March 23, 2021

El 20 de marzo de 2021 pasar谩 a la historia como el d铆a en que el presidente Recep Tayyip Erdogan le declar贸 la guerra al movimiento feminista de su pa铆s, al retirar a Turqu铆a del Convenio del Consejo de Europa sobre prevenci贸n y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia dom茅stica, conocida como la Convenci贸n de Estambul, y tambi茅n como una fecha coyuntural en la lucha de las mujeres turcas por una vida sin violencia, con equidad e igualdad de g茅nero en una Turqu铆a en la cual el machismo y la violencia de g茅nero son estructurales, tolerados y justificados por sectores sociales y pol铆ticos.

Turqu铆a est谩 en un proceso de alejamiento de aquellos acuerdos y convenios que le sean perjudiciales en materia de derechos humanos, y apunta a crear acercamientos pol铆ticos libres de esas limitaciones, sin embargo mientras Turqu铆a resulte funcional a los intereses de los pa铆ses europeos y Estados Unidos, la forma en que el r茅gimen reprima a sus ciudadanos s贸lo provocar谩 condenas y alguna sanci贸n que no alterar谩 ni amenazar谩 al r茅gimen.

La Convenci贸n de Estambul y sus pilares jur铆dicos

Antes de hablar sobre la decisi贸n del presidente turco, vale la pena se帽alar algunos puntos destacados de la Convenci贸n de Estambul, que se erige sobre cuatro pilares: prevenci贸n, protecci贸n, procesamiento judicial y pol铆ticas coordinadas entre los estados que firmaron y ratificaron dicho convenio. Al ratificar el documento, los estados se compromet铆an a motivar roles de g茅nero respetuosos, cambiar las actitudes que excusan la violencia contra mujeres, alertar a sus sociedades sobre los efectos negativos que tienen las distintas formas de violencia en mujeres y ni帽os, incorporar a los curr铆culos educativos en todos los niveles material sobre la equidad de g茅nero, y la soluci贸n de conflictos por la v铆a no violenta as铆 como promover cambios en los estereotipos de g茅nero y empoderar social, pol铆tica, educativa y econ贸micamente a las mujeres, especialmente a aquellas en situaciones vulnerables.

A los objetivos descritos, se incorporan especificaciones y obligaciones en materia de acceso a la informaci贸n sobre los derechos de las v铆ctimas de violencia, acceso a servicios de apoyo y refugios para ni帽os y mujeres en situaci贸n de riesgo, lo que tendr铆a una base legal en la cual se perseguir谩 judicialmente la violencia contra mujeres, por lo que la convenci贸n establece la obligaci贸n de la criminalizaci贸n por la v铆a legal de toda violencia (f铆sica, psicol贸gica y sexual) contra las mujeres.

Sin mediar m谩s explicaci贸n y por medio de un decreto presidencial publicado a medianoche, el gobierno turco se ha retirado de un convenio que en su momento le granje贸 aplausos y felicitaciones, tanto en Europa como entre algunos analistas latinoamericanos especializados en las din谩micas turcas, que ve铆an en el Convenio de Estambul un parteaguas en la historia turca (mismos analistas que curiosamente hoy callan ante esta situaci贸n).

No faltaron los pol铆ticos leales a Erdogan que aplaudieron el decreto. Entre estos pol铆ticos turcos c贸mplices, destaca el caso de la ministra de Familia, Trabajo y Pol铆ticas Sociales, Zehra Z眉mr眉t Sel莽uk, quien, como report贸 el portal Duvar, public贸 un mensaje en su cuenta de Twitter a las dos de la madrugada del 20 de marzo, en el cual afirmaba: 鈥淟a garant铆a de los derechos de las mujeres est谩 en las regulaciones actuales en nuestros estatutos legales, principalmente nuestra Constituci贸n. Nuestro sistema judicial es lo suficientemente din谩mico y fuerte como para implementar nuevas regulaciones seg煤n sea necesario鈥; lo que t谩citamente justificaba el decreto presidencial.

Protestas de estudiantes y de mujeres

Hay que recordar en este punto que en los 煤ltimos meses se ha mostrado la cara m谩s intolerante y represora del r茅gimen turco; baste recordar la forma en que ha lidiado con las protestas estudiantiles desatadas por el nombramiento presidencial del rector de la Universidad de Bogazici (violando su autonom铆a), as铆 como la persecuci贸n a los pol铆ticos del partido HDP, el segundo partido de oposici贸n, al cual se acusa de 鈥渁poyar al terrorismo del PKK鈥, que ha llevado a prisi贸n o al exilio a cientos de pol铆ticos y acad茅micos turcos cr铆ticos con el r茅gimen, para entender que hay procesos preocupantes que apuntan a una p茅rdida de libertades y espacios democr谩ticos en una Turqu铆a que, no hace muchos a帽os, hablaba de exportar un supuesto 鈥渕odelo turco鈥 en el cual islam y democracia conviv铆an armoniosamente.

Las reacciones de parte de la sociedad turca al decreto presidencial que retiraba al pa铆s de una convenci贸n esperanzadora para muchas mujeres, no se hicieron esperar y han sido lideradas por organizaciones no gubernamentales dedicadas a luchar contra la violencia de g茅nero y se sumaron a un ambiente social ya muy tenso y crispado desde inicio del 2021. Las redes sociales inmediatamente le recordaron a la ministra Sel莽uk que en el pa铆s se han asesinado a 70 mujeres en los primeros tres meses del 2021, y que en el sistema judicial turco sistem谩ticamente se defiende a los hombres en los casos de femicidio y violencia dom茅stica. Dichas ONGs ya hab铆an sido muy cr铆ticas con un gobierno que fallaba en implementar la propia Convenci贸n de Estambul, especialmente en lo referente a la protecci贸n de las mujeres v铆ctimas de violencia y en educar a la sociedad turca en valores de respeto hacia la mujer.

Violencia de g茅nero: un problema s贸lo tratado por la sociedad civil

Aunque el gobierno turco no provee de cifras oficiales sobre femicidio, el portal bianet.org public贸 un reporte, disponible en ingl茅s, turco y kurdo, en el cual se cifra en 1.920 las mujeres turcas asesinadas en los 煤ltimos seis a帽os. El mismo reporte muestra que en 2020, por lo menos, 284 mujeres fueron asesinadas en feminicidios (m谩s 255 muertes de mujeres clasificadas como sospecha de feminicidio), de las cuales el 48% fue asesinada en su casa. En el mismo reporte, se lee que el 65% de los perpetradores de feminicidio fueron los esposos o parejas sentimentales, y un 19% familiares de las mujeres asesinadas. Una de cada cinco mujeres asesinadas lo fueron por 鈥渜uerer terminar la relaci贸n鈥.

Como si fuera poco, el reporte calcula que, en 2020, al menos 96 mujeres fueron violadas, 147 reportaron acoso sexual, 792 fueron objeto de violencia y 818 fueron forzadas a la prostituci贸n. A lo anterior se suman los 265 ni帽os turcos que sufrieron abuso y los 26 menores de edad asesinados por hombres. Los datos citados han pasado inadvertidos e ignorados por una clase pol铆tica turca que, salvo contadas y honrosas excepciones, sigue siendo un espacio dominado por hombres con una visi贸n retr贸grada del tema de g茅nero.

La violencia contra las mujeres es s贸lo uno de los varios temas de g茅nero que se debaten en la Turqu铆a contempor谩nea, como lo muestra la investigaci贸n realizada por Asuman 脰zg眉r Keysan, que desemboc贸 en la publicaci贸n de su libro 鈥淎ctivism and Women麓s NGOs in Turkey鈥 (2015 I.B. TAURIS), en el cual se analiza la intersecci贸n entre feminismo, pol铆tica y sociedad civil. 脰zg眉r Keysan, utilizando como estudio de caso a diez ONGs turcas dedicadas a los asuntos de g茅nero, sostiene que en la sociedad civil turca contempor谩nea hay propuestas generadas por mujeres para producir modelos alternativos de entendimiento del machismo y violencia de g茅nero dominantes en el pa铆s, y que se encuentran interactuando constantemente con movimientos similares en Europa, Am茅rica Latina y Medio Oriente.

El movimiento feminista turco se enfoca en una amplia gama de temas, que van desde la ya mencionada violencia de g茅nero hasta la pobreza, libertad y educaci贸n sexual, pasando por el empoderamiento pol铆tico de las mujeres, tema que Meltem Ince Yenilmez y Hulusi Demir abordan en su art铆culo 鈥淟a identidad pol铆tica de las mujeres en Turqu铆a鈥, en el cual demuestran que las reglas patriarcales de amplios sectores de la sociedad turca se replican en el espacio pol铆tico turco por lo que las mujeres han encontrado en los movimientos de la sociedad civil un espacio en el cual expresar sus demandas y que conecta con lo propuesto por 脰zg眉r Keysan, que denomina 鈥淥NGizaci贸n鈥 al proceso que en Medio Oriente en general y en Turqu铆a en particular han permitido la visibilizaci贸n tanto de mujeres como de sus demandas en el espacio p煤blico.

El patriarcalismo, n煤cleo duro del poder gobernante

A煤n se especula sobre las razones que llevaron a un presidente turco a tomar esta pol茅mica decisi贸n, pero lo m谩s probable es que sea una estrategia pol铆tica de cara a su base electoral conservadora que sostiene que la convenci贸n da帽aba el concepto tradicional de familia y es contraria 鈥渁l principio de igualdad de g茅nero de la Convenci贸n y lo ve como una forma de promoci贸n de la homosexualidad debido a su principio de no discriminaci贸n en base a la orientaci贸n sexual鈥, lo que valida la hip贸tesis de Yenilmez y Demir de que muchas decisiones pol铆ticas tienen un arraigo cultural, en el cual los valores patriarcales siguen siendo dominantes y encuentran validaci贸n en los sectores conservadores leales a Erdogan y la 茅lite en el poder.

El gobierno de Ankara sostiene que lucha contra la violencia de g茅nero, e incluso hizo alarde de una aplicaci贸n para celular por la cual las mujeres pod铆an pedir ayuda policial que ha sido descargada por miles de mujeres en el pa铆s. Un dato que Duvar aporta es que dicha aplicaci贸n no est谩 disponible en kurdo, segunda lengua m谩s hablada del pa铆s y que no tiene reconocimiento oficial. M谩s all谩 de la propaganda gubernamental, la realidad es que en Turqu铆a el asunto de la violencia de g茅nero es preocupante, y lo es a煤n m谩s si recordamos que el gobierno tambi茅n ha desatado una virulenta campa帽a contra la comunidad LGTBI. Baste recordar el reporte del International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) titulado 鈥淩ainbow Index鈥, que ubica a Turqu铆a en el pen煤ltimo lugar de una lista de 49 pa铆ses englobados en la categor铆a 鈥淓uropean Region鈥. Mientras pa铆ses como Malta, B茅lgica, Luxemburgo y Dinamarca lideran el 铆ndice, Turqu铆a solo supera a Azerbaiy谩n.

Es indudable que la Turqu铆a de 2021 no se parece en nada a aquella que, en 2005, fuera declarada candidata formal para la adhesi贸n a la Uni贸n Europea. Mientras el gobierno de Erdogan ha desatado una campa帽a nacional de persecuci贸n contra todos aquellos grupos sociales considerados sus enemigos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de estudiantes y acad茅micos, y otros agrupaciones civiles enfrentan al r茅gimen en el espacio p煤blico y aprovechan las redes sociales y sus v铆nculos internacionales para hacer visible su situaci贸n y lucha lo que ha despertado simpat铆as y expresiones de apoyo en Europa, Estados Unidos y Canad谩 mientras los acad茅micos y pol铆ticos latinoamericanos guardan, una vez m谩s, un silencio c贸mplice y vergonzoso y que se limita a t铆midos mensajes en redes sociales.

Las batallas culturales de Turqu铆a

En 2014, Rainer Hermann public贸 su libro 鈥淲here is Turkey Headed? Culture Battles in Turkey鈥 en el cual este especialista alem谩n, quien radic贸 por m谩s de veinte a帽os en Turqu铆a, describe las din谩micas de cambio social que experimentaba el pa铆s y en las cuales visualizaba las transformaciones culturales, pol铆ticas y econ贸micas de Turqu铆a, as铆 como el reconocimiento de la diversidad 茅tnica y religiosa se enfrentan a las intentonas gubernamentales de control y creaci贸n de una identidad nacional homog茅nea.

Las batallas culturales de las que hablaba Hermann se manifiestan en todas las esferas sociales y pol铆ticas, de cara a la celebraci贸n del centenario de la creaci贸n de la Rep煤blica de Turqu铆a (2023). Mientras, por un lado, Erdogan apuesta a mostrar un pa铆s a su imagen y semejanza, alejado del secularismo prometido por Atat眉rk y af铆n a una interpretaci贸n conservadora e islamista de la vida social, en la cual las mujeres continuar谩n siendo objeto de toda forma de violencia, por otro lado hay turcos y turcas que resisten en el espacio p煤blico y acad茅mico estas pulsiones autoritarias y homogeneizadoras.

En esta lucha por el coraz贸n de la rep煤blica, las mujeres juegan un rol decisivo como lo demuestran las reacciones al retiro de Turqu铆a de la Convenci贸n de Estambul y aquellos de nosotros, interesados en Turqu铆a, tendr铆amos que buscar formas de ayudar a que la balanza se incline hacia aquellos y aquellas que luchan por la libertad, la igualdad y la justicia independientemente de su religi贸n, etnia, clase social y g茅nero.



FUENTE: Manuel Ferez Gil / Informe Oriente Medio

