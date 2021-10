–

El presidente Recep Tayyip Erdogan ha planteado una nueva campa帽a militar turca contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria tras el asesinato de dos polic铆as de las fuerzas especiales turcas, en un ataque con cohetes contra un convoy turco en la regi贸n.

鈥淪e nos ha agotado la paciencia con respecto a ciertas 谩reas de Siria que han sido fuente de ataques terroristas en nuestro pa铆s. Estamos decididos a eliminar las amenazas que se originan en esas 谩reas鈥, dijo Erdogan el 11 de octubre, refiri茅ndose a Tell Rifaat, zona controlada por los kurdos, que se encuentra al sur de Marea, donde tuvo lugar el ataque el d铆a anterior.

La agencia de noticias estatal Anatolia nombr贸 11 aldeas alrededor de Tell Rifaat donde, dijo, 鈥渓os terroristas鈥 hab铆an desplegado armas pesadas como m煤ltiples lanzacohetes y misiles TOW, Katyusha y Grad, y los estaban usando para 鈥渁tacar con frecuencia Azaz, Al Bab, Marea y Afrin鈥.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu, acus贸 a Rusia y Estados Unidos de ser responsables de los ataques tambi茅n, y prometi贸 que Turqu铆a 鈥渉ar谩 lo que sea necesario para limpiar a los terroristas鈥.

Seg煤n el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), el ataque al convoy turco fue llevado a cabo por las Fuerzas de Liberaci贸n de Afrin (FLA), y el ej茅rcito turco respondi贸 disparando proyectiles de artiller铆a y cohetes contra las aldeas donde estaban estacionadas las fuerzas kurdas.

Tell Rifaat es un corredor entre m煤ltiples l铆neas del frente. Situada a 21 kil贸metros al sur de la provincia fronteriza turca de Kilis, 22 kil贸metros al este de Afrin y 27 kil贸metros al norte de Alepo, la ciudad ha estado en la mira de Turqu铆a desde que las fuerzas kurdas la liberaron en febrero de 2016.

Turqu铆a intent贸 negociar el 谩rea, primero con Estados Unidos y luego con Rusia, como parte de su 鈥淥peraci贸n Fuente de Paz鈥 en el noreste de Siria, en octubre de 2019. Un acuerdo turco-ruso alcanzado en Sochi ese mes, limit贸 la intervenci贸n de Turqu铆a a una franja fronteriza entre Tell Abyad y Ras Al Ain, pero conten铆a una disposici贸n de que 鈥渢odos los elementos de las YPG (Unidades de Protecci贸n del Pueblo Kurdo) y sus armas ser谩n retirados de Manbij y Tell Rifaat鈥.

En lo que se ha convertido en un patr贸n desde entonces, Ankara mencionar铆a a Tell Rifaat y Manbij cada vez que Mosc煤 le recuerda a Ankara su compromiso, en virtud de un acuerdo separado para eliminar los grupos terroristas en Idlib y reabrir las carreteras M4 y M5. Mientras tanto, Rusia ha permitido el despliegue de fuerzas del gobierno sirio en Tell Rifaat y Manbij, adem谩s de la polic铆a militar rusa.

Adem谩s del complejo equilibrio de poder en el terreno, una pregunta clave aqu铆 es si Erdogan y Putin llegaron a alg煤n entendimiento sobre el tema en su reuni贸n del 29 de septiembre en Sochi, que termin贸 sin una declaraci贸n p煤blica. 驴Qu茅 podr铆a esperar Erdogan al amenazar con una operaci贸n militar sin un acuerdo con Putin?

El principal diario sirio Al Watan ve la reanudaci贸n de las operaciones rusas en Idlib como una indicaci贸n de que Putin y Erdogan no lograron resolver sus diferencias en Sochi. Los llamados del ministro de Relaciones Exteriores sirio a Turqu铆a para que se retire del pa铆s se presentan como una se帽al m谩s de que Damasco cree que la reuni贸n Putin-Erdogan termin贸 sin un compromiso. El establecimiento de Turqu铆a de un nuevo puesto militar en el 谩rea de Jabal Al Zawiya, en el sur de Idlib, tambi茅n apunta a las diferencias en curso, al igual que los intensos ataques a茅reos de Rusia en la provincia.

Erdogan puede intentar ganar espacio para maniobrar y negociar. La mayor铆a de los analistas turcos creen que Erdogan dif铆cilmente podr铆a ordenar una operaci贸n militar a gran escala y arriesgarse a una escalada importante sin obtener garant铆as de Rusia para usar el espacio a茅reo sirio. Los informes de que cinco comandantes turcos a cargo de misiones relacionadas con Siria, solicitaron la jubilaci贸n anticipada el mes pasado han alimentado la especulaci贸n sobre el creciente descontento en el ej茅rcito por operaciones en las que las tropas turcas carecen de la protecci贸n adecuada.

Para otros, la perspectiva de una nueva operaci贸n en Siria es dif铆cil de descartar debido a los crecientes problemas pol铆ticos y econ贸micos de Erdogan en casa, lo que podr铆a empujarlo a otra aventura militar para distraer al p煤blico y avivar los sentimientos nacionalistas.

La percepci贸n de que Ankara est谩 preparando el escenario para una campa帽a militar tambi茅n se aviv贸 cuando cinco obuses de mortero, disparados desde Siria por perpetradores desconocidos, aterrizaron en la ciudad fronteriza turca de Karkamis, sin causar v铆ctimas. El incidente record贸 una grabaci贸n de audio filtrada en 2014, en la que el jefe de inteligencia de Turqu铆a supuestamente describi贸 c贸mo podr铆a organizar un ataque con misiles contra Turqu铆a desde Siria para proporcionar un pretexto para la guerra.

El arrebato de Erdogan es una respuesta tambi茅n al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien la semana pasada acus贸 de que las acciones de Turqu铆a en Siria amenazaban la seguridad y los intereses nacionales estadounidenses. Al argumentar que Turqu铆a est谩 bajo ataque, Erdogan busca aumentar la presi贸n sobre Washington para que ponga fin al apoyo a los kurdos-sirios, mientras se prepara para reunirse con Biden al margen de la cumbre del G-20 en Roma, a finales de este mes.

En resumen, la carta de Tell Rifaat parece ser una herramienta para que Erdogan preserve el status quo en Idlib. Sin embargo, tales maniobras no pueden defenderse de las presiones relacionadas con Idlib para siempre. Rusia no ha mostrado voluntad de intercambiar a Tell Rifaat y Manbij por Idlib, y es poco probable que apruebe una nueva ofensiva turca. Desde la perspectiva de Damasco, el tema es muy cr铆tico debido a las siguientes consideraciones:

-La toma de Tell Rifaat por parte de las fuerzas turcas podr铆a hacer que Alepo volviera a ser vulnerable a los ataques.

-La conexi贸n de fuerzas del Escudo del 脡ufrates y la Rama de Olivo controlados por Turqu铆a con el corredor de Tell Rifaat podr铆a expandir el frente antigubernamental.

-Turqu铆a tambi茅n podr铆a apoderarse de Manbij, lo que equivaldr铆a al control turco en toda la regi贸n al oeste del 脡ufrates en el norte de Siria.

-El control turco de Tell Rifaat podr铆a poner en peligro el acceso de los asentamientos chi铆tas a Alepo, lo que significa que es probable que Hezbollah y otros grupos chi铆tas, respaldados por Ir谩n, se resistan a tal medida.

-Con Tell Rifaat bajo control turco, m煤ltiples logros estrat茅gicos del gobierno sirio podr铆an estar en riesgo, y la eliminaci贸n de las fuerzas turcas de la regi贸n podr铆a volverse a煤n m谩s dif铆cil.

En otro escenario, Turqu铆a podr铆a obtener luz verde para una operaci贸n limitada en Tell Rifaat, que no afectar铆a el control en tierra a cambio de su retirada de la ruta M-4 en Idlib. Dada la importancia que Damasco y sus aliados dan a Tell Rifaat, cualquier retroceso all铆 probablemente requerir铆a un paso importante de Erdogan, que alterar铆a significativamente la situaci贸n en el terreno.

FUENTE: Fehim Tastekin / Al Monitor / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

