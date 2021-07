–

De parte de Kurdistan America Latina

El 14 de julio, el d铆a en que escribo esta columna, cuatro reclusos de la prisi贸n de Diyarbak谋r iniciaron una huelga de hambre contra el brutal r茅gimen de la prisi贸n. Era 1982, dos a帽os despu茅s del golpe militar en Turqu铆a. Durante su visita a Diyarbak谋r la semana pasada, Erdogan prometi贸 cerrar la prisi贸n y convertirla en un 鈥渃entro cultural鈥. Aqu铆 y all谩, veo que la gente se pregunta si esto significa que el Estado finalmente est谩 escuchando las demandas del movimiento kurdo de convertir la prisi贸n en un museo. Por supuesto que no lo es. 驴O creen que el 鈥渃entro cultural鈥 mostrar谩 los retratos de los cuatro internos en huelga de hambre, reconociendo el sacrificio que hicieron por la lucha de su pueblo?

Un museo honrar铆a la resistencia de estos cuatro hombres: Kemal Pir, Mehmet Hayri Durmu艧, Akif Y谋lmaz y Ali 脟i莽ek. Honrar铆a a aquellos que sobrevivieron a las atrocidades cometidas all铆, como Sakine Cans谋z (que finalmente fue asesinada por el Estado turco en Par铆s, en enero de 2013) y G眉ltan K谋艧anak (que est谩 nuevamente en prisi贸n). Contar铆a la historia completa de las crueldades y c贸mo el Estado de Turqu铆a siempre ha tratado a los kurdos y a otros que se resistieron. Y, por supuesto, no pudo evitar mostrar, de alguna manera, el impacto que tuvieron las celdas de la prisi贸n, y todo lo que all铆 sucedi贸, en el movimiento kurdo, en el crecimiento y fortalecimiento del PKK, y la dedicaci贸n del movimiento kurdo armado y desarmado, que eventualmente habr铆a llevado a la transformaci贸n de la prisi贸n en un museo digno.

Esto requerir铆a la soluci贸n del problema kurdo. Este es tambi茅n el contexto m谩s amplio de la demanda de un museo: debe ser parte de una soluci贸n real, duradera y justa del mayor problema de la Rep煤blica, que tiene casi un siglo de antig眉edad. Pero lo que Erdogan propuso es un 鈥渃entro cultural鈥, que es algo completamente diferente. Dijo que la transformaci贸n de la prisi贸n borrar铆a el recuerdo del golpe de 1980. Eso es lo que quiere Erdogan: borrar. Finge que nunca sucedi贸 todo esto. Imagina que la prisi贸n ni siquiera estuvo all铆.

驴Se imaginan paseando por su 鈥渃entro cultural鈥? No lo reconocer铆an, una vez que el equipo de renovaci贸n de Erdogan lo haya visitado y haya hecho su trabajo. Ni siquiera una placa con el nombre en la pared recordar谩 que el edificio alguna vez fue una prisi贸n. La sangre en las paredes y pisos se cubrir谩 con ladrillos nuevos y yeso blanco, los ecos de los gritos de agon铆a ya no ser谩n tangibles en el aire, las mazmorras, celdas y pasillos ser谩n despojados y convertidos en una cafeter铆a est茅ril, oficinas gerenciales con muebles de lujo y habitaciones de hu茅spedes donde los cercanos al Estado pueden tener dulces sue帽os.

Habr谩 una gran ceremonia de inauguraci贸n, por supuesto. Los invitados ser谩n miembros del AKP y funcionarios p煤blicos que deber谩n presentarse, lo quieran o no. Habr谩 banderas turcas, muchas banderas turcas. Ni帽os, habr谩 ni帽os. Ni帽os kurdos que cantar谩n canciones turcas o, para la ocasi贸n, canciones kurdas aprobadas por el Estado para mostrar al mundo exterior lo lejos que ha llegado Turqu铆a con 鈥渄ar libertades a los kurdos鈥. La cultura y el idioma kurdos ser谩n una herramienta en manos del Estado, reducidos a una apariencia, despojados de su profundidad, herencia, de su verdadera y plena identidad. Se usar谩n para mostrar la riqueza de Turqu铆a, destruida en el proceso actual.

Los presos de hoy ser谩n trasladados a las c谩rceles que el gobierno est谩 construyendo. Se agregar谩n nuevos presos pol铆ticos, porque mientras no se resuelva el problema kurdo la resistencia continuar谩. Erdogan espera marginarlo, especialmente ahora que el movimiento armado est谩 bajo presi贸n en las monta帽as debido a la intensa guerra con drones, la colaboraci贸n de los grupos kurdos en el sur de Kurdist谩n con las fuerzas turcas y el aumento de la ocupaci贸n turca del sur de Kurdist谩n. Quiz谩s el ej茅rcito turco consiga matar a un l铆der del PKK; de ser as铆, el Estado declarar谩 la victoria militar sobre el PKK. Ese es el sue帽o de Erdogan para las celebraciones del centenario de Turqu铆a, en 2023.

Pero la historia y la resistencia no se pueden borrar. Gracias (entre otros) a los sacrificios hechos en la prisi贸n de Diyarbak谋r hace d茅cadas, la historia y la resistencia perseguir谩n a Erdogan y a quienquiera que venga despu茅s de 茅l. Y a partir del centenario de la Rep煤blica, todos los antiguos levantamientos kurdos ser谩n conmemorados en su centenario por quienes siguen exigiendo sus derechos. Sheikh Said no sobrevivi贸 en 1925, pero no se lo olvida y contin煤a inspirando. Todos los dem谩s levantamientos, hasta la resistencia de Seyid Riza en la d茅cada de 1930, no se olvidan y contin煤an inspirando. El segundo siglo de la represi贸n de los kurdos est谩 a punto de comenzar y, por muy exasperante y alucinante que sea, los kurdos se mantienen firmes sobre los hombros de los gigantes y no se rendir谩n.

El viernes, en Diyarbakir, Erdogan nos dio un vistazo a sus sue帽os de 2023 para Turqu铆a. Ser谩 mejor que el presidente turco se prepare para una pesadilla.

FUENTE: Fr茅derike Geerdink / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

