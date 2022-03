–

La Unión Europea ha decidido aplicar la censura en Europa para ocultar la visión que ofrecen los canales RT y Sputnik News del conflicto en Ucrania. La decisión sin precedentes de la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, deja sin trabajo a varias personas en el Estado español y, a la vez, sin la narrativa de una parte importante del conflicto representando un ataque a la libertad de expresión.

En Sare Antifaxista hemos hablado con una periodista de Sputnik (K.M.), que hasta ayer llevaba dos años trabajando en ese medio en el Estado español. “Nos quedamos en la calle, porque nuestro medio está atado de manos”, dice ante una decisión política de la UE, pero no avalada por decisión judicial. “Se salta por encima de muchas constituciones de la Unión Europea. No se entiende. Es una arbitrariedad máxima”, indica.

¿Cómo os dijeron que os dejaban en la calle?

El anuncio lo hizo directamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dijo que los medios de comunicación rusos no podían trabajar aquí en Europa y nos calificó como “maquinaria propagandísticap del Kremlin”. Después el trámite burocrático no lo sé. Sé que hubo una notificación a nuestros superiores y ayer (3 de marzo) tuvimos que suspender las actividades. No podemos escribir nada, ningún contenido desde Europa porque lo han prohibido. Ha entrado en vigor esa censura, esa suspensión.

¿Qué te parece que no haya libertad de expresión y que se utilice la censura para impedir el trabajo no sólo de los periodistas sino de la gente que quiere tener todos los ángulos de la información?

Me sorprendió mucho, como te digo, porque vengo de Venezuela, un país que constantemente es señalado por la Unión Europea. Sancionado por la Unión Europea por supuestamente violar los derechos humano y por supuestamente violar la libertad de prensa y resulta que a donde vengo soy censurada, aquí en Europa.

Hace poco vimos como acusaban a Cuba de no respetar la libertad de expresión, de no garantizar el libre trabajo de la agencia de noticas Efe o , por ejemplo, de la periodista de ABC, cuando a nosotros nos cerraron la señal. A nuestros compañeros de RT ni siquiera se puede ver nada de lo que producen. No nos dejan ejercer el periodismo en toda la Unión Europea. No sé con qué cara pueden hablar de libertad de expresión.

Lo que es alarmante es que estamos en una situación de un conflicto armado, justo estaba ahora revisando noticias de La Sexta y de los medios de comunicación españoles, y en los mismos sólo hay la versión de Estados Unidos y la OTAN, que están respaldando a Ucrania. En un conflicto es necesario tener toda la visión de lo que está sucediendo, pero lo están censurando, incluso en las redes sociales. Hoy me comentaba un compañero de Sputnik de Venezuela que por poner en Instagram una nota del interés de Estados Unidos en esta guerra, fue censurado. Lo puse en mis redes sociales. A él le quitaron esta publicación porque decían que con eso se estaba incitando al odio. Se eliminó su historia.

Se está imponiendo un pensamiento único en medio de un conflicto armado y es muy grave, porque los ciudadanos no tienen garantizada una debida información. No tienen garantizado el derecho a tener una información plural y diversa para tener un criterio de lo que está sucediendo.

¿Sois o habéis sido, como dicen, la ‘maquinaria de propaganda del Kremlin?

Esa es otra gravedad. Nos colocan a nosotros como ‘maquinaria de propaganda del Kremlin’ y eso ya se vio aquí en Europa. La OTAN ya lo ha hecho antes, por ejemplo, cuando lo hizo contra la televisión Serbia. Eso permitió que les bombardearan y que 16 periodistas fueran asesinados. En cualquier conflicto armado, el derecho internacional humanitario garantiza la protección de los periodistas y su ejercicio de la profesión. Pero si tu les colocas en un bando armado en medio de un conflicto de esta magnitud especialmente, me estás quitando todos mis derechos de protección. Porque, simplemente, no estoy del lado de un bando armado, sino que soy de un medio de comunicación de todo un Estado.

Es muy grave porque te pone en la mira. Me quitas todos los derechos y conviertes a todos los trabajadores de Sputnik y RT como un objetivo de guerra.

También dicen que divulgamos, propaganda y mentiras, pero no nos han presentado una sola mentira, que hayamos dicho, que saliera de nuestro medio de comunicación. Todos los bulos que han salido, lo decía hace poco Maldita.es de los 49 bulos que había recopilado, ninguno venía de algún medio comunicación ruso. Si tu revisas esa lista, todos favorecían a la parte ucraniana.

Es bastante delicado porque nunca en mis 15 años de dedicación al periodismo, que no es nada en comparación a otras personas evidentemente, había visto una censura tan fuerte, en todo el territorio europeo, por las redes sociales, por las vías convencionales y en medio de un conflicto en donde se está preparando a la gente para justificar cualquier agresión contra Rusia.

Se condena una agresión contra Ucrania, y es totalmente lógico, pero se está abriendo el camino para cualquier agresión contra el pueblo ruso. Es condenable, es bastante delicado, porque veo que se están aplicando, lamentablemente, las técnicas de manipulación de Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, de crear un enemigo único que, en este caso, es el presidente Putin y los rusos.

Algunos en esas redes sociales llaman a pegar un tiro a Putin

Eso ha hecho que mucha gente en las redes sociales, como lo he leído de periodistas que supuestamente son de izquierdas, llamen abiertamente a un magnicidio. Se refieren a un presidente como un sátrapa. Y después tienen una orquesta para extender el mensaje en el que todo el mundo dice lo mismo: “Rusia es una amenaza”, “Rusia produce bombas nucleares”, como si los demás países no tuvieran armas nucleares, como Estados Unidos, Reino Unido, por ejemplo. Se repiten mentiras constantemente en los medios de comunicación, incluso vemos que sacan videojuegos de guerras para presentarlos como si fuera un bombardeo de Rusia a Ucrania. Una situación, de verdad, bastante lamentable en la que ha caído el periodismo. Ya no sólo los grandes medios, sino otros que se presentan como progresistas y que tras los mismos hay fundaciones que les han dado financiamiento como Open Society, que detrás de la mismas está George Soros, que es un enemigo declarado de Rusia, que le ha declarado la guerra a los rusos. Es rusófobo totalmente.

¿Es la primera vez que ocurre esto?

No es la primera vez que pasa, pero nunca había visto una campaña de esta magnitud, pero ya muchos de estos periodistas avalaron por ejemplo la invasión a Libia y el asesinato casi que en vivo del presidente Gadafi. Y vimos en qué terminó Libia. Pareciera que aquí el periodismo no reflexiona y en momentos como este hay que actuar con suma delicadeza y apostando siempre por la paz. Se puede llegar a la paz, pero si tenemos a tantos medios de comunicación y una opinión pública convencida por esos medios que hay que alimentar la guerra, que hay que enviar armas, que hay que azuzar el conflicto, pues claro que vamos a llegar a un conflicto de unas dimensiones que nadie va poder pronosticar. Es muy delicado.

Un senador de Estados Unidos, incluso, ha llamado directamente que le den un tiro a Putin.

Sí, pero también periodistas españoles. Desde España, periodistas españoles del progresismo han hecho un llamado abierto al magnicidio del presidente Vladimir Putin con las consecuencias que hemos visto en la historia que eso trae, como te decía antes el asesinato del presidente Gadafi ya vimos lo que trajo, vimos lo que pasó; en Irak, también una vez asesinado el presidente. En Venezuela lo han intentado muchísimas veces, y en España desde los medios conservadores y también los que se presentan como progresistas avalan hechos similares. Han avalado que hayan quemado a chavistas vivos en Venezuela. Cada vez que estas facciones antidemocráticas, con tintes neonazis, surgen en otras partes del mundo, aquí los apoyan y los presentan como héroes. Entonces, cuando toman auge en España, piden a la población estar alerta. No puedes pedir para otros, lo que no quieras para tu propia casa.

¿La Unión Europea que ha impuesto la censura, pero el Gobierno español, que se autoproclama como el más progresista de la historia, también la ha aplica?

Sí. A mi me alarma. Porque ahora se justifica todo, como que vale todo lo que vaya en contra de la ley. Se acusa a Rusia de violar la Carta de la ONU del artículo 2 y párrafo 4, que es una realidad. Lamentablemente, Rusia usó la fuerza contra otro país. Es condenable. Se puede estar o no de acuerdo.

Pero hay que entender las causas que llevaron a Rusia a esta situación, cosa que no se explica en España. No se explica que Rusia lleva más de 20 años pidiendo a la OTAN frenar su expansión, porque se pone en riesgo su seguridad. Lleva 8 años intentando impulsar los acuerdos de Minsk, para que el conflicto del Donbass y de Lugansk, que son territorios que pidieron su autonomía, su independencia, del golpe de estado que promovió Estados Unidos.

Rusia ha intentado por todos los caminos diplomáticos negociar que haya una salida pacífica a esto, y no ha sido posible.

Y después de que Estados Unidos el 15 de febrero dijera que iba a haber una invasión de Rusia a Ucrania, que después no hubo, se quedó como en evidencia, que era como un clamor que se iba a producir, pero a partir de ese día el Gobierno ucraniano empezó una arremetida muy fuerte contra las poblaciones del este del país, donde su mayoría son rusoparlantes, y atacó territorio ruso, la ciudad de Rostov.

Es una situación bastante delicada y, sí, es bastante lamentable que para justificar eso nos dicen que Ucrania tiene derecho a defenderse, le van a mandar armas. Esa es una consideración que puede tener cualquier persona, pero no un estado. Acusan a Rusia de violar la Carta de la ONU, pero ellos también están haciéndolo al enviar armas e incluso de amenazar a Rusia, incluso antes de comenzar el conflicto. Y ahora se avala la censura.

Se está avalando la entrega de armas a civiles y la censura a medios de comunicación en un país [Estado español] en donde hay un auge de la extrema derecha, denunciado por los propios partidos del Gobierno. ¿Cómo después vas a decir a la gente que no vote contra Vox, cómo frenar a la ultraderecha que propone, entre otras cosas, armar a los civiles para que puedan defenderse ellos mismos y cómo va hacer que ese partido apoye la censura de los medios de comunicación. Esto puede tener un efecto boomerang bastante peligroso para la democracia

