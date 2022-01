–

El pasado mes de febrero toda Andalucía estuvo pendiente de lo que ocurría en Linares. Tras una violenta agresión de dos policías de paisano a una familia, el día 12 de febrero se desató una oleada de protestas populares contra las agresiones policiales en la ciudad.

Durante las mismas, la intervención policial se caracterizó por una dureza que no veíamos hace tiempo y de la que informamos desde La Otra Andalucía. La represión se desplegó, llegando las Fuerzas de Seguridad del Estado a disparar con fuego real e hiriendo a dos personas. Las investigaciones por esos disparos con fuego real de la Policía española fueron archivadas por el juzgado pero 14 linarenses fueron identificados en las mismas y a día de hoy se enfrentan a procesos judiciales. Uno de los procesados cuyo nombre real no vamos a dar para proteger su identidad ha accedido a responder algunas preguntas a La Otra Andalucía. Lo llamaremos Samuel.

Hola Samuel. Nos gustaría saber cuál es la situación actual ¿Por qué y cómo te detienen en el mes de febrero?

Hola buenas. Me detienen al mes siguiente de la manifestación porque tienen imágenes en las que salgo yo y todas las personas que estábamos allí cantando “Policía, hijos de puta” y por una imagen en la que se me ve dándole una simple patada a la valla del juzgado. Cuando me detiene la policía en mi casa me dicen que estoy detenido por un delito de amenazas graves a los agentes de la autoridad, por destrozó del mobiliario urbano, por atentado contra la autoridad, por intento de asalto al juzgado y por un delito de desordenes públicos.

Vídeo de la agresión de dos policías de paisano a un padre y su hija.

En septiembre el juzgado citó a los detenidos como investigados ¿De qué te acusan ahora concretamente?

Me han citado el día 14 de febrero para declarar como investigado en un delito de desordenes públicos en el que mi abogado me ha informado que me pueden acusar de todos los delitos que me dijo la policía al detenerme.

Momentos de la protesta en los juzgados de Linares (13 de febrero de 2021).

¿Por qué estabas participando en las protestas que sacaron a la calle a miles de linarenses el pasado mes de febrero?

Salí a manifestarme por las duras imágenes en las que se vio a los policías pegándole a un padre y a su hija y porque esos policías se conocen en todo el pueblo por lo chulos que eran. Porque se ponían borrachos y se creían que eran los “sheriffs”.

En vista de la brutal respuesta policial a la protesta de los linarenses es obligado preguntarte ¿Cuál es la situación cotidiana que se vive en Linares con respecto a las Fuerzas de Seguridad? ¿Son frecuentes las agresiones policiales?

Este no es el único caso de abusos de la policía. El de este padre y su hija es el primero que ha habido un vídeo para demostrarlo.

Son frecuentes desde toda la vida y siempre acabas perdiendo tú porque como ellos son policías, a no ser que tengas un vídeo que lo demuestre, su palabra siempre vale más que la tuya. Por mucho que se denuncie, nunca sirve de nada.

Asi detenían el 13 de febrero a varios jóvenes en Linares, entre imprecaciones de la población.

¿Qué te parece que seáis vosotros los que os sentéis en el banquillo mientras que los policías que hirieron de bala a dos personas por salir a protestar ni siquiera hayan sido identificados?

Me parece una verdadera vergüenza porque si hubieran puesto algo de interés y hubieran investigado se sabría perfectamente ya que más de cinco o diez policías no fueron los que usaron fuego real. Es más fácil investigar eso que a todas las personas, como a mí, que nos detuvieron un mes después de las protestas.

Momento en el que la policía ya está usando armas de fuego real, como se puede apreciar en el agente situado en el extremo izquierdo de la imagen.

Linares es una ciudad andaluza fuertemente afectada por el desempleo y la desindustralización. Para toda Andalucía es un referente la lucha obrera contra el cierre de Santana Motor desde los 90 hasta 2011 ¿Cómo es la situación actual en Linares?

Linares año tras año está peor la situación social y laboral. Cada año se va más gente fuera para poder trabajar y el único trabajo que hay son los cuidados de ayuda a domicilio y uno o dos meses de aceituna. Este año han cerrado varios centros comerciales grandes, aparte de más negocios medianos y pequeños lo que ha hecho perder más de 400 puestos de trabajo. Cada año esta peor todo.

La movilización popular continuó en la noche del 13 al 14 de febrero.

Teniendo en cuenta que los participantes en las protestas eran todo gente trabajadora ¿Cómo os está afectando en lo personal todo esto?

Pues con miedo porque esperamos una gran multa o penas de cárcel y somos gente humilde que no podemos permitirnos pagar una gran cantidad.

En mi caso al detenerme la policía me decía que ese mismo día me iban a meter en la cárcel, que por lo menos me iban a caer cuatro o cinco años de cárcel. Estoy en tratamiento psiquiátrico por depresión desde hace años pero a raíz de esto no salgo de casa. Me han diagnosticado un trastorno social. Escucho las sirenas desde mi casa y empiezo a temblar muy nervioso y muy agobiado. Siento que como vaya por la calle, esté solo y me pare la policía, son capaces de hacerme cualquier cosa. Les tengo pánico.

¿Tenéis algún tipo de coordinación entre los linarenses investigados?

No no tenemos ninguna coordinación por ahora, que yo sepa.

Muchas gracias por atendernos Samuel y mucho ánimo.

