Cipog-ez: respuesta para el obispo salvador rangel, quien predica la muerte y el desprecio desde el pÚlpito, franciscano que cuestiona al pueblo y no al lobo que lo mata.

El Gobierno peruano cuestiona la teoría del tsunami que Repsol emplea para no asumir la responsabilidad del vertido

«¿Quién que es, no las escucha? ¿Quién no se reconoce en ellas? Las que no están», EZLN marzo 8, 2021