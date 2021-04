–

De parte de Lobo Suelto April 14, 2021 1 puntos de vista

Tienes que a帽adir un widget, una fila o un dise帽o preconstruido antes de que puedas ver algo aqu铆. 馃檪

Diego Valeriano no existe. No da la cara. Escribe en el blog Lobo Suelto y es autor del libro 鈥淓duqu茅 a mi hija para una invasi贸n zombie鈥. Valeriano no es heter贸nimo de nadie: simplemente algo le late y no es su coraz贸n. Entonces pone palabras ante esos s铆ntomas vitales, que por lo general aparecen ante la potencia de los reventados. Se recomienda bajar el volumen de la moral para escuchar este episodio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado