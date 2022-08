–

En este mes de agosto nuestra compa帽era Rosa Garc铆a Alc贸n ha sido entrevistada por distintos medios.

Ha sido entrevistada por el diario P煤blico y por la Cadena Ser en el programa Hoy por Hoy Madrid del mi茅rcoles 17 de agosto.

En la Cadena Ser esta es la entrevista:

P煤blico/Ana Mar铆a Pascual

https://www.publico.es/politica/rosa-garcia-alcon-militancia-antifranquista-escuela-cultura-politica.html?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_campaign=2022-08-16

Rosa Mar铆a Garc铆a Alc贸n, presidenta de la asociaci贸n La Comuna, de presos y presas del franquismo, en su barrio de Madrid. 鈥 R.G.

Rosa Mar铆a Garc铆a Alc贸n (Madrid, 1957), presidenta de La Comuna 鈥 Asociaci贸n de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista, es una de esas personas que convencen al instante de conocerla por su franqueza e integridad.Irradia esperanza y eso se agradece en estos tiempos oscuros de revisionismo hist贸rico. Su lucha y la de su asociaci贸n por acabar con la impunidad del franquismo la ha llevado hace poco al Parlamento Europeo. Son famosos sus discursos: contundentes y emocionantes. Con ella hablamos de la memoria de las mujeres y los hombres que hicieron frente al franquismo y de su papel actual y reivindicativo a favor de un futuro libre de atentados contra los derechos humanos.

Una mujer al frente de la asociaci贸n de referencia de personas represaliadas por la dictadura. 驴Hay una mirada diferente en la experiencia femenina de la represi贸n?

En La Comuna se cuida mucho que haya paridad en todo momento, de eso estamos muy orgullosas.

Claro que hay una mirada diferente, la represi贸n contra las mujeres fue espec铆fica desde el primer momento. Se las persigui贸 por ser rojas y por ser mujeres y haberse saltado los controles sociales que el Estado y la Iglesia les ten铆an marcados. Sufrieron violaciones, rapado y purgas. Perdieron el derecho a un trabajo remunerado, a tener personalidad civil, a su propia independencia. Tambi茅n han sufrido otro castigo: el robo de sus beb茅s, un crimen al que la Justicia a煤n no ha dado respuesta. La represi贸n sexista est谩 ya fuera de toda duda con los estudios realizados y los testimonios recogidos. Lo cierto es que, como en tantas otras cosas, ese tema qued贸 relegado a un mayor olvido que la represi贸n de los hombres.

驴Se est谩 produciendo una distorsi贸n de la historia que blanquea el franquismo?

No es nuevo, pero parece que ahora es m谩s insistente. En Madrid tenemos al alcalde Mart铆nez Almeida y su af谩n 鈥榤emoricida鈥 desde que accedi贸 al cargo. Lo primero que hizo fue destruir el Memorial a las personas fusiladas en el Cementerio del Este, borrando sus nombres e incluso los versos de Miguel Hern谩ndez. Da idea de su bajeza.

Sigui贸 con la destrucci贸n de la placa de homenaje a Largo Caballero, que recientemente el Tribunal Supremo le obliga a reponer; ha vuelto a poner en el callejero de Madrid los nombres franquistas que hab铆an sido retirados por el anterior gobierno municipal. Como 茅l mismo reconoce, es un fascista sin paliativos; cada vez que habla, sube el pan.

驴C贸mo se qued贸 cuando el a帽o pasado el alcalde de Madrid pronunci贸 su famosa frase: 鈥淪eremos fascistas pero sabemos gobernar鈥?

Son fascistas y s贸lo saben gobernar para enriquecer m谩s a los poderosos, a quienes sirven. Son corruptos y desvalijan las arcas p煤blicas dejando en la estacada a la mayor铆a de la gente sin recursos, neg谩ndoles ayudas que les pertenecen. Malvenden lo p煤blico, pagado por todos, al peor postor.

Lo hemos visto con la pandemia y el esc谩ndalo de las mascarillas; con 鈥楩ilomena鈥 y su s谩lvese quien pueda; con las muertes de trabajadores municipales por la ola de calor. Son un peligro para la sociedad.

Billy el Ni帽o muri贸 por covid sin recibir reproche penal por las torturas que infligi贸 a cientos de detenidos, como a usted, pero 驴cree que s铆 recibi贸 un castigo social al ser se帽alado como torturador?

Es un peque帽o consuelo; s铆, muri贸 se帽alado socialmente, incluso en sede parlamentaria se le nombr贸 como el torturador Billy el Ni帽o. Sin embargo, lo cierto es que no fue investigado ni juzgado ni se le retiraron ninguno de sus privilegios y premios.

驴Cu谩nto tiempo permaneci贸 en una c谩rcel franquista?

En Yeser铆as, que era la c谩rcel de mujeres de Madrid, pas茅 tres meses, desde septiembre hasta diciembre de 1975. En ese momento 茅ramos un grupo muy numeroso de presas pol铆ticas.

驴De qu茅 la acusaron?

De asociaci贸n il铆cita y propaganda ilegal, un cl谩sico para la justicia franquista. Yo militaba en la FUDE (Federaci贸n Universitaria Democr谩tica de Espa帽a), una organizaci贸n estudiantil universitaria, que pertenec铆a al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Mi actividad pol铆tica estaba enfocada a la propaganda, a dar a conocer nuestra organizaci贸n y nuestros planteamientos.

驴Qu茅 es lo mejor que sac贸 de aquella experiencia?

De mi experiencia militante, que continu贸 despu茅s, lo mejor es la capacidad de trabajo, de organizaci贸n y de compromiso. La capacidad para superar los temores y transformarlos en acicate para actuar. Eso nunca se olvida y te sirve para toda la vida, en el terreno laboral y personal. Y, sobre todo, el aprendizaje pol铆tico, a lo que se le daba mucha importancia, junto con la cultura, el estudio. La militancia fue una verdadera escuela.

驴Y lo peor?

No s茅, quiz谩s el haber tenido que abandonar mis estudios de Medicina porque tuve que salir a la clandestinidad m谩s absoluta para no volver a la c谩rcel. Yo estudiaba con beca y cuando te deten铆an te la quitaban, eso tambi茅n influy贸. Pero creo que hay que buscar lo positivo, lo que te hace avanzar. Para retroceder siempre hay tiempo.De mi experiencia militante me quedo con la capacidad de trabajo, de organizaci贸n y de compromiso

驴C贸mo era la resistencia antifranquista de las mujeres?

Las mujeres de mi generaci贸n dieron pasos importantes para reivindicar los derechos propios. Hab铆a habido cambios econ贸micos y sociales que permitieron un mayor acceso de las mujeres a ciertos puestos de trabajo remunerado y a la universidad, algo vedado hasta entonces.

Nosotras particip谩bamos de las mismas actividades que nuestros compa帽eros: pon铆amos carteles en los que se denunciaba a la dictadura, hac铆amos y repart铆amos propaganda, hac铆amos pintadas, particip谩bamos en los piquetes de los saltos, en la b煤squeda de apoyo鈥

Dentro de la prisi贸n vivi贸 los 煤ltimos fusilamientos del franquismo, el 27 de septiembre de 1975. 驴C贸mo lo recuerda?

Fue una noche terrible, nos enteramos por la televisi贸n y enseguida nos encerraron en las habitaciones. Silvia y Maruxa, compa帽eras de Jos茅 Luis S谩nchez-Bravo y Xos茅 Humberto Baena, estaban tambi茅n detenidas en Yeser铆as. Silvia s铆 pudo ir a pasar las 煤ltimas horas con Jos茅 Luis, pero Maruxa, no. No recuerdo tanto el miedo como la tristeza, la impotencia ante tama帽a barbaridad. Franco mor铆a como hab铆a empezado, matando.

Nosotras hac铆amos lo mismo que nuestros compa帽eros: reparto de propaganda, pintadas, particip谩bamos en los piquetes

驴Cree que se podr谩 erradicar el franquismo en Espa帽a alguna vez?

Sigue vivo o se trata de un muerto muy vivo. Esa es una de las consecuencias de que no se haya abordado la memoria democr谩tica con rigurosidad. Esta falta de conocimientos, esta ocultaci贸n de lo que signific贸 el franquismo ha permitido que perviva eso que llaman el 鈥榝ranquismo sociol贸gico鈥, que no es otra cosa que las falacias y mentiras elaboradas sobre todo al final de la dictadura para justificarse y perpetuarse: los dos bandos, guerra fratricida, todos hicieron lo mismo, hab铆a trabajo y se viv铆a mejor鈥

驴Existe apat铆a por parte de la gente joven sobre esta materia?

No lo s茅 pero tampoco lo creo, dadas las magn铆ficas y gratificantes experiencias que hemos tenido cuando hemos llevado el documental El Silencio de otros a los institutos, universidades, centros vecinales, etc. Lo han visto centenares de j贸venes. Sus preguntas y comentarios son inspiradores, nos hacen reflexionar y nos dan esperanza. El camino es devolver esa historia a las generaciones j贸venes porque la memoria democr谩tica no es el pasado: es la pieza que hace que encaje y entiendan el presente y puedan confiar en el futuro.

Me llama m谩s la atenci贸n el desconocimiento que hay en mi propia generaci贸n, donde el relato franquista y el pacto del olvido todav铆a est谩n muy presentes. A la juventud se le ha robado su propia historia, s贸lo conocen el relato del olvido que se mantiene desde la transici贸n.

Se han cumplido ya 10 a帽os del nacimiento de La Comuna. Con una vida hecha, alejada de la pol铆tica, 驴qu茅 les movi贸 a unirse, en 2011, para dar la cara?

La Comuna comenz贸 a funcionar en 2011, agrupando a mujeres y hombres que hab铆an sufrido c谩rcel, torturas, represi贸n, despidos, exilio y clandestinidad en los 煤ltimos a帽os del franquismo y en la transici贸n. Uno de sus objetivos era dar testimonio de una 茅poca que el poder se empe帽aba en embellecer: ni hab铆a habido una 鈥榙ictablanda鈥, ni la transici贸n hab铆a sido mod茅lica ni pac铆fica. Tambi茅n para acabar con la impunidad del franquismo y que fueran enjuiciados los responsables de esos cr铆menes que a煤n viv铆an. La Comuna se adhiri贸 a la Querella Argentina presentando decenas de querellas de personas que hab铆an sufrido c谩rcel y torturas.

Uno de nuestros logros ha sido鈥 poner en el relato la represi贸n del tardofranquismo y la transici贸n en primer plano y denunciar la impunidad del franquismo, que se extiende al robo de beb茅s, algo que no hay que olvidar.

驴Por qu茅 cree que el PSOE se opone sistem谩ticamente a derogar la Ley de Amnist铆a de 1977?

Porque es un pilar fundamental de los pactos de la transici贸n. Las 茅lites que gobernaron con Franco, apoyadas por EEUU y consentidas por las democracias europeas, pilotaron ese 鈥榞atopardismo鈥 pol铆tico que consigui贸 mantener el poder en las mismas manos, con pocas variaciones. Para ello era fundamental mantener el silencio impuesto sobre los cr铆menes del franquismo, precisamente para que no se conociera el nombre de los criminales y quienes se hab铆an beneficiado del golpe de estado y la dictadura. Y el PSOE, pero tambi茅n el PCE, aceptaron esas condiciones olvid谩ndose de sus propias v铆ctimas.

Quiero dejar claro que la vigente Ley de Amnist铆a, de 1977, no es la ley por la que luch谩bamos desde la izquierda entonces. Eso es una falsedad y un insulto para quienes perdieron la vida en esa lucha, asesinados por bandas fascistas o por las fuerzas de seguridad del Estado: Arturo Ruiz, Rafael G贸mez, Clemente del Ca帽o, Jos茅 Luis Cano, Gregorio Marichalar, Manuel Fuentes, Francisco Javier Fern谩ndez鈥 Todos ellos, entre enero y mayo de 1977, meses antes de que se aprobara la ley.

驴Les convence la ley de memoria democr谩tica que se acaba de aprobar?

Tal y como est谩 redactada no cumple plenamente con los derechos de verdad, justicia y reparaci贸n. El derecho a la verdad est谩 comprometido por otras leyes vigentes como la franquista Ley de Secretos Oficiales, de 1968, firmada por Carrero Blanco, que a煤n no ha sido derogada y que impide el acceso a los archivos y a la informaci贸n porque ampara secretos como las actuaciones del Estado durante la dictadura y la transici贸n.

El derecho a la justicia ni est谩 ni se le espera. No se asegura la tutela judicial efectiva de las v铆ctimas porque no se habla de ning煤n proceso que investigue y juzgue a los responsables, c贸mplices, encubridores y organizadores, en una palabra: que se identifique a los victimarios y que el Estado sea responsable de acabar con su impunidad, tal y como se define en la justicia internacional. Por no mencionar que no se ha derogado ni modificado la Ley de Amnist铆a de 1977, tal y como llevamos exigiendo desde el movimiento memorialista.

Tiene alguna cosa positiva, como por ejemplo que se haga referencia a la investigaci贸n, valoraci贸n y conocimiento de las luchas de las mujeres y la represi贸n espec铆fica que sufrieron.鈥

驴Es mejor tener una mala ley de memoria democr谩tica que no tener ninguna?

No, de ninguna manera. Es mejor tener una ley de memoria democr谩tica que cumpla con lo establecido en el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos. No pedimos ni m谩s ni menos que lo que se ha exigido repetidas veces al Estado espa帽ol en los informes realizados por los Relatores Especiales de Naciones Unidas para la promoci贸n de la Verdad, la Justicia, la Reparaci贸n, Pablo de Greiff y Fabi谩n Salvioli: que el Estado acabe con la impunidad de los graves cr铆menes contra los derechos humanos que cometieron los fascistas durante la guerra y la dictadura. Y nosotros a帽adimos tambi茅n el per铆odo de la transici贸n, como continuaci贸n del r茅gimen franquista sin Franco.

