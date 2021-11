–

De parte de CGT November 2, 2021 90 puntos de vista

El 28 de octubre se public贸 la Encuesta de Poblaci贸n Activa (EPA) del tercer trimestre del 2021. Se han creado 359.300 empleos, de los cuales 174.000 son hombres y 185.300 mujeres. La tasa de paro promedio se redujo en 0,7 puntos, situ谩ndose en 14,57%, siendo la tasa femenina del 16,36% y la masculina del 12,97%. A pesar de seguir reduciendo el desempleo, lo cierto es que los datos de desempleo juvenil, rondando 32,2%, siguen siendo una de las tasas m谩s altas de la UE (promedio UEM del 17%).

En cuanto a la creaci贸n de empleo sectorial, observamos que han sido destruidos 49.500 y 31.500 empleos en agricultura y construcci贸n, respectivamente. Es en el sector de los servicios donde se da el mayor aumento, con 377.200 nuevos empleos, mientras que en la industria la creaci贸n neta de empleo fue de 63.000 puestos.

Uno de los aspectos que caracterizan, trimestre tras trimestre, la situaci贸n laboral en el Estado, son las grandes diferencias territoriales. Principalmente debido a la temporada de verano, CCAA como las Isla Baleares y Canarias, con 47.900 y 50.000 nuevos empleos respectivamente, han sido los territorios donde se ha creado m谩s empleo y han reducido sus tasas de paro por debajo del promedio, mientras que en CCAA como Andaluc铆a, donde se ha registrado una destrucci贸n de 7.200 puestos de empleo, Murcia o Ceuta la situaci贸n del desempleo sigue enquistada.

Desde CGT creemos que la ausencia de un cambio en el marco de relaciones laborales sigue permitiendo y reproduciendo la precariedad y la inestabilidad. No es suficiente crear empleo, es necesario construir un marco regulatorio que garantice un empleo digno y de calidad.

Entendemos que no s贸lo es fundamental que se derogue la reforma laboral de 2012, sino que es clave que se tengan en cuenta las nuevas realidades del trabajo, ya que 茅stas no parecen tener un marco regulador que garantice unos derechos laborales m铆nimos. Por ello, no podemos simplemente hablar de derogar las reformas Laborales de 2011 y 2012, sino tambi茅n abordar y garantizar los derechos de estas nuevas formas de explotaci贸n.

Del total de los nuevos contratos de trabajadores y trabajadoras asalariadas, el 64,5% son temporales, situando la tasa de temporalidad en un 21,97% entre las personas asalariadas. Asimismo, observamos que la parcialidad se sit煤a en 13,5% y que el 52,7% % de esos contratos son involuntarios y el 18% lo tienen por motivos relacionados con obligaciones familiares y cuidados. Una fuente de segregaci贸n ocupacional, ya que el 74,5% de las personas con este tipo de jornada son copados por mujeres, perpetuando as铆 la divisi贸n sexual del trabajo.

Seg煤n los datos de la EPA, las mujeres copan aquellas actividades m谩s precarias en sectores como el comercio al por menor, hosteler铆a, servicios administrativos y auxiliares, educaci贸n, servicios sanitarios y sociales y empleadas del hogar y cuidados, donde multiplican por 8 a los hombres. Asimismo, habr铆a que a帽adir la segregaci贸n vertical que obstaculiza el acceso de mujeres a puestos laborales de mayor responsabilidad y mejor remunerados, as铆 como el desigual reparto de tiempos de trabajo entre hombres y mujeres. La brecha salarial ha crecido en el 煤ltimo a帽o, de manera que las mujeres a煤n cobran 4.948 euros menos que los hombres, por lo que se necesitar铆an 121 a帽os para acabar con estas desigualdades y cobrar un 27,6% m谩s para igualar el sueldo en el presente (seg煤n datos de la AEAT) y lograr mayor igualdad en los ingresos futuros, ya que las mujeres cuentan con unas pensiones un 30% inferior que los hombres.

Durante el tercer trimestre se realizaron 5,1 millones de horas extras semanales. A pesar de haber disminuido casi un 14% (lo que implica una reducci贸n de 830 mil horas semanales) respecto al trimestre anterior, lo cierto es que sigue siendo una din谩mica preocupante cuando un 40% de las 茅stas fueron NO pagadas.

A trav茅s de estos datos, vemos c贸mo el gobierno sigue institucionalizando la precariedad y la vulnerabilizaci贸n de la sociedad. Los resultados son graves, m谩s de 616 mil hogares no tienen ning煤n ingreso, lo que posiciona al Estado espa帽ol como una de las econom铆as m谩s pobres de la UE con m谩s del 25% de la poblaci贸n en riesgo de pobreza y exclusi贸n social. Seg煤n datos de Eurostat, en 2020, se registr贸 un 12% de personas con empleo que viven en riesgo de pobreza.

Ante este escenario de incertidumbre, desigualdad y precariedad creciente, desde CGT proponemos varias medidas concretas para revertir esta situaci贸n:

Llevar a cabo una reforma laboral que derogue los aspectos incluidos en las 煤ltimas reformas laborales de 2011 y 2012 , adem谩s de tener en cuenta las nuevas realidades laborales que est谩n desarroll谩ndose a toda velocidad durante los 煤ltimos a帽os.

, adem谩s de que est谩n desarroll谩ndose a toda velocidad durante los 煤ltimos a帽os. Reducci贸n de jornada sin reducci贸n de salario. Esta medida es necesaria, ya que llevamos d茅cadas con la misma jornada a pesar de los cambios econ贸micos, tecnol贸gicos y sociales que se han dado a lo largo del 煤ltimo siglo. El paso a una jornada de 35 horas semanales, siendo el promedio actual de 38,5 horas, supondr铆a una reducci贸n del 11,2%, lo que equivaldr铆a, seg煤n diversos estudios realizados, a la creaci贸n de m谩s de 562.000 puestos de trabajo.

Esta medida es necesaria, ya que llevamos d茅cadas con la misma jornada a pesar de los cambios econ贸micos, tecnol贸gicos y sociales que se han dado a lo largo del 煤ltimo siglo. El paso a una jornada de 35 horas semanales, siendo el promedio actual de 38,5 horas, supondr铆a una reducci贸n del 11,2%, lo que equivaldr铆a, seg煤n diversos estudios realizados, a la creaci贸n de m谩s de 562.000 puestos de trabajo. Defender una edad de jubilaci贸n digna y un sistema p煤blico de pensiones. CGT estamos en contra del retraso de la edad de jubilaci贸n y por supuesto, estamos a favor de la aplicaci贸n de coeficientes reductores en aquellos sectores en los que la clase trabajadora est谩 expuesta a los riesgos, alto 铆ndice de peligrosidad, penosidad o toxicidad de la actividad, o bien con cierta discapacidad reconocida de la persona.

Ante este escenario de incertidumbre y precariedad laboral y vital no puede haber titubeos pol铆ticos a la hora de afrontar la problem谩tica. Y, por supuesto, si no se afronta con voluntad pol铆tica, ser谩 una reforma descafeinada, habiendo perdido una oportunidad clave para revertir esta situaci贸n.