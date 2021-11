–

De parte de CGT Grupo Banco Sabadell November 1, 2021 48 puntos de vista

ERE B. SABADELL. CONOCE TUS DERECHOS

A pocos d铆as de iniciado el proceso de adscripci贸n 鈥渧oluntaria鈥 al ERE la direcci贸n de la empresa empieza a interpretar a su manera (como siempre) dicha voluntariedad. No les basta con la presi贸n para el logro de objetivos inalcanzables y las p茅simas condiciones en el trabajo que ya tiene la plantilla banco sabadell en los 煤ltimos a帽os, no les basta con la desautorizaci贸n de horas extraordinarias que se realizan de facto y no se compensan, no les basta con obligar a una plantilla cada vez m谩s extenuada a atender colas interminables de una clientela indignada por la p茅sima atenci贸n de los 煤ltimos tiempos debido a los cierres de oficina y a una digitalizaci贸n forzada鈥

Todo este malestar que sufre la plantilla ya obliga a muchos compa帽eros y compa帽eras a querer 鈥減ulsar el bot贸n鈥 de salidas de manera 鈥渧oluntaria鈥.

Por si esto fuera poco, ahora, Recursos Inhumanos, para asegurarse llegar al cupo del ERE, ya han comenzado con sus llamadas capciosas donde intentan de manera torticera convencer al trabajador o trabajadora de las bonanzas de este ERE y as铆 conseguir adscripciones 鈥渧oluntarias-forzosas鈥 a su medida. LAMENTABLE.

驴Qu茅 tiene que decir la comisi贸n de seguimiento sobre estas pr谩cticas 鈥渕afiosas鈥?

Si es tu caso y has recibido la llamada de RRHH te informamos que

TIENES DERECHO A:

1) Acudir a la entrevista junto con un/a representante sindical, si as铆 nos lo solicitas: si nos negaran la entrada, t煤 decides si quieres que la reuni贸n se celebre o no.

2) Esperar el tiempo que necesites para aceptar o denegar su 鈥渙ferta鈥 de irte en el ERE. El plazo de adhesi贸n voluntaria finaliza el 15 de Noviembre, por lo que no pueden obligarte a dar una respuesta antes. As铆 que, si no lo tienes claro, no te precipites y espera a ver c贸mo evoluciona el n煤mero de salidas hasta la fecha.

3) Decir NO: no adherirte voluntariamente. Si apuestas por mantener tu trabajo, el Banco decidir谩 si te aplica o no el ERE forzoso (sin las primas de voluntariedad que haya en cada caso). No podr谩 hacerlo antes del 2 de Diciembre (finalizado el plazo m谩ximo de 15 d铆as que tiene para aceptar o rechazar las solicitudes voluntarias recibidas).

4) Demandar judicialmente la nulidad del despido, siempre que no hayas firmado la adhesi贸n voluntaria y concurran posibles causas de nulidad (mujeres embarazadas, bajas de maternidad, permisos de lactancia, reducci贸n de jornada, etc.).

5) Expresar tu no conformidad a las medidas de movilidad geogr谩fica (aplicaci贸n del acuerdo de movilidad a toda la plantilla hasta el 30 de Junio de 2022). Caso de un traslado que te aleje de tu domicilio, sea a m谩s de 25 km y hasta 100 km o 60 minutos de trayecto, no olvides firmar 鈥淣O CONFORME, KILOMETRO 0 tu 煤ltimo destino aceptado鈥).

6) Exigir las compensaciones del acuerdo, bien sea por un traslado sin cambio de residencia bien suponga un cambio de residencia.

1 de noviembre 2021