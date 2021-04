–

Se cumplen diez d铆as del fin de la Semana Santa y sus efectos ya son evidentes en la mayor铆a de regiones de Espa帽a. La cuarta ola se mantiene en ascenso en m谩s de una decena de comunidades aut贸nomas y la incidencia acumulada alcanza niveles muy preocupantes en Navarra, Pa铆s Vasco, Madrid y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Estos cinco territorios se encuentran desde hace d铆as en 鈥榬iesgo extremo鈥 de transmisi贸n al superar los 250 casos por cada 100.000 habitantes. El n煤mero de contagios no para de crecer.

Una de las particularidades de esta cuarta ola se encuentra en el perfil de los infectados. Hay un cambio de patr贸n. El coronavirus afecta ahora a gente m谩s joven. 鈥淓stamos viendo un incremento muy pronunciado de contagios en personas de entre 15 y 25 a帽os, lo que nos dice que est谩 habiendo demasiadas interacciones desprotegidas que, despu茅s, se extienden a otras franjas de edad鈥, sostiene el epidemi贸logo Daniel L贸pez Acu帽a.

Para luchar contra esta escalada de contagios, dice este especialista, la soluci贸n pasa por intensificar las medidas restrictivas. 鈥淎hora no podemos aflojarlas. Habr铆a que hacer no solo una campa帽a de comunicaci贸n m谩s eficaz dirigida a este grupo, sino tambi茅n establecer m谩s restricciones. Hay que estudiar muy bien c贸mo se est谩n produciendo estos contagios, pero todo parece indicar que tienen mucho que ver con interacciones sociales que se producen, especialmente, en horas nocturnas鈥, sostiene.

Adelanto del toque de queda a las 20.00 horas

Para L贸pez Acu帽a, la reducci贸n de los contagios pasar铆a por apostar por medidas que redujesen los encuentros cuando cae la noche. 鈥淪i seguimos con este incremento, yo soy partidario de que se ampl铆e el horario del toque de queda. Es algo que ya se ha hecho en otros pa铆ses. Se pueden discutir los horarios pero, ante una situaci贸n de repuntes, creo que establecerlo a las ocho de la tarde ser铆a algo razonable. Desde luego, relajarlo a las once o a las doce de la noche no creo que tenga mucho sentido cuando estamos teniendo m谩s contagios鈥, explica. Es la opci贸n por la que opt贸 Castilla y Le贸n durante un tiempo y que fue tumbada por el Tribunal Supremo por vulnerar el decreto del estado de alarma.

Actualmente seis comunidades aut贸nomas tienen el toque de queda fijado en las diez de la noche. Se trata de Castilla y Le贸n, Extremadura, Pa铆s Vasco, Catalu帽a, Comunidad Valenciana y Baleares. Madrid, Andaluc铆a, Murcia, Arag贸n, La Rioja, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia 鈥揺sta 煤ltima a partir de este viernes 15- la han establecido a las once. Castilla-La Mancha es la m谩s permisiva. Su toque de queda se fija a partir de las doce de la noche. En todas las regiones la limitaci贸n de la movilidad nocturna se extiende hasta las 06.00 de la ma帽ana.

El cierre del interior de los bares

Pero hay otro aspecto que, para los epidemi贸logos, es de suma importancia: hay que establecer un mayor control sobre los espacios cerrados. 鈥淓n un momento en el que el tiempo mejora y en el que empieza a estar m谩s gente vacunada, pienso que ser谩 dif铆cil adoptar restricciones como la de adelantar el toque de queda. Los cierres perimetrales y el toque de queda podr铆an reducir un 50% los contagios, pero el resto depende de lo que hagas dentro de los per铆metros. Desde mi punto de vista, hay que tener una actitud m谩s restrictiva en el interior de bares y en los aforos de gimnasios y centros comerciales鈥, apunta Joan Carles March, doctor especialista en Salud P煤blica.

Esta, la de poner el foco sobre los espacios interiores, es la estrategia que ya han iniciado comunidades aut贸nomas como Cantabria, Pa铆s Vasco o Castilla y Le贸n. En estos territorios, el plan para reducir los contagios pasa por clausurar el interior de los bares junto con la reducci贸n de aforos en espacios cerrados. 鈥淟a gran prioridad es bajar la incidencia y en espacios interiores, sean bares, gimnasios u otros lugares donde pueda haber convivencia de personas, es donde m谩s trasmisi贸n se va a producir鈥, coincide Acu帽a. 鈥淟o ideal ser铆a cerrar el interior de los bares, tal y como recomend贸 el Consejo Interterritorial, en aquellas comunidades aut贸nomas que superasen los 150 casos por cada 100.000 habitantes鈥, insiste March.

Este especialista en Salud P煤blica tambi茅n pone el punto de mira en el fen贸meno del botell贸n. Porque la pandemia no lo ha erradicado, como demuestran los partes policiales cada fin de semana. Este tipo de reuniones son muy peligrosas porque, en ellas, el uso de las medidas de protecci贸n, como la mascarilla, suelen relajarse. 鈥淐reo que es necesario controlar botellones y reuniones de j贸venes en horas no habituales. Es fundamental que no haya una relajaci贸n y las normas que est谩n vigentes se cumplan鈥, recalca March.

El epidemi贸logo gallego Juan Gestal ve, al igual que March, dif铆cil que se aplique un adelanto del toque de queda. En su opini贸n, la clave est谩 en limitar al m谩ximo los desplazamientos en las zonas con alta incidencia. “El toque de queda ha sido una medida efectiva, que se est谩 respetando. Pero no creo que las autoridades est茅n por la labor de adelantarlo antes de las diez de la noche. En mi opini贸n habr铆a que aplicar medidas que limitasen los contactos interpersonales, habr铆a que limitar al m谩ximo la movilidad”, sostiene.

