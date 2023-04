–

Dada la lentitud: blindaje.

脡rase una vez el anarquismo. Sus visionarios pronosticaron un mundo sin mando ni obediencia, en el que la gente a trav茅s de la solidaridad, el federalismo y la acci贸n directa, acabar铆an con las guerras, con los problemas nacionales, con la superstici贸n religiosa, con la desigualdad econ贸mica y de todo tipo, de manera que barrido todo poder y autoridad, la Humanidad estar铆a unida.

Y, sin embargo, los y las anarquistas son incapaces de llevarse bien entre ellos. 驴No es curioso que hablemos de fraternidad universal, y ni de co帽a se establezca en el propio 谩mbito? Al final de una buena disputa doctrinaria, lo que se hace es plantear una opini贸n excluyente, expulsativa, excretora y execramental, en nombre de la anarkisici贸n y toda esa mierda.

Y digo que las disputas doctrinarias esas carecen de sustancia por lo siguiente: la tragedia libertaria es que fulanito que fue de Juventudes es diputado del partido conservador cuando antes estaba lanzando anatemas, o que el ni帽ato quem贸 un contenedor justo cuando hablaba el secretario, provocando la carga de la caballer铆a. O que tu voto vale menos que hace veinte a帽os. Puf.



驴Y acaso no es cierto que tenemos encima una cantidad de problemas enormes? Econ贸micos por supuesto, pero es que adem谩s las ideas reaccionarias tienen su predicamento, la guerra sigue vigente como medio de resolver disputas, la crisis clim谩tica y ecol贸gica no augura nada bueno, el problema energ茅tico es tremendo, habida cuenta de que la mayor铆a de la poblaci贸n mundial, cuatro mil millones, habita en ciudades鈥 驴C贸mo organizar eso?

Por supuesto yo no estoy abogando por la unidad de los anarquistas. Ni en broma. Yo soy el primero que con determinados anarquistas no ir铆a ni a pescar brecas a la playa. Entre la enorme variedad hay algunos m谩s pesados que un saco de martillos, que est谩n tol d铆a tol d铆a tol d铆a a pico y pala con su rollo. Es m谩s, la Humanidad demuestra estar siempre dividida, y desearla unitaria me parece una tonter铆a como la copa de un pino.

Por eso resulta dif铆cil de entender, que se hable tanto de unidad, y cada vez surjan m谩s facciones deseosas de unirse, (siendo la m铆a la predominante). Por ejemplo, para las pr贸ximas elecciones, andan con un l铆o de primarias para formar listas y alianzas, yo no s茅 cu谩ntas candidaturas de izquierda鈥 Pero a lo que voy, mi conclusi贸n es la siguiente.

Siendo como soy una persona optimista, y sabiendo que el anarquismo es inevitable, dado el fracaso de las ideolog铆as reaccionarias y comunistas para establecer un mundo mejor, cient铆ficamente declaro que la anarqu铆a la implantar谩 gente que no es anarquista. Porque como la Idea tenga que esperar a los doctrinarios鈥