De parte de Kurdistan America Latina November 15, 2022 162 puntos de vista

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, sali贸 de las conversaciones con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sin las garant铆as que buscaba para que Turqu铆a aprobara el ingreso de Suecia en la OTAN. En una conferencia de prensa conjunta con Kristersson, Erdogan dej贸 claro que, a menos que Suecia cumpliera sus compromisos de atender las preocupaciones de seguridad de Turqu铆a seg煤n los t茅rminos de un memorando trilateral firmado en Madrid, dicha aprobaci贸n no se producir铆a.

Suecia y Finlandia solicitaron el ingreso en el bloque de seguridad occidental tras la invasi贸n rusa de Ucrania, el 24 de febrero. Turqu铆a y Hungr铆a son los 煤nicos pa铆ses que no han ratificado su adhesi贸n. Turqu铆a tiene una larga lista de exigencias, entre ellas la devoluci贸n de decenas de personas a las que ha acusado de terrorismo y la ruptura de v铆nculos con un grupo kurdo sirio respaldado por Estados Unidos.

Erdogan mostr贸 su satisfacci贸n por el hecho de que Suecia haya suavizado las restricciones a la venta de armas impuestas tras la invasi贸n de Siria por parte de Turqu铆a, en 2019, para luchar contra los militantes kurdos. Pero se quej贸 de que se permitiera a las organizaciones terroristas celebrar manifestaciones en Suecia y aparecer en la televisi贸n. 鈥淐uando nuestros ciudadanos ven a estos terroristas caminando por los bulevares de Suecia y Finlandia con trapos terroristas en sus manos, buscan una explicaci贸n鈥, dijo.

鈥淪uecia quiere entrar en la OTAN por su propia seguridad鈥, dijo Erdogan. Pero 鈥淭urqu铆a quiere una Suecia que ayude a aliviar nuestras preocupaciones de seguridad鈥.

Erdogan se帽al贸 a varios grupos kurdos, especialmente al proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK) y a su brazo sirio, las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG), as铆 como a la llamada Organizaci贸n Terrorista Fethullah (FETO). Esta 煤ltima est谩 acusada de ser art铆fice del fallido golpe de Estado para derrocar a Erdogan en 2016 bajo supuestas 贸rdenes del cl茅rigo Fethullah Gulen, afincado en Pensilvania.

Erdogan dijo que esperaba que Suecia extraditara a un n煤mero no especificado de 鈥渢erroristas鈥. Cuatro ya hab铆an sido deportados. Pero se帽al贸 a un periodista llamado Bulent Kenes.

Kenes dirig铆a un peri贸dico en ingl茅s pro-Gulen antes de huir a Suecia, d铆as despu茅s del frustrado golpe de Estado. 鈥淒eportar a este terrorista a Turqu铆a es muy importante para nosotros鈥, dijo Erdogan.

Las cabeceras afiliadas a Gulen estuvieron a la cabeza de una campa帽a impulsada por el gobierno para desacreditar a los militares. Esto incluy贸 la publicaci贸n de documentos que m谩s tarde se demostr贸 que eran falsos. Cuando Erdogan y Gulen se enemistaron, los medios de comunicaci贸n gulenistas empezaron a exponer la corrupci贸n del gobierno bas谩ndose en investigaciones policiales, que tambi茅n incriminaban a Erdogan y a su familia.

Kristersson adopt贸 un tono complaciente, diciendo que quer铆a 鈥渢ranquilizar a todos los turcos鈥 de que 鈥淪uecia cumplir谩 con todas las obligaciones contra铆das con Turqu铆a en la lucha contra la amenaza terrorista鈥. Dijo que entend铆a que Ankara est谩 librando una lucha contra el PKK y que 茅l quiere ayudar en esa lucha.

El primer ministro conservador se comprometi贸 la semana pasada a distanciar a su gobierno, formado en octubre, de las YPG respaldadas por Estados Unidos, que luchan contra el Estado Isl谩mico en Siria. Turqu铆a dice que las YPG amenazan la seguridad nacional de Turqu铆a debido a sus v铆nculos con el PKK.

La postura de Kristersson ha provocado la preocupaci贸n en Suecia de que pueda comprometer los mismos ideales de los que Suecia se ha enorgullecido durante mucho tiempo, incluida una pol铆tica exterior basada en los derechos humanos.

El periodista Kenes rechaz贸 las afirmaciones de Turqu铆a de que es un terrorista, afirmando que todas son infundadas. Por tanto, es 鈥渢茅cnicamente imposible鈥, dijo, que los tribunales suecos lo extraditen.

Kenes declar贸 a Al-Monitor que, no obstante, estaba inquieto porque su solicitud de residencia permanente en Suecia todav铆a se estaba tramitando. Las agencias de seguridad de Suecia, Turqu铆a y Finlandia mantienen reuniones peri贸dicas para examinar las preocupaciones de Turqu铆a, y est谩 previsto que se re煤nan de nuevo a finales de mes, como record贸 Erdogan durante la rueda de prensa de hoy. 鈥淧odr铆an llegar a alguna f贸rmula que podr铆a ponerme en peligro鈥, dijo Kenes a Al-Monitor.

鈥淣ing煤n ataque de Erdogan me sorprende; lo que importa es lo que decida Suecia鈥, a帽adi贸 Kenes.

Paul Levin, acad茅mico sueco que dirige el Instituto de Estudios Turcos de la Universidad de Estocolmo, se帽al贸 que Suecia ya ha deportado o denegado la residencia a una treintena de personas acusadas de tener v铆nculos con el PKK. Sin embargo, estos casos se determinaron antes de que Suecia solicitara el ingreso en la OTAN. Levin est谩 de acuerdo en que, seg煤n la legislaci贸n sueca, las personas a las que se concede asilo pol铆tico no pueden ser extraditadas a menos que se demuestre que han infringido las propias leyes suecas. A Kenes ya se le concedi贸 el estatus de asilado antes de tramitar la residencia permanente.

Yavuz Baydar, un veterano periodista turco premiado, que tambi茅n vive en el exilio, cree que Suecia no tuvo en cuenta las consecuencias de los compromisos que asumi贸 en el marco del memorando trilateral, que fue 鈥減roducto de la prisa, si no del p谩nico鈥, y en particular no tuvo en cuenta los que 鈥減onen en peligro la independencia del Poder Judicial鈥.

鈥淪e trata de un caso de choque entre democracia y autocracia, en el que esta 煤ltima se empe帽a en maximizar sus ganancias y dictar la pol铆tica exterior e interior de su contraparte. El dilema de Suecia es que se siente obligada a respetar el memorando al pie de la letra, mientras que podr铆a decir f谩cilmente 鈥榟e llegado hasta aqu铆, pero no m谩s. El resto depende de ustedes鈥欌, dijo Baydar a Al-Monitor.

FUENTE: Amberin Zaman / Al Monitor / Rojava Azadi Madrid / Fecha original de publicaci贸n: 8 de noviembre

