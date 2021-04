–

Compartimos un nueva entrevista a colectivos y plataformas sociales en Extremadura para adentrarnos en los objetivos y practicas de los diversos grupos locales. Nuestra intención aportar a la difusión de las diversas iniciativas que se están desarrollando en nuestro territorio con el fin de generar redes y tejido comunitario.

En esta ocasión entrevistamos a la Plataforma Defensa Animal Extremeña que actúa en toda Extremadura.

– ¿Qué orígenes tiene o como surgió la iniciativa o el colectivo?

El origen fue una asociación anterior que se creó sobre todo para hacer eventos de concienciación y educación en protección animal. Esa asociación se disolvió pero algunas de esas personas, junto con otras que se añadieron con las mismas inquietudes, crearon un nuevo colectivo ampliando sus miras no solo a los animales de compañía, sino a todos los animales, promoviendo el veganismo, una filosofía que en Extremadura aún era bastante desconocida

– ¿Qué sentido y que motivaciones tiene vuestra organización?

Trabajamos para promover la conciencia antiespecista en nuestra región. Para que la gente de Extremadura, una región tan rural, quizás la más rural del Estado español, deje de ver a los animales como objetos a su servicio y comience a plantearse que las otras vidas tienen tanta dignidad y valen tanto como la de las personas humanas.

– ¿Con que valores os sentís mas cercano en vuestro grupo?

Con el antiespecismo como corriente filosófica y como modo de vida.

– ¿qué temas os interesan o soléis trabajar?

Trabajamos sobre todo en Derechos de los Animales, pero también nos importan todas las cuestiones relativas a la ecología y un modelo de vida sostenible.

– ¿Qué medios, vías o herramientas usáis para el desarrollo de vuestra actividad?

Somos un grupo de trabajo que se mantienen en contacto con otras organizaciones a nivel local, regional, estatal e internacional.

Tenemos presencia en las redes sociales y también organizamos actos, mesas informativas, concentraciones, manifestaciones y lo que haga falta.

Actualmente, por ejemplo, estamos ocupando la presidencia del Foro Extremeño Antinuclear, porque lo que pueda ocurrir si hay un accidente en los reactores nucleares será muy malo para las personas, pero las consecuencias para la vida animal son incuantificables.

– ¿Cuantas personas participáis en la organización?

El núcleo duro somos 12 personas que a su vez estamos en otras organizaciones. Algunas de esas organizaciones son protectoras, otras son ecofeministas, ecologistas, de Justicia Social y también partidos políticos.

– ¿Mantenéis relaciones con otros colectivos o redes?

Siempre. Entendemos que la única forma de lograr nuestros objetivos es el trabajo coordinado y el apoyo mutuo.

– ¿Qué vinculación tenéis con lo institucional (con la administración, partidos, sindicatos, religiones,…) y qué opináis de esta estas?

A veces nos llaman para que los asesoremos en algunos temas concretos, ya sea circos y ferias sin animales, colonias felinas o cuestiones relativas a la caza, pero no tenemos relación directa con la administración.

Creemos que dentro del mapa de actuación social actual debemos estar abiertas a tener contacto y encuentros con las administraciones públicas.

No recibimos dinero de ninguna administración, ni en forma de donativo, ni como subvenciones.

– ¿Habéis conseguido obtener algún logro o avance en vuestros fines y organizaciones?

Aunque no hemos logrado nuestros objetivos, y aún estamos muy lejos. Muchas veces debido a las crudeza de las situaciones que debemos enfrentar nos sentimos desanimadas, no obstante vemos avances y somos conscientes de que aunque no todo el merito es nuestro, sin nuestra labor constante y la presión que ejercemos a través de la información (nos gusta ser rigurosas) somos parte de los cambios que queremos ver en el mundo.

– ¿Que pensáis como propuesta, que haría falta para mejorar las condiciones de los colectivos en su capacidad de actuación, sus redes y sus acciones?

Respaldo institucional. Que nos consideren de utilidad pública. Que tomen en serio nuestras reivindicaciones sociales y les asignen presupuestos adecuados, no a nosotras, sino a los objetivos que defendemos.

Que nos faciliten instalaciones y medios para hacer nuestras reuniones y eventos

– Algunos eventos y acciones del colectivo:

Para mas información visitar la web de defensaanimalex.wordpress.com

También podéis seguirlas en la redes:

Facebook: facebook.com/PDAEX/

Twitter: twitter.com/PDAEx2015

ALGRANO EXTREMADURA

Medio de Comunicación Libre Para la difusión social de colectivos y movimientos, un espacio cercano al territorio para favorecer la crítica, el debate y la reflexión.

