Con total nocturnidad, en un decreto aprobado durante la pasada madrugada (19 de marzo), el presidente de Turqu铆a, Recep Tayyip Erdogan, retir贸 a su pa铆s del Convenio del Consejo de Europa para la prevenci贸n de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Dom茅stica, m谩s conocido como la Convenci贸n de Estambul, pues se firm贸 en la ciudad turca en 2011. Fue el primer documento internacional vinculante de este tipo que cre贸 un marco legal com煤n para prevenir y luchar contra este tipo de violencia. Erdogan era entonces primer ministro y fue anfitri贸n de aquella reuni贸n y, de hecho, Turqu铆a fue el primer pa铆s en firmarlo. Con este giro, acaba de convertirse en el primer pa铆s en abandonarlo, aunque otros como Hungr铆a o Polonia lo han intentado tambi茅n.

鈥淟a violencia contra las mujeres y la violencia dom茅stica representan en Europa una de las violaciones m谩s graves de los derechos de la persona fundamentado en el g茅nero, y permanece enterrado en un manto de silencio鈥, recoge el convenio. El objetivo del acuerdo, que se negoci贸 durante m谩s de a帽o y medio, y al que los pa铆ses se van adaptando a cuentagotas y con altibajos, es acabar con todas las formas de violencia contra las mujeres, desde las agresiones en pareja, las mutilaciones genitales, los matrimonios forzosos, los cr铆menes de honor a la violencia sexual. Todos los firmantes se compromet铆an a adaptar sus reglamentos y leyes para incorporar las medidas de prevenci贸n y educaci贸n, y tambi茅n a ofrecer ayuda econ贸mica a las organizaciones que combaten la violencia machista.

La retirada de Turqu铆a 鈥渟upone una noticia muy triste鈥, ha dicho la secretaria general del Consejo de Europa (CE), Marija Pej膷inovi膰 Buri膰. El convenio abarca 34 pa铆ses europeos y est谩 considerado 鈥渆l patr贸n oro en los esfuerzos internacionales para proteger a mujeres y ni帽as de la violencia que sufren a diario en nuestras sociedades鈥. La retirada, seg煤n la secretaria general, 鈥渆s un gran rev茅s para esta lucha y es a煤n m谩s condenable porque amenaza la protecci贸n de las mujeres en Turqu铆a, en toda Europa y m谩s all谩鈥.

El a帽o pasado, sectores ultraconservadores turcos comenzaron a proponer salirse de este tratado argumentando que su objetivo final es 鈥渁cabar con la familia鈥 tradicional, puesto que, en algunos de sus art铆culos, habla de 鈥減ersonas convivientes鈥 y de 鈥渙rientaci贸n sexual鈥 en lugar de matrimonio y relaciones entre hombres y mujeres. Erdogan dijo que lo har铆a si la poblaci贸n as铆 lo reclamaba, aunque las encuestas muestran que la mayor铆a de los turcos o bien se oponen a romper con el convenio o bien desconocen de qu茅 se trata. Los debates sobre la salida fueron aparcados despu茅s de que la esposa del presidente, Emine Erdogan, y su hija, S眉meyye Erdogan Bayraktar -vicepresidenta de una asociaci贸n de mujeres conservadoras-, lo defendiesen. Varias diputadas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que preside Erdogan, tambi茅n se mostraron en contra de abandonar el tratado.

Los movimientos feministas y de mujeres organizaron numerosas manifestaciones exigiendo no solo que no se rompa el convenio, sino que se aplique realmente ya que achacan el creciente n煤mero de mujeres asesinadas en Turqu铆a (m谩s de 400 al a帽o desde 2018, seg煤n los datos recopilados por la plataforma Paremos los Asesinatos de Mujeres) a la falta de medidas y a las pol铆ticas y declaraciones del gobierno. El presidente turco, de hecho, ha dicho en varias ocasiones que no cree en la igualdad entre hombres y mujeres.

Finalmente, Erdogan ha llevado a cabo lo prometido en lo que parece una medida destinada a contentar a las congregaciones religiosas y las facciones m谩s islamistas de su partido. La ministra de Familia, Trabajo y Asuntos Sociales, Zehra Z眉mr眉t Sel莽uk, ha quitado hierro al asunto y ha asegurado que los derechos de las mujeres siguen protegidos por el ordenamiento interno: 鈥淐ontinuaremos nuestra pol铆tica de 鈥榗ero tolerancia鈥 hacia la violencia鈥. Por su parte, KADEM, la asociaci贸n de mujeres que lidera S眉meyye Erdogan, subray贸 que la convenci贸n es 鈥渦na importante iniciativa para combatir la violencia contra las mujeres鈥, pero que tambi茅n ha despertado 鈥渢ensiones鈥 en la sociedad y por ello se ha retirado Turqu铆a.

El convenio contempla la actuaci贸n de un grupo de expertos independiente, el Grevio, encargado de examinar si los pa铆ses que han ratificado el documento cumplen sus compromisos. En su informe sobre Turqu铆a, de 2018, critic贸 que distintas medidas de su gobierno, desde los planes antiterroristas al despido masivo de funcionarios p煤blicos tras el golpe de Estado fallido, 鈥渘o facilitan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia鈥. Los especialistas ahondaron en la falta de datos judiciales de investigaciones, enjuiciamientos y condenas de los agresores, un 鈥済rave obst谩culo鈥 para controlar y supervisar la aplicaci贸n de las leyes.

La salida del acuerdo contra la violencia machista ha puesto en pie de guerra a las organizaciones feministas, que han convocado manifestaciones en varias ciudades del pa铆s. 鈥淟as mujeres quieren vivir, y quieren vivir libres e iguales (鈥). Tienen tanto miedo a las mujeres que han tenido que aprobar una decisi贸n en mitad de la noche鈥, denunci贸 Fidan Ataselim, portavoz de las Asambleas de Mujeres: 鈥淣o van a poder parar a millones de mujeres. No van a aplastar nuestras demandas de libertad. No nos vamos a ir ning煤n sitio. Esa decisi贸n ser谩 retirada y se aplicar谩 la convenci贸n鈥.

En la manifestaci贸n de Estambul se reunieron unas 10.000 personas que corearon gritos como 鈥溌odo asesinato de mujeres es un asesinato pol铆tico!鈥 y, tras la alocuci贸n de varias representantes, trataron de marchar por las calles del distrito de Kadik枚y hasta que lo impidi贸 la polic铆a. En Ankara, la polic铆a no dio permiso a un grupo de 50 activistas para manifestarse en una de las plazas m谩s c茅ntricas de la capital y se llev贸 a varias detenidas, seg煤n inform贸 el diario Cumhuriyet.

鈥淣o hay d铆a que pase sin que mujeres sean asesinadas o sujetas a la violencia, y mientras esperamos que el Estado tome medidas para prevenir estos asesinatos y esta violencia (鈥) lo que hace es alentar a los asesinos de mujeres, a los abusadores y a los violadores鈥, denunci贸 la Coalici贸n de Mujeres de Turqu铆a en un comunicado. La decisi贸n de Erdogan 鈥渧iola la Constituci贸n y las leyes internacionales de derechos humanos鈥 y es 鈥渦n claro abuso de poder鈥, a帽ade esta alianza de asociaciones.

El principal partido de la oposici贸n, el socialdem贸crata CHP, reuni贸 a su comit茅 central de urgencia para evaluar la decisi贸n, tras lo cual anunci贸 que presentar谩 un requerimiento ante el Consejo de Estado para que anule la decisi贸n de Erdogan, e invit贸 a las organizaciones de mujeres y a 鈥渓as 42 millones de turcas鈥 a que se presenten en el juicio como parte denunciante. 鈥淰er茅is que conquistaremos de nuevo nuestros derechos que nos han sido usurpados con una operaci贸n de medianoche鈥, critic贸 la l铆der provincial del CHP en Estambul, Canan Kaftancioglu, una activa defensora de los derechos de las mujeres y dirigente pol铆tica en ascenso que se enfrenta a varios a帽os de c谩rcel por sus tuits.

Tanto el CHP como la Uni贸n de Colegios de Abogados han dicho que la decisi贸n de Erdogan es ilegal y contraria a la Constituci贸n. Con todo, varios analistas han llamado la atenci贸n de que, mediante otro decreto ley de 2018, el presidente se otorg贸 a s铆 mismo la potestad de retirar al pa铆s de tratados internacionales.

Sergei Lagodinsky, eurodiputado verde e implicado en las negociaciones con Ankara, denunci贸 que en las 煤ltimas 24 horas 鈥淭urqu铆a ha corrido a alejarse de las posiciones comunes con la UE鈥, en referencia a la retirada de la Convenci贸n de Estambul y el inicio del proceso de ilegalizaci贸n del principal partido kurdo del pa铆s. Adem谩s, lo tach贸 de 鈥減rovocaci贸n鈥 antes del Consejo Europeo en el que se deb铆a debatir si se imponen sanciones a Turqu铆a o se inicia un proceso de normalizaci贸n.

FUENTE: Andr茅s Mourenza y Pilar 脕lvarez / El Pa铆s

