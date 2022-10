–

De parte de Nodo50 October 3, 2022 203 puntos de vista

Por Mat铆as Grinchpun

Narrar el devenir de nuestras extremas derechas obliga a poner fechas. Y demarcar resulta imposible sin tener una definici贸n, m谩s o menos n铆tida, de aquello que se quiere situar temporalmente. En una jerga m谩s sofisticada, podr铆a decirse que una cronolog铆a implica una genealog铆a, pero tambi茅n una ontolog铆a. Por ello, antes de iniciar el relato se deber铆a establecer qu茅 se entiende por 鈥渄erechas鈥, cu谩l es la particularidad de sus vertientes 鈥渆xtremas鈥 y c贸mo el contexto local influenci贸 sus derivas. No se trata por cierto de cuestiones sencillas: al igual que las c茅lebres mu帽ecas rusas, la respuesta a cada uno de estos interrogantes encierra otros que tampoco pueden ser f谩cilmente elucidados. En este sentido, lo que se pretende en estas l铆neas no es agotarlos ni mucho menos, sino simplemente reconstruirlos para esbozar as铆 un mapa: aunque este no represente m谩s que aproximadamente la superficie de un territorio, quien quiera recorrerlo podr谩 usar el plano para orientarse.

Volviendo a la primera de las preguntas arriba planteadas, qu茅 es lo que designar铆a la palabra 鈥渄erechas鈥, puede observarse que las definiciones han oscilado grosso modo entre dos polos: por un lado, ciertos enfoques han enfatizado el car谩cter contingente, relacional y cambiante del t茅rmino, ya que designar铆a fen贸menos y actores sumamente heterog茅neos seg煤n el momento y el lugar. Por el otro, algunas perspectivas aspiraron a confeccionar una noci贸n m谩s gen茅rica, incluso 鈥渆sencial鈥, aplicable m谩s all谩 de las latitudes y los decenios. De seguro, estas aproximaciones no son mutuamente excluyentes, por lo que 鈥揺ntreg谩ndose al eclecticismo鈥 pueden ensayarse numerosas v铆as intermedias. Una de ellas, ampliamente citada, es la de Norberto Bobbio, quien asever贸 en 1994 que derecha e izquierda eran ante todo nociones topol贸gicas, m谩s eficaces para describir las posiciones dentro de un tablero 鈥搒ocial, hist贸rica y pol铆ticamente determinado鈥 que la naturaleza de las piezas en juego. No obstante, si el concepto refiere a una relaci贸n, entonces las modalidades de esa vinculaci贸n podr铆an ser una v铆a de acceso a pr谩cticas e identidades m谩s permanentes de las derechas. Fue as铆 que el polit贸logo italiano aventur贸 una constante: las derechas tender铆an a posiciones reticentes 鈥揷uando no hostiles鈥 hacia los ideales de igualdad, inclin谩ndose a remarcar lo que diferencia a los sujetos as铆 como a justificar esas distinciones en tanto emanaciones de la naturaleza, la tradici贸n y/o preceptos sobrenaturales (Bobbio, 2014: 110-6). A帽os despu茅s, Steven Lukes (2003: 611-2) a帽adi贸 otro criterio: mientras las izquierdas a menudo atacaron el statu quo por artificial, injusto y opresivo, motorizando una transformaci贸n por v铆a reformista o revolucionaria, las derechas defendieron por el contrario el orden vigente apelando a que este descansaba sobre fundamentos ajenos a la voluntad de los individuos o bien a que, con todas sus imperfecciones, lo establecido era preferible a las alternativas existentes.

El desaf铆o no consiste solamente en hallar condiciones verificables en una pl茅tora de escenarios, sino tambi茅n en que esas variables sean privativas de las derechas. Ese obst谩culo enfrenta la tipolog铆a que Albert Hirschman elabor贸 de las ret贸ricas reaccionarias, entendidas como el acervo pol茅mico desarrollado en respuesta al avance de la ciudadan铆a legal, pol铆tica y social en el transcurso de los siglos XIX y XX. Sint茅ticamente, estas ser铆an las tesis de la perversidad, seg煤n la cual incentivar cambios tiene efectos contrarios a los buscados, por lo que se desemboca irremediablemente en una situaci贸n peor que la original; la futilidad, por la que se desmiente la voluntad de transformaci贸n apuntando a su incapacidad para alterar los cimientos de la sociedad y el gobierno; y el riesgo, capaz de admitir las bondades y hasta la necesidad de un viraje, pero renuente a hacerlo dado que supondr铆a costes inaceptables. Ahora bien, Hirschman afirm贸 tras este an谩lisis que los reaccionarios no monopolizaban la argumentaci贸n 鈥渟implista, perentoria e intransigente鈥, agregando poco despu茅s que 鈥済ran parte del repertorio鈥 progresista o liberal podr铆a 鈥済enerarse鈥 a partir de las tesis contrarias, 鈥渟implemente d谩ndoles la vuelta, poni茅ndolas patas arriba o utilizando otros trucos similares鈥 (2021: 165). En pocas palabras, la especificidad de estas ret贸ricas quedar铆a desdibujada, algo que 鈥搉obleza obliga鈥 el autor mismo advert铆a en las primeras p谩ginas (Hirschman, 2021: 33). Adjetivar como 鈥渆xtremo鈥 supone similares complicaciones: es otra calificaci贸n relacional, en tanto implica la existencia de posiciones m谩s 鈥渕oderadas鈥 con las cuales contrastar铆a, as铆 como de un centro que funcionar铆a como 鈥渆st谩ndar de radicalidad鈥. Pragm谩tico, Bobbio apunt贸 que tanto los extremismos de izquierda como los de derecha se caracterizan por colocar la autoridad por encima de la libertad: l铆deres carism谩ticos y vanguardias esclarecidas deben instaurar reg铆menes fuertes para, seg煤n el caso, preservar un ordenamiento amenazado o propiciar la llegada de uno superador (2014: 129-31). Por ende, se tratar铆a de movimientos en contra del 鈥渟istema鈥, lo que en un marco contempor谩neo se traducir铆a en anti-capitalismo, anti-democracia y anti-liberalismo, entre otros antagonismos posibles. Adicionalmente, aceptar铆an el recurso a medios unilaterales, coactivos y hasta violentos en la persecuci贸n de sus fines pol铆ticos. Resumiendo, la combinaci贸n de 鈥渆xtremas鈥 y 鈥渄erechas鈥 nos dar铆a a priori una galaxia de fuerzas autoritarias, anti-igualitarias y anti-emancipatorias, unidas por su reivindicaci贸n de valores 鈥渘acionales鈥 u 鈥渙ccidentales鈥, grados variables de racismo 鈥揹esde el m谩s crudo antisemitismo hasta derivaciones m谩s as茅pticas como el diferencialismo鈥, el llamado a un 鈥淓stado fuerte鈥 y un rechazo vehemente al socialismo, el anarquismo e ideolog铆as afines.

En base a estos bosquejos, un punto desde el cual narrar el decurso de las extremas derechas puede ser fijado. Entre los muchos posibles, no se puede ignorar uno repetido hasta llegar al clich茅 como 1789: como recuerda un reciente libro de Jean-Yves Camus y Nicolas Lebourg (2020: 20-1), la d铆ada se remontar铆a a la Asamblea Nacional, en la cual se sentaron a la derecha aquellos que eran partidarios de las posiciones m谩s reaccionarias, como un derecho de veto absoluto para el monarca. Cabe preguntarse, con no poca suspicacia, si no se trata quiz谩s de un mito, validado por la incesante replicaci贸n que llevar铆an a cabo los estudiosos. En ese sentido, no han faltado quienes han apelado a antecedentes previos como la Biblia, donde se veneraba el poder que Yahv茅 manifestaba con su diestra (Ex. 15,6) o bien se situaba a la derecha del Hijo del Hombre a los salvados en el Juicio Final, quedando los condenados a su izquierda (Mt. 25, 34-46). Otro tanto podr铆a decirse de las corrientes esot茅ricas que contraponen una V铆a de la Mano Derecha, respetuosa de las normativas y las convenciones sociales, con otra de la Mano Izquierda, que romper铆a con los tab煤es en un 茅lan liberador. Sin embargo, no es exagerado afirmar que con la Revoluci贸n Francesa surgi贸 una nueva forma de entender esta distinci贸n: una donde la superioridad moral de un t茅rmino sobre el otro no era algo ya dado, una en la que el juicio de valor no se formaba por fuera sino al interior de las categor铆as. Tras caer en un limbo durante las Guerras Napole贸nicas, el binomio habr铆a resurgido durante la Restauraci贸n iniciando un ciclo de popularidad y ostracismo que contin煤a hasta la actualidad: si derecha e izquierda son hoy omnipresentes, siendo usadas y abusadas, a comienzos del 2000 una conocida diva televisiva no tem铆a asegurar en su programa que esas etiquetas, como el comunismo, hab铆an pasado de moda.

Queda pendiente, por 煤ltimo, la cuesti贸n argentina. Aqu铆, desde luego, el calendario europeo pierde relevancia, por lo que no deben buscar hitos en 1792 o 1804. Tampoco parece muy acertado rastrear derechas e izquierdas al interior del bando revolucionario, o en las prolongadas luchas entre unitarios y federales. Aunque cierto revisionismo se empe帽贸 en mostrar a Juan Manuel de Rosas como un pr铆ncipe cristiano, la historiograf铆a m谩s reciente se ha adentrado en una profusa documentaci贸n para revelar la matriz republicana 鈥搒i bien antiliberal鈥 de su r茅gimen. Hubo quienes detectaron las ra铆ces de un pensamiento conservador en la Generaci贸n del 鈥37, como Tulio Halper铆n Donghi al tachar los proyectos de F茅lix Fr铆as como 鈥渓a alternativa reaccionaria鈥 (1982: 33). No obstante, una mirada atenta indica que el escritor cat贸lico adher铆a a un liberalismo no menos s贸lido 鈥搉i problem谩tico鈥 que el de Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento y Esteban Echeverr铆a: al igual que ellos, ve铆a a la religi贸n como un instrumento de orden, libertad y progreso, y no como la punta de lanza de una cruzada oscurantista. Desde ya, estos intelectuales se aproximaron a problem谩ticas muy afines a las derechas europeas como las naciones y los nacionalismos, pero su 贸ptica fue inclusiva: si gobernar era poblar, entonces las fronteras deb铆an estar abiertas a 鈥渢odos los hombres de buena voluntad鈥. Apertura no exenta de exclusiones y exterminios, ya que pensadores y estadistas relegaron de forma expl铆cita a los sectores populares criollos y mestizos, por no decir a los pueblos originarios, de su 茅pica civilizatoria.

Los propios inmigrantes no tardar铆an en ser vistos con desconfianza, con Alberdi proclamando que no se pod铆a poblar de manera irrestricta y Sarmiento hallando en la mezcla de razas la clave del 鈥渁traso americano鈥. Lejos de ser aisladas, estas posturas participaban de e interven铆an en un giro reactivo y pesimista experimentado por las clases dirigentes y las elites intelectuales en las d茅cadas finales del siglo XIX, quienes comenzaron a lamentar el 鈥渆xcesivo liberalismo鈥 de las leyes. A contramano de las im谩genes que evocan una edad dorada de notables seguros de s铆 mismos, el aluvi贸n de extranjeros, la creciente conflictividad social y las ambiciones territoriales tanto de pa铆ses lim铆trofes de como potencias europeas habr铆an suscitado una honda consternaci贸n, manifestada en reflejos como una mirada higienista de la sociedad, la reivindicaci贸n de un nacionalismo cultural frente a las tendencias 鈥渃osmopolitas鈥 y percepciones cada vez m谩s negativas de los sectores bajos, populares y obreros. Es en el lamento por la 鈥済ran aldea鈥, sacrificada en aras de la voraz metr贸polis mercantil, que el relato debe comenzar.

