June 25, 2023

El t铆tol feia una mica enrere. L鈥檈nfocament del debat organitzat pel Col路legi de Periodistes aquest dimarts aixecava alguna suspic脿cia: La presumpci贸 d鈥檌nnoc猫ncia a judici. Volia 鈥減romoure鈥, cita textual, 鈥渦na reflexi贸 cr铆tica sobre el tractament que els mitjans de comunicaci贸 donen a les persones implicades en processos judicials鈥. No feia bona pinta justament per alguns casos que s鈥檋an produ茂t dins del mateix sector period铆stic catal脿, on s鈥檋a protegit els agressors i s鈥檋a desprotegit les v铆ctimes. Per sort, F脿tima Llambrich, periodista de TV3, va posar una mica de llum a la foscor. Va denunciar com es 鈥渇a servir la presumpci贸 d鈥檌nnoc猫ncia per fer un discurs exculpatori鈥 i per 鈥渢reure valor鈥 a la investigaci贸 i a les v铆ctimes. Un fet que s鈥檃greuja quan l鈥檃cusat t茅 鈥減oder鈥 per 鈥渕oure fils鈥 i muntar una campanya per sortir-ne amb les menors ferides possible. Tot plegat sota el mantra de la suposada neutralitat. Per貌 la realitat 茅s molt tossuda.

El dest铆 va voler que ni 24 hores despr茅s d鈥檃questa xerrada al Col路legi sort铆s a tot arreu el nom de Dani Alves, des del diari amb m茅s tirada i la r脿dio amb m茅s oients de Catalunya fins a la segona cadena de televisi贸 amb m茅s audi猫ncia de l鈥橢stat. El motiu, una entrevista de l鈥檈xfutbolista. 鈥淓n exclusiva des de la pres贸鈥, que sempre ho fa m茅s suculent. 鈥淟a perdono, continuo sense saber per qu猫 ha fet tot aix貌, per貌 la perdono鈥, deia l鈥檃cusat de violaci贸, a qui totes les proves assenyalen com a tal, en un to paternalista cap a la v铆ctima. L鈥檈ndem脿, aquest dijous, nova dosi: 鈥淣om茅s ella i jo sabem qu猫 va passar aquella matinada dins del bany鈥. Cap informaci贸 nova; tan sols m茅s altaveu i visibilitat per al presumpte agressor. I la v铆ctima? Ni rastre. Com de costum.

No es tracta d鈥檜n cas a茂llat. En els 煤ltims mesos n鈥檋em tingut sobrades mostres, fins i tot dins del nostre petit microcosmos del periodisme catal脿. Com en tants altres casos, el paraigua de la suposada 鈥減resumpci贸 d鈥檌nnoc猫ncia鈥 de Sa眉l Gordillo, acusat d鈥檃gressi贸 sexual per dues extreballadores, no va ser m茅s que una excusa. L鈥檕bjectiu? Protegir una persona que ha tingut molt poder. I, en manada, determinada gent va sumar-se, deliberadament o 鈥損itjor鈥 inconscientment, a la m脿quina de fang. El mitj脿? Destruir l鈥檃cusaci贸 de les v铆ctimes, desacreditar-les amb un relat fabricat, si cal fora de la llei amb la revelaci贸 de dades personals. Tancament de files i guerra bruta, tot per protegir una carrera i un poder. Les v铆ctimes, mentrestant, buscant just铆cia als tribunals, havent de lluitar contra totes les adversitats. Per si no en tinguessin prou.

L鈥檃dvocada Carla Vall, que en sap de tot aix貌, ho va batejar com 鈥渓a conjura dels dolents鈥 en una tribuna a El Pa铆s. 鈥淒urant molt de temps, els agressors de dones han viscut sota un mantell d鈥檌nnoc猫ncia que no era seu, i sobre una ingenu茂tat social que pensava que nom茅s la maldat real coincideix amb l鈥檃paren莽a鈥. All貌 que les expertes han batejat com la 鈥渃ultura de la violaci贸鈥: tot un sistema que, de facto i malgrat la legislaci贸 igualit脿ria, nom茅s normalitza i perpetua les agressions sexuals. Uns engranatges, tamb茅 judicials, que protegeixen els agressors i enterren encara m茅s les v铆ctimes.

El debat s鈥檋a de plantejar ben enfocat. Si no, la imatge que en queda surt totalment distorsionada. 脡s interessant la feinada feta des de fa m茅s de tres anys per l鈥橭bservatori de la cobertura de les viol猫ncies masclistes als mitjans de comunicaci贸, d鈥檃questa mateixa casa. Perqu猫 no 茅s el mateix posar el micr貌fon a l鈥檃gressor que a la v铆ctima, com no ho 茅s posar-lo als opressors que als oprimits. La suposada equidist脿ncia tamb茅 suposa prendre partit. No es pot ser neutral davant la viol猫ncia masclista. Tampoc seria una virtut, si fos possible.

