones, embargos y dificultades el pueblo kurdo ha

resistido y no ha dejado de luchar por su autonom铆a y dignidad. Tambi茅n heroicamente

derrotaron al Dash y liberaron el territorio. Que hoy en d铆a se conoce como La Confederaci贸n

Democr谩tica del Noreste de Siria.

驴Qu茅 significado tiene ser una mujer internacionalista en YPJ?

Muchas mujeres de diferentes lugares vienen a participar, porque se sienten vinculadas a estas

ideas.

El hecho en s铆, de ser las unidades solo de mujeres, es una idea muy inspiradora y liberadora.Durante miles de a帽os, las mujeres han sido moldeadas y oprimidas por la mentalidad

patriarcal, oblig谩ndolas a verse y sentirse como un ser d茅bil y dependiente, como una

propiedad del hombre. Esta mentalidad sigue presente no s贸lo aqu铆 en Oriente Medio. La

mujer ha sido expulsada de las esferas sociales, utilizada como esclava o instrumento para

producir hijos y servir al hombre. Las mujeres sufren violencia, y por muy 鈥減rogresista鈥 que

sea el pa铆s del que proceden, est谩n siendo asesinadas y maltratadas.

Ser mujer significa estar conectada por esta realidad, por nuestra historia y por la misma

lucha.

鈥淟a sociedad no ser谩 libre hasta que la mujer no ser谩 libre鈥 Abdulah Ocalan

Por eso y mucho m谩s, todas las mujeres deben saber c贸mo defenderse, ser conscientes de su

fuerza y luchar por su liberaci贸n. Todo el mundo deber铆a tener el derecho y poder proteger su

comunidad y luchar por su tierra.

La mayor amenaza para Rojava en la actualidad es el Estado Turco, que mano a mano con los

extremistas isl谩micos han ocupado tres ciudades del territorio liberado, utilizando m茅todos

m谩s sucios y causando muchos cr铆menes de guerra. A pesar de varios acuerdos internacionales

y la presencia de hegemon铆as mundiales como son Rusia y EEUU, los ataques a煤n contin煤an.

Resistir y luchar contra estos ataques, no es s贸lo dar la propia vida en la lucha contra el

fascismo, es tambi茅n resistir contra toda esta l贸gica, que est谩 detr谩s de estos cr铆menes y

mayormente gobierna el nuestro mundo en los presentes d铆as.

Ser parte de YPJ y participar en esta resistencia es un gran honor y apoderamiento para todas

las mujeres.

Deseo que todas las mujeres, que comparten la necesidad de luchar por la libertad, sean de

donde sean, de una manera e otra participen y se unan a esta Revoluci贸n, o al menos conozcan

y entiendan lo que est谩 sucediendo en Rojava y los importantes pasos que se han dado por

aqu铆.

La historia es ahora, y nosotros somos parte de ella. 隆Defend茅mosla!

Heval Ruken de Republica Checa

miembro de YPJ