Murney, en los 煤ltimos a帽os, ha sido un destacado activista Republicano en los c铆rculos del Republicanismo m谩s combativo, opuesto al GFA y la estrategia actual de SF.

Hablar de la militancia de Stephen es hablar de una lucha pol铆tica constante, que le ha conllevado numerosos casos de hostigamiento y represi贸n por parte del PSNI/MI5 y las estructuras estatales brit谩nicas.

Desde que Murney es parte activa en el partido Republicano Saoradh, la represi贸n sufrida por 茅l y su familia es a煤n m谩s notable, algo que seg煤n se puede observar, no ha hecho mella en su activismo y compromiso pol铆tico.

Hoy, desde ”El Norte de Irlanda” damos la voz a Stephen para que nos comente sus impresiones ante lo sucedido, y para que nos hable sobre su militancia y su visi贸n del Republicanismo actual.

Igualmente, agradecemos a Stephen que nos haya concedido la entrevista, en un momento en el cual los sucesos de Lanzarote lo ponen de actualidad y hacen a煤n m谩s interesante si cabe sus palabras para l@s lectores de este blog, muchos de ellos naturales de las Islas Canarias y del Estado espa帽ol.

Entrevista en castellano

ENdI.

Desde tu etapa en 脡ir铆g铆 hasta tu etapa actual en Saoradh, 驴qu茅 cambios

has experimentado en tu militancia?

ENdI. 驴C贸mo te ha marcado tu paso por Maghaberry? 驴Ha reforzado su

militancia republicana?

ENdI. 驴Qu茅 nos puedes decir acerca de tu nueva posici贸n en Saoradh?

Stephen.- En primer lugar, me siento honrado de que el partido me haya elegido para ser vicepresidente nacional. Es un trabajo dif铆cil, con una carga de trabajo que pone a prueba, pero con activistas s贸lidos en toda Irlanda podemos hacer el trabajo. Sin embargo, las funciones individuales en s铆 no son importantes, ya que tenemos un enfoque totalmente de abajo a arriba dentro de Saoradh.



ENdI. En el 煤ltimo encontronazo con el MI5, en Lanzarote (Islas Canarias),

haces referencia a una colaboraci贸n con la inteligencia brit谩nica de la

polic铆a espa帽ola. 驴En qu茅 consisti贸 este apoyo policial?

Stephen.- Como se ha informado, dos agentes del MI5 se pusieron en contacto conmigo en Lanzarote en lo que fue un intento fallido de reclutamiento. El hecho de que hubiera personal policial espa帽ol encubierto cerca significa que estaban en un papel de apoyo y que literalmente se abalanzaron sobre m铆 en cuanto me enfrent茅 a los agentes del MI5. Esto dice mucho, y no tengo ninguna duda de que durante mi estancia en Lanzarote estuve bajo constante vigilancia tanto del MI5 como de las autoridades espa帽olas.



ENdI. 驴Conoces alg煤n otro episodio reciente de colaboraci贸n entre la

polic铆a espa帽ola y el MI5 en la represi贸n del republicanismo ?. 驴Has

tenido personalmente alg煤n otro problema con la polic铆a espa帽ola?

ENdI. 驴C贸mo ves la situaci贸n actual del Republicanismo?

Stephen.- Vivimos tiempos dif铆ciles y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Ser铆a f谩cil hacer creer que todo va bien y que el republicanismo est谩 en el camino de la victoria. Simplemente no es as铆.

Actualmente estamos atravesando una fase dif铆cil con las fuerzas brit谩nicas persiguiendo implacablemente una estrategia de normalizaci贸n que cuenta con el apoyo de los nacionalistas constitucionales locales y de los colaboradores. Esta estrategia ha hecho que amplios sectores de las comunidades republicanas de clase trabajadora se vuelvan complacientes con la actual ocupaci贸n brit谩nica de Irlanda y las injusticias que conlleva.

No tengo ninguna duda de que los republicanos saldr谩n de la lucha en alg煤n momento de forma victoriosa, pero eso no ocurrir谩 pronto.

Estamos en un periodo de reconstrucci贸n y reorganizaci贸n del Movimiento Republicano. Tenemos un largo camino por delante, pero con un buen plan estrat茅gico e ideol贸gico podemos hacer grandes avances. Sin embargo, tenemos que ser prudentes y tomarnos nuestro tiempo para asegurarnos de que lo hacemos bien. Desde luego, no debemos precipitarnos.

ENdI. 驴Consideras end茅mico el problema del fraccionamiento y escisiones

dentro de las distintas corrientes del republicanismo, o crees que en

alg煤n momento es posible unir a los grupos republicanos opuestos al GFA?

ENdI. 驴Como ves la situaci贸n actual de Saoradh despu茅s de la represi贸n

sufrida el pasado a帽o con el encarcelamiento de destacados l铆deres del

movimiento?

ENdI. 驴Cu谩l es la posici贸n de Saoradh sobre un posible refer茅ndum sobre la

reunificaci贸n irlandesa?

ENdI. 驴Crees que ver谩s una Irlanda Unida?

Stephen.- Es una pregunta dif铆cil de responder, pero para decirlo sin rodeos, es muy posible que vea una “Irlanda unida”. Eso s贸lo ser谩 el comienzo de la revoluci贸n, ya que una mera “Irlanda unida” est谩 muy lejos de la Rep煤blica Socialista por la que tantos sacrificaron sus vidas durante generaciones. Los republicanos revolucionarios nunca se conformar谩n con menos.

Entrevista original en ingl茅s



ENdI. From the end of your time in 脡ir铆g铆 to your current time in Saoradh, what changes have you experienced in your militancy?

Stephen.- In

that period I have increased my activism and on a local level we have

managed to rebuild Revolutionary Socialist Republicanism to an unseen

level in the Newry area.

From

scratch we have built a thriving Craobh [branch] and established a

bustling party office in my home town of Newry which houses Saoradh, our

youth movement 脡istig铆 and the Irish Republican Prisoners Welfare

Association [IRPWA].

I

am now also involved in more radical and militant forms of political

activity than before, along with increasing my activism at a grassroots

community level, and this is what is need to push the Socialist

Republican struggle forward.

I believe that Saoradh is the vehicle that can bring about much needed revolutionary change in Ireland today.

ENdI. How has your time in Maghaberry marked you? Has it strengthened your Republican militancy?

Stephen.- My

time in Maghaberry completely solidified my committment to

Republicanism. I experienced, and was part of, a collective of captive

Republicans who were, and still are, very much in the belly of the

beast.

It’s imperative that we all continue to support Irish Republican Prisoners and their families.

ENdI. What can you tell us about your new position in Saoradh?

Stephen.- First

of all I’m humbled that the party selected me to be national

vice-chairperson. It’s a difficult job with a testing workload but with

solid activists across Ireland we can do the work. However the

individual roles themselves are not important as we have an entirely

bottom up approach within Saoradh.

ENdI. In the last encounter with MI5, in Lanzarote (Canary Islands), you

refer to a collaboration with the British intelligence of the Spanish

police. What did this police support consist of?

Stephen.- As

it was reported I was approached by two MI5 operatives in Lanzarote in

what was a failed recruitment attempt. The fact that undercover Spanish

police personnel were situated close by means they were in a support

role and literally pounced on me as soon as I confronted the MI5

operatives. This speaks volumes and i have no doubt that that during my

time in Lanzarote I was under constant surveillance from both MI5 and

the Spanish authorities.

ENdI. Are you aware of any other recent episodes of collaboration between the

Spanish police and MI5 in the repression of Republicanism?. Have you

personally had any other problems with the Spanish police?

Stephen.- I

know of several instances over the years were Republicans have been

approached in a similar fashion whilst in Spain and other countries.

It’s clear that the Spanish authorities are colluding at an official

level to facilitate the MI5 operations. As far as I know this is the

first time the Spanish authorities have actually been caught on camera

while involved in an MI5 approach. I have never had any problems before

with the Spanish police or authorities in general until now.

I have no doubt they have also been involved in previous covert operations over the years involving other Republicans.

ENdI. How do you see the current situation in Republicanism?

Stephen.- We

live in trying times and we have to be honest with ourselves. It would

be easy to portray that everything is fine and that Republicanism is on

the road to victory. That simply isn’t the case.

Presently

we are going through a difficult phase with the British Forces

relentlessly pursuing a normalisation strategy which is supported by

local constitutional nationalists and collaborators. This strategy has

left large sections of working class republican communities becoming

complacent to the ongoing British occupation of Ireland and the

injustices that come with that.

I

have no doubt that Republicans will emerge from the struggle at some

stage in a victorious fashion but that won’t happen any time soon.

We

are in a period of rebuilding and reorganising the Republican Movement.

We have a long road ahead but with a sound strategic and ideological

plan we can make huge inroads. However we have to be cautious and take

our time to ensure we get it right. We certainly shouldn’t rush things.

ENdI. Do you consider the problem of fractionation and splits within the

different currents of Republicanism to be endemic, or do you think that

at some point it is possible to unite the Republican groups opposed to

the GFA?

Stephen.- Since

Republicansim was founded it has always had various strands and

involved different organisations. Many groups are constituted

differently. Some are political parties, some are campaign, pressure and

lobby groups. Each have their own ideas and views and there are times

when they come together and likewise there are times when they work on

their own. This has always been the case and from what I can see always

will be and there is nothing wrong with that.

Indeed

it could be said that Saoradh itself is a unity project as when we were

first established in 2016 we brought together Republicans from an

independent background, Republicans who had experience in other groups

and organisiations, trade unionists, ex-prisoners and community workers.

I should also point out that we have a thriving youth movement with

many of the young activists having no experience of previously being

involved in any groups. This is heartening as the youth are one of the

most important assets we have. The young people today are our future

Republican leaders.

ENdI. How do you see the current situation of Saoradh after the

repression suffered the last year and the imprisonment of prominent

leaders of the movement?

Stephen.- Again

we need to answer this from an honest perspective. We did suffer a blow

and dedicated leadership figures were removed from their families,

communities and the party. Then again the way our party is structured

meant that we had measures in place which ensured that equally capable

activists were able to step forward and pick up the mantle.

We are very much still in business and such repression only strengthens our resolve.

ENdI. What is Saoradh’s position on a possible referendum on Irish reunification?

Stephen.- As

we have previously stated publicly Saoradh recognises and accepts the

democratic declaration of the Irish people for independence as was

expressed in 1918 and which manifested in the formation of the first

D谩il 脡ireann in 1919.

A

border poll can only be granted on the whim of a British Secretary of

State, and would, by necessity, be partitionist in its roll out, and

despite all the hype, it鈥檚 outcome too, are just a smokescreen to lock

aspirations of a United Ireland held by the overwhelming majority of

Irish people into a continuing spiral of reformism.

ENdI. Do you think you will see a United Ireland?