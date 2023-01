Un estancamiento econ贸mico con dif铆cil perspectiva de resoluci贸n, admitido por los propios organismos financieros internacionales, se desenvuelve acompa帽ado por una crisis de representatividad en el plano pol铆tico e institucional. La disputa entre potencias y la guerra que viene escalando expresa las limitaciones del sistema para resolver sus contradicciones, que se hallan en sus propios cimientos. Historia y actualidad de una crisis estructural que plantea desaf铆os para la clase trabajadora a nivel global. Los desaf铆os: recuperar la perspectiva revolucionaria para las amplias masas; luchar para que las protestas y rebeliones avancen en un contenido socialista que abra un nuevo ciclo de revoluciones.

Guerras y revoluciones: Breve historia del problema

Entre las d茅cadas de 1870 y de 1890, el capitalismo de libre competencia tuvo una larga depresi贸n en los pa铆ses m谩s desarrollados, de la cual sali贸 mediante una exportaci贸n de capitales a la periferia, afianzando una verdadera colonizaci贸n econ贸mica y pol铆tica y un fuerte proceso de centralizaci贸n de capitales. En nuestro pa铆s, como en gran parte de la periferia, Inglaterra invirti贸 fuertes capitales en la industria ferroviaria. Los capitales ferroviarios en Inglaterra soportaban una fuerte declinaci贸n de beneficios. La salida fue su instalaci贸n en pa铆ses como el nuestro. La red de ferrocarriles permiti贸 que alimentos y materias primas fluyeran hacia las metr贸polis imperialistas, contribuyendo a recuperar la rentabilidad. La banca extranjera radicada en nuestro pa铆s garantiz贸 esas inversiones con respaldo estatal. Las dificultades del Estado Argentino en pagar esas obligaciones precipitaron la crisis de 1890.

Lenin y Rosa Luxemburgo caracterizaron estas d茅cadas como de concentraci贸n econ贸mica monop贸lica y surgimiento del imperialismo. Y consideraron que esta nueva situaci贸n internacional era una transici贸n al Socialismo. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial Lenin, Rosa y un peque帽o n煤cleo de revolucionarios defendieron que se trataba de una Guerra Inter imperialista, por un 鈥淣uevo Reparto en el Mundo鈥 tal como ven铆a analizando el movimiento revolucionario y que auguraba un siglo XX de 鈥淕uerras y Revoluciones鈥. Llamaron a transformar la guerra imperialista en guerra civil, a contramano de la traici贸n xen贸foba de la mayor parte de los partidos socialistas dedicados a encolumnarse tras sus burgues铆as nacionales. En medio de la peor masacre conocida hasta entonces, la Revoluci贸n Rusa les dio la raz贸n a lxs revolucionarixs: una nueva etapa se abri贸 para las masas explotadas y oprimidas del mundo.

Los Acuerdos de Versalles y las dur铆simas condiciones para los vencidos de la Primera Guerra pronosticaban ya una Segunda Guerra Mundial donde Jap贸n y Alemania persistir铆an en un Nuevo Reparto Mundial que equilibrara el reparto colonial que beneficiaba a Inglaterra, Francia, EE.UU., Holanda. La profunda crisis econ贸mica que arroj贸 a millones a la desocupaci贸n, al hambre y la miseria, empuj贸 en el mismo sentido, hacia la destrucci贸n para recuperar la rentabilidad de la acumulaci贸n. Pol铆ticamente, la Alemania gobernada por Hitler pretend铆a adem谩s apoderarse de Rusia y aniquilar la Revoluci贸n Sovi茅tica. Las potencias 鈥渄emocr谩ticas鈥 coincid铆an en ese objetivo anticomunista hasta que el belicismo fascista se tradujo en la invasi贸n.

Terminada la Segunda Guerra con la derrota del Eje, el conflicto entre revoluci贸n y contrarrevoluci贸n fue la marca del capitalismo de posguerra. La preeminencia econ贸mica de Estados Unidos, con su aparato productivo sin destruir, poseedor del 59% de las reservas de oro del mundo, se convirti贸 en hegemon铆a pol铆tico 鈥 militar. EE.UU. fue el gendarme del capitalismo y cont贸 por ello con la integraci贸n subordinada de Europa y tambi茅n de las burgues铆as de todo el mundo 鈥渓ibre鈥. A pesar de la burocratizaci贸n de la URSS, fue una etapa de revoluci贸n: Europa del este, China, Corea, Cuba, Vietnam, las revoluciones anticoloniales en 脕frica y Aisa, las luchas antiimperialistas y por el socialismo en Am茅rica Latina. Frente a eso, el capitalismo de posguerra busc贸 moderar la desocupaci贸n y la pobreza, as铆 como ofrecer a la clase trabajadora de las metr贸polis compensaciones salariales y de consumo.

En el marco de la crisis de acumulaci贸n y de dominaci贸n abierta a fines de la d茅cada de 1960, el capital mundial lanz贸 una ofensiva contrarrevolucionaria que en aquellos lugares en que hab铆a procesos revolucionarios en curso se tradujo en genocidios a gran escala, terrorismo de estado mediante. En otros casos, la represi贸n contra la clase trabajadora fue el medio para imponer nuevas condiciones de disciplinamiento a favor del capital. El desempleo acompa帽贸 y fue parte de esa contrarrevoluci贸n que alumbr贸 la etapa neoliberal.

A fines de la d茅cada de 1980 implosionan la URSS y el campo socialista de Europa, se restituye la propiedad privada y una oligarqu铆a capitalista conformada por funcionarios del deca铆do r茅gimen se apropia de las principales fuentes de producci贸n. Fue una verdadera restauraci贸n capitalista. Similar proceso de restauraci贸n se produce en China, aunque sin el derrumbe pol铆tico y estatal. Las reformas hacia una 鈥渆conom铆a de mercado鈥 (es decir, capitalista) transformaron a China en ese sentido. La famosa Ruta de la Seda replica la salida del capital interno a la periferia buscando mayores tasas de rentabilidad y disponibilidad de recursos naturales.

El capitalismo prepotente de los 90 y 2000, demostr贸 que no hay estabilidad ni desarrollo pac铆fico bajo este orden social. El imperialismo lejos de dejar de existir se desboc贸. La miseria, el hambre y la precariedad se multiplicaron en forma exponencial. La superexplotaci贸n de la fuerza de trabajo a escala mundial se convirti贸 en un rasgo estructural. La destrucci贸n irrefrenable de la naturaleza puso al planeta en riesgo de vida.

Toda una sucesi贸n de crisis desde inicios de los noventa hasta la crisis de 2007 鈥 08, dan cuenta de las profundas contradicciones que corroen al sistema. La salida (o la suspensi贸n) de la crisis de 2007-08 tuvo lugar gracias al rescate de las empresas por parte de los estados y al rol clave de China en evitar el desplome de conjunto. La intensa acumulaci贸n e inversi贸n en infraestructura posterior en el gigante asi谩tico luego funcion贸 de tracci贸n para la econom铆a mundial. Pero a las dificultades objetivas que se ven铆an acumulando y que estaban en la base de las grandes movilizaciones de 2019, la pandemia de Covid 鈥 19 termin贸 de reabrir en una nueva escala de gravedad la crisis de ese capitalismo mundializado surgido treinta a帽os antes.

En 1992 Francis Fukuyama, un intelectual a sueldo del Departamento de Estado yanqui, escrib铆a 鈥淓l fin de la Historia鈥︹ donde afirmaba que, con la ca铆da de la Uni贸n Sovi茅tica, del campo socialista y la terminaci贸n de la Guerra Fr铆a, se iniciaba en todo el mundo una etapa final y definitiva de la historia, donde no habr铆a m谩s batallas ideol贸gicas ni guerras ni revoluciones que amenazaran al capitalismo, que hab铆a demostrado ser el mejor sistema social junto a las democracias liberales. Nunca m谩s se hablar铆a del socialismo. A 30 a帽os, estas ideas del fin de la historia, que calaron tan hondo especialmente en la intelectualidad, han caducado. A 30 a帽os, es evidente que el capitalismo se encuentra en una profunda crisis. Y que toda la institucionalidad creada en su entorno est谩 en descomposici贸n: sus partidos pol铆ticos, sus reg铆menes de representatividad, sus aparatos estatales cada vez m谩s abocados a centralizar la represi贸n y criminalizaci贸n de las disidencias.

La situaci贸n actual

El hecho que m谩s evidencia la crisis del capitalismo es la actual guerra mundial iniciada en territorio de Ucrania. Clausewitz, el gran te贸rico de la guerra, que adem谩s fue un general en combate, dec铆a que 鈥渓a guerra es la continuaci贸n de la pol铆tica por otros medios鈥. Por esto tenemos que analizar cu谩l fue la pol铆tica que precedi贸 y que explica a esta guerra.

El capitalismo, al establecer la propiedad privada y el lucro del capital como ordenadores de la vida social, desata una gran anarqu铆a en la producci贸n. El desarrollo de la competencia y de las contradicciones econ贸micas de intereses conduce a la conquista 鈥渁 cualquier precio鈥 de los mercados rivales, a la concentraci贸n monop贸lica del capital y a la destrucci贸n de la capacidad de resistencia de la fuerza de trabajo. El capital acumula en una primera etapa dentro de los estados nacionales. Pero r谩pidamente esta situaci贸n internista se convierte en un verdadero corset para el desarrollo de las fuerzas productivas, que se desplazan a territorios colonizados. Como dijimos m谩s arriba, la Primera Guerra Mundial fue la consecuencia de estas contradicciones cuando el proceso de exportaci贸n de capitales de algunos pa铆ses hab铆a cubierto la geograf铆a del planeta dejando a otros pa铆ses y sus capitales sin espacios de reparto. Estos 煤ltimos pa铆ses intentaron mediante la guerra un 鈥渘uevo reparto del mundo鈥. La Segunda Guerra Mundial se desarroll贸 por los mismos motivos.

La Guerra que actualmente se desarrolla es la prueba contundente de que la restauraci贸n capitalista en Rusia y en China con la globalizaci贸n, al contrario de lo pronosticado en 鈥淓l fin de la Historia鈥︹, ha establecido nuevas y m谩s profundas contradicciones capitalistas. Esto se ve agravado por los l铆mites estructurales del capital por razones clim谩ticas, de sobreendeudamiento y de agotamiento energ茅tico y alimentario. Todo esto ha multiplicado y ampliado las contradicciones, que ya no puede resolver el mecanismo del mercado. Se acude a la violencia, a la fuerza y a la muerte; a la guerra, que por supuesto la sufren lxs trabajadorxs que son la carne de ca帽贸n. Por lo tanto, la lucha contra la guerra es la lucha contra el capital, es el fortalecimiento de la lucha de los trabajadores contra los gobiernos y estados capitalistas y guerreristas. Por eso estamos nuevamente, como en el siglo XX, entrando en una 茅poca de Guerras y Revoluciones.

Sin un an谩lisis estructural y, sobre todo, marxista, se corre el riesgo de caer en lo f谩cil y superficial de querer establecer qui茅n invadi贸 o agredi贸 a qui茅n. Y esta guerra no es diferente en esencia de la Primera y la Segunda del siglo pasado, en la que buscaban, todos sus contendientes, un nuevo reparto del mundo y del poder en el mundo. En la actual guerra Estados Unidos e Inglaterra quieren subordinar a Europa. Quieren impedir su aproximaci贸n a Rusia. Tambi茅n impedir la asociaci贸n de Rusia con China. Y es que China y Rusia, pese a sus diferencias, suman un proyecto mercantil y una potencia b茅lica que empata con EE.UU. Y el conflicto b茅lico amenaza con extenderse al Oriente en torno a Taiw谩n. La pretensi贸n de m谩xima de EE.UU. es desmantelar Rusia para quitarle a China un aliado decisivo, y as铆 emprenderla contra China. La pretensi贸n es impedir la expansi贸n de China, que amenaza la hegemon铆a de Estados Unidos y de su moneda, el d贸lar. Pero quienes que ponen el cuerpo a las balas de todas estas contradicciones son lxs trabajadorxs de Ucrania y los soldados rusos.

No se puede analizar el conflicto b茅lico sin ver las causas que lo originan. Es rid铆culo atribuirlo, como lo hacen los fariseos a sueldo de los grandes medios, a una locura de Putin que se cree un Zar dispuesto a restablecer el Imperio Zarista. Pero aqu铆 nos preguntamos 驴qu茅 piensan los trabajadores y la juventud rusa? 驴Y en Ucrania? 驴Y en los pa铆ses sometidos a la OTAN? En Rusia la transici贸n al capitalismo ha sido ininterrumpida, 驴se interrumpir谩 ahora? 驴Volveremos a una Uni贸n Sovi茅tica? No lo creemos probable. Depender谩 de la memoria de los trabajadores que seguramente rescatar谩n un contenido socialista de la econom铆a y de la producci贸n, no de quienes gobiernan un estado y que han sido gestores y beneficiarios de la destrucci贸n de la URSS. La construcci贸n de una perspectiva revolucionaria no ha surgido nunca desde el alineamiento subordinado con el mal menor del tablero mundial. La idea de que el enemigo de nuestro enemigo 鈥搇茅ase China o Rusia, o estados capitalistas y subimperialistas鈥 son amigos de la revoluci贸n es un error severo.

Estamos en una 茅poca en que la hegemon铆a de Estados Unidos, que sucedi贸 a la de Inglaterra, est谩 en una profunda crisis. El d贸lar ha dejado de ser la moneda universal. Entre China y muchos pa铆ses, incluso potencias petroleras, y ahora con Rusia, los intercambios comerciales se realizan con monedas locales. Adem谩s muchos pa铆ses de Asia, 脕frica y Am茅rica Latina quieren dejar de estar dominados por Estados Unidos, que ha sido desalojado de Afganist谩n y de Irak. Internamente sus instituciones est谩n cuestionadas de legitimidad y su econom铆a, afectada por la inflaci贸n, precariza a gran parte de la poblaci贸n. Por todos lados asoma la lucha de clases como elemento estructural del capitalismo. Y esta guerra asoma contra Rusia pero tiene como objetivo central China.

Las negociaciones para un alto al fuego a煤n est谩n verdes. Pero para EE.UU. se ha convertido en una situaci贸n dif铆cil mantener la ofensiva guerrerista contra Rusia, dada su situaci贸n interna. De all铆 las declaraciones de Kissinger llamando a un armisticio. Tambi茅n las gestiones de la CIA y de altos mandos militares. Tambi茅n se han lanzado al ruedo distintos intereses empresariales, interesados en la reconstrucci贸n de Ucrania. Blackrock estar铆a activo en esta posibilidad. 鈥淒estruir y reconstruir鈥 fue en la Segunda Guerra Mundial la gran oportunidad para parte del capital minero y de la construcci贸n.

La guerra entre estados capitalistas y guerrerista incentiva la lucha de clases. La huelga general de los trabajadores en Inglaterra no tiene precedentes desde el siglo pasado; han debido movilizar a las Fuerzas Armadas para garantizar los servicios b谩sicos. En Estados Unidos el presidente Biden debi贸 por Decreto prohibir el paro de los trabajadores ferroviarios que amenazaban con parar el pa铆s. En Nuestra Am茅rica las rebeliones populares se expanden como reguero de p贸lvora. La crisis financiera del 2008 y la actual conducen a la Guerra. La lucha contra el capitalismo y contra el Estado capitalista debe centralizar la organizaci贸n y movilizaci贸n del movimiento feminista, ambientalista, de los Pueblos Originarios, de los Derechos Humanos. Es preciso volver a situar la revoluci贸n socialista como la 煤nica soluci贸n verdaderamente superadora de la situaci贸n actual; volver a poner el eje en el protagonismo de los pueblos. Encontrar las formas de organizaci贸n que nos permitan concentrar fuerzas. Esas son algunas de las tareas urgentes.

Venceremos