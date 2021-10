–

Las personas de CGT sabemos que el ERE ha supuesto un mazazo para toda la plantilla BBVA. No s贸lo es la p茅rdida del puesto de trabajo para quienes se van, sino que hay un antes y un despu茅s tras el proceso del ERE. Se ha evidenciado el car谩cter de la empresa, se ha manifestado nuestra vulnerabilidad como personas asalariadas y, sin duda, el papel y la ubicaci贸n de cada organizaci贸n sindical. El destrozo del ERE no se queda en los miles de personas menos, sino en el 谩nimo de quienes permanecemos en la empresa. Este es uno de los males que un ERE, aceptado por una mayor铆a de la representaci贸n sindical, instala en la plantilla superviviente.

Para abordar el d铆a a d铆a laboral y el futuro cercano con una problem谩tica laboral que apunta en la misma direcci贸n (destructiva de empleo y de agresi贸n a la plantilla), es natural que FALTE EL 脕NIMO a buena parte de nosotros/as. Pero, desde luego, algo que no ayuda es el papel de los firmantes cuando publican recurrentemente los datos de las Comisiones de Seguimiento del ERE. 驴Eso es todo lo que puede decirse de una situaci贸n tan traum谩tica para toda la plantilla? 驴Una mera relaci贸n de los datos que da la propia Direcci贸n sobre el ERE y una peque帽a cr铆tica sobre la misma por incumplir lo que se ha firmado en el ERE?

En CGT pensamos que lo que sucede en el banco ya era suficientemente previsible; no sirve ahora decir que exigen a la empresa mas seriedad en el Registro de Jornada (se fomenta y consiente que LAS HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS SE PONGAN COMO HORAS DE TIEMPO PERSONAL, las 鈥渋nvitaciones鈥 a reuniones fuera de la jornada laboral bajo la amenaza de 鈥渢煤 ver谩s si no vas鈥︹, el grabar jornadas prolongadas como la jornada que se deber铆a hacer, etc.), que no est谩n conformes con lo que se est谩 haciendo en los Contigo, etc. Con anterioridad ya lo denunciaba CGT. En varios foros han declarado sentirse enga帽ados por la Direcci贸n en la implantaci贸n de los Acuerdos que firman鈥 PERO LES SIGUEN FIRMANDO ACUERDOS COLECTIVOS que AGREDEN lo m谩s preciado de nuestro Convenio Colectivo de Banca: la jornada continuada, y, lo que es a煤n peor, les siguen FIRMANDO ERE.

A nadie se le escapa que esta Direcci贸n va a querer m谩s de lo mismo. 驴Alguien cree que haber aceptado su ERE (firmarlo por parte de quienes criticaban la posici贸n de BBVA), vaya a traer menos agresiones futuras a nuestro empleo? 驴Alguien piensa que esa actitud sindical de reivindicar algo y firmar lo contrario como mal menor, o el no implicarse total y decididamente en las movilizaciones, fortalece las posiciones futuras de defensa del empleo? Nuevamente en Banco Sabadell hemos visto el mismo 鈥渕odus operandi que en BBVA: Concentraciones con el 鈥淎qu铆 no sobra nadie鈥 para despu茅s firmar DESPIDOS en un ERE calcado al de BBVA en su redacci贸n y estructura de Acuerdo.

En CGT tenemos claras 3 evidencias del primer ERE en BBVA:

Es cierto que el conjunto de movilizaciones de la plantilla han aportado algunas modificaciones positivas a la posici贸n inicial de BBVA. En particular, la apertura de una cierta voluntariedad (con much铆simos matices que todos conocemos), pero que la Direcci贸n negaba profundamente hasta las huelgas. Esta cierta voluntariedad, sin duda, ha permitido que personas que ya se ve铆an fuera de la empresa, al completarse el objetivo de reducci贸n en su unidad, se hayan librado en este ERE.

Estas movilizaciones han sido respaldadas por un número de personas muy superior al de votantes a los Sindicatos que las convocaban. La apuesta de CGT por sumarse a todas ellas, asumir la responsabilidad como 3º Sindicato en representatividad en BBVA de convocar nuestras propias huelgas, ha sido determinante para que la Dirección visualizara una oposición real de la plantilla a sus criterios, por más que contara con el apoyo de los que, efectivamente, han acabado firmando, desde posiciones mucho más tímidas en la movilización.

Han firmado un ERE que no cumple los objetivos de salvaguarda del empleo. No dar al ERE la legalidad de ser firmado por una mayor铆a de la RLT, no impide, de entrada, que el Banco lo ponga en marcha (creemos convencidos que, unilateralmente, por razones pol铆ticas, hubieran tenido la oposici贸n del Gobierno), pero lo cierto es que traslada una oposici贸n real con lo mantenido ante su presentaci贸n, y, adem谩s, abre posibilidades jur铆dicas REALES tanto de oposici贸n colectiva, como de demandas individuales. De este modo, la Direcci贸n (de querer aplicarlo de forma unilateral) se enfrentar铆a a serios problemas, individuales de quien Representaci贸n Legal de los Trabajadores, a que continuase por esta v铆a en su intento de reestructuraci贸n continuada.

Es evidente que no basta con aportar datos de las Comisiones de Seguimiento de los firmantes de cualquier acuerdo colectivo, ERE incluido. Lo que s铆 sabemos en CGT es que determinadas posiciones sindicales NOS DEBILITAN para afrontar tiempos de reconversi贸n sectorial. No hay soluciones m谩gicas, pero dejar de hacer lo que te da帽a, es siempre positivo. No repitamos errores.

Ma帽ana, 27 de octubre, en la Audiencia Nacional, se celebrar谩, como ya te hemos anunciado, el juicio de IMPUGNACI脫N DE ESTE ERE. De su resultado depende el que se siga permitiendo a empresas como BBVA que, con beneficios astron贸micos, esgrima argumentos econ贸micos y productivos para justificar DESPIDOS, y que sirva para SEGUIR SUBI脡NDOSE LOS EMOLUMENTOS LA C脷PULA DIRECTIVA y REPARTIENDO DIVIDENDOS A LOS FONDOS BUITRE que controlan su mayor铆a accionarial.

Creemos que el papel de CGT, libre de compromisos pol铆ticos e institucionales, con un discurso coherente con lo que reivindicamos y con transparencia, es b谩sico que lo reforcemos para incrementar la capacidad colectiva de defensa del empleo, su pervivencia y su calidad.

驴Y t煤?

Octubre de 2021