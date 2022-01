–

SINDICAL | Barcelona

Pregunta.鈥擧ab茅is sido las primeras en crear una secci贸n sindical de CNT en Ale-Hop (Clave Denia), 驴qu茅 fue lo que os llev贸 a crearla?

Respuesta.鈥擜l principio del confinamiento y cierre forzoso de las tiendas, recibimos muy poca informaci贸n y esta era ambigua y contradictoria. Primero nos dijeron que, generosamente, nos iban a pagar la n贸mina completa a pesar de la situaci贸n, pero la sorpresa fue que luego nos reclamaron todas las horas no trabajadas. A ra铆z de esta situaci贸n, nos asesoramos y CNT fue el sindicato m谩s af铆n a nuestros ideales y valores porque se centra en la trabajadora sin dejarse comprar por la empresa y no est谩 politizado. En julio dimos un paso m谩s: creamos la secci贸n sindical de CNT en Ale-Hop y presentamos la tabla reivindicativa.

P.鈥斅縌u茅 otras irregularidades se estaban produciendo?

R.鈥擭o se cumpl铆a el convenio colectivo auton贸mico en materia de vacaciones; no se aplican correctamente las tablas salariales ni se hab铆a abonado la diferencia; no dispon铆amos de calendario ni horarios regulados; se produc铆an excesos de jornada sin contabilizarse como horas extraordinarias; los contratos conten铆an cl谩usulas abusivas, como la imposici贸n de trabajar domingos y festivos sin tener en cuenta la voluntariedad que impone el convenio.

P.鈥斅緾贸mo fueron las primeras reuniones con la representaci贸n de la empresa?

R.鈥擯or nuestra parte, siempre hubo voluntad de di谩logo y negociaci贸n. Al principio la empresa parec铆a dispuesta a colaborar y pudimos solucionar algunos problemas de la tabla reivindicativa.

P.鈥斅縌u茅 se logr贸?

R.鈥擟onseguimos algunos logros: el derecho a la desconexi贸n digital; dejar de dar nuestros datos personales a la polic铆a cuando hab铆a un hurto en la tienda; reconocimiento de las categor铆as ajustadas a la antig眉edad y funciones de los puestos; o llevar pantal贸n corto en verano. Pese a las presiones, tambi茅n logramos no devolver las horas que se nos reclamaban por el cierre forzoso de tiendas, ya que la empresa no ten铆a ninguna base legal a la que acogerse. Tras varias reuniones, nos dimos cuenta de que solo estaban dispuestos a solucionar los asuntos menos costosos sin arreglar lo importante: segu铆an presionando para la recuperaci贸n de horas, no se mejoraban los horarios, se segu铆a obligando a trabajar los domingos o se aplicaban las tablas salariales del a帽o anterior sin abono de la diferencia.

P.鈥斅縌u茅 hicisteis tras esto?

R.鈥擭os deslegitimaban como secci贸n por no ser un comit茅 de empresa, pese a ser m谩s de un 10% de la plantilla. Ni siquiera se reflejaba en la n贸mina la cuota sindical que hab铆amos pedido que se nos descontara. Decidimos denunciar a Inspecci贸n de Trabajo y tambi茅n judicializar el proceso, por lo que el sindicato interpuso una demanda por conflicto colectivo. Tambi茅n hemos publicado nuestras experiencias en redes y hecho piquetes en tiendas de Barcelona.

P.鈥斅緾贸mo reaccion贸 la empresa?

R.鈥擡mpezamos a sufrir represi贸n sindical: despido de dos compa帽eros, reducci贸n de las n贸minas en un 40%, apartar a los miembros de la secci贸n en las tiendas con expectativas de cierre pr贸ximo para poder abaratar futuros despidos, organizaci贸n de unas elecciones fraudulentas para tener un comit茅 bajo control. Tambi茅n intentaron boicotear nuestras acciones en redes y en la calle, llegando a presentar una querella contra las tres trabajadoras que iniciamos la secci贸n, la cual se desestim贸 por no existir indicio de delito.

P.鈥斅縌u茅 acciones hab茅is tomado tras la represi贸n sindical?

R.鈥擡n cuanto a acciones sindicales, hemos organizado numerosas concentraciones que gracias a la solidaridad de otros sindicatos se han extendido a tiendas de toda Espa帽a, informando que tipo de negocio es ALE-HOP. Tambi茅n hemos seguido con la v铆a judicial, pero la empresa persiste en su actitud antisindicalista sin querer reconocer nuestros derechos.

P.鈥斅縀n qu茅 punto os encontr谩is ahora?

R.鈥擫a 煤ltima represalia de la empresa ha sido imponer la suspensi贸n de empleo y sueldo a tres de nosotras durante 30, 45 y 60 d铆as respectivamente, con excusas peregrinas. Las sanciones no se sostienen y la empresa sabe que m谩s pronto que tarde tendr谩 que retirarlas. La secci贸n no va a dejar de luchar, est谩n en juego nuestros derechos y nuestra dignidad como trabajadoras/es