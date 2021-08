–

De parte de CGT Telemarketing August 2, 2021 31 puntos de vista

En esta reuni贸n, la 4陋 del periodo de consultas que comez贸 el pasado 18 de julio y que termina el 18 de agosto de 2021, nos traen desde la empresa al perito-forense que realiza el informe preceptivo t茅cnico que obliga la ley, 137 p谩ginas en las que se resumen en 鈥Se finaliza EN EMERGIA el contrato con Vodafone Loyalty y todas las personas despedidas a casa, ni los perfiles ni vuestros a帽os de experiencia no son relevantes para recolocaros鈥 lo de que se pierde el servicio m谩s grande de Vodafone ya lo sab铆amos, no nos hace falta un perito para esto, lo que nos interesa es la posibilidad de reubicaci贸n, QUE NO HAYA DESPIDOS, pero este informe no da pie a que se mantenga ning煤n puesto de trabajo, dando igual que hay谩is estado en alg煤n departamento de ventas o que hag谩is venta cruzada, para ellos no ten茅is ning煤n perfil de ventas.

Eso s铆, las horas complementarias que se hacen en otros departamentos no sirven para reubicar gente, no ten茅is perfiles para hacer nada鈥. Seg煤n el peritaje claro.

En cuando a la voluntariedad, puede apuntarse voluntarias las personas que ya estan afectadas (no es broma) y quien se apunte se ira con las condiciones que se pacten al finalizar la negociaci贸n. 驴Y eso supone alguna ventaja?. El mercadeo sindical a la baja…

El pr贸ximo d铆a 5 de agosto tendremos otra reuni贸n, en sesiones de ma帽ana y de tarde, esperemos que en esta la empresa valore lo que decimos y empiece a desfectar de verdad porque este 鈧琑鈧 parece todo cerrado, los d铆as pasan y la incertidumbre crece.