Comunidades de los municipios de S谩cama y la Salina en Casanare, as铆 como el Distrito Purare en Tame, Arauca se movilizaron Ruta de los Libertadores. En la movilizaci贸n las comunidades exigieron intervenciones la v铆a, debido a las graves afectaciones y el p茅simo estado en que se encuentra. Denunciaron, adem谩s el abandono del Estado, y la decid铆a de sectores pol铆ticos como 茅l 鈥擟entro Democr谩tico鈥 quienes seg煤n los pobladores han realizado promesas las cuales no se han cumplido.

Luego de que comunidades campesinas y populares realizaran plantones en la Ruta de Libertadora, desde el equipo de Trochando Sin Fronteras, les preguntamos:

Dentro de los motivos y razones que exponen las comunidades se encuentra la importancia de la v铆a 鈥La pavimentaci贸n de estos 43 kil贸metros son important铆simos para el distrito Purare, y especialmente para Arauca鈥. 鈥Arauca es uno de los departamentos que le produce y asegura la alimentaci贸n del pa铆s, las 11 veredas cercanas al Parque Nacional el Cocuy producen caf茅, yuca, pl谩tano鈥.

El ejercicio planteado por las comunidades para visibilizar sus problem谩ticas, seg煤n ellos dieron resultados. 鈥Hoy queda demostrado que el Estado acude a los sitios donde se hace la presi贸n鈥 Aqu铆 es un sitio donde no se pueden colocar mucha represi贸n y si tienen que hacer caso a las exigencias que la comunidad鈥.

Las comunidades exigieron que el contratista de la v铆a asistiera, adem谩s, que arreglar谩n los pasos m谩s deteriorados que est谩n sobre la v铆a. Las comunidades resaltaron que solo la intervenci贸n y movilizaci贸n presionaron para que sus demandas fuera escuchadas. Denunciaron adem谩s, que las obras iniciaron sin la previa socializaci贸n con los municipios y comunidades afectadas o beneficiadas.

Se demuestra que si las cosas no son por v铆as de hecho el Estado o los Contratistas no funciona o no hacen presencia a demostrar o a decir que fue lo que se contrat贸 y que es lo que se va a hacer鈥