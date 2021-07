–

El d铆a 12 de Julio finaliz贸 el periodo de adscripci贸n 芦voluntaria禄 para salir despedido/a de BBVA a ra铆z del ERE firmado, por desgracia, el pasado 8 de junio.

Las informaciones trasladadas desde entonces por parte de los sindicatos firmantes despu茅s de cada una de las reuniones de la Comisi贸n de 芦Seguidistas禄 nos aportan datos, siempre incompletos 鈥搚 de forma interesada-, del gran volumen de adscripciones para marcharse 芦voluntariamente禄 del Banco. Y en las 煤ltimas comunicaciones ya superaba con creces el n煤mero necesario para poder realizar el recorte de empleo pactado entre ellos de la manera menos traum谩tica.

驴A qu茅 viene, entonces, que el martes -y 13- de julio ya est茅n convocando a personas para su despido forzoso de SS.CC., Estructuras Intermedias y Edificios Corporativos? 驴D贸nde est谩 la voluntariedad que iba a primar? S贸lo hacen 鈥渆ngordar鈥 el n煤mero de personas desocupadas en nuestro sector, a pesar de los ingentes y recurrentes beneficios de sus empresas.

Si nos creemos las cifras vertidas, esperemos que no sigan el ejemplo de su competidor m谩s directo y acabe escogiendo la empresa a qui茅n se despide, independientemente de la intenci贸n de la persona trabajadora de continuar en el Banco o no.

Por otra parte, si se consigue la reducci贸n pactada (2.935) pero no la cobertura de vacantes v铆a Mobility o CSE, Task Force, etc., la asignaci贸n forzosa de estos puestos de trabajo, con el alejamiento de la familia que supone y el consecuente rechazo por parte del/la trabajador/a, 驴puede suponer un incremento de los despidos y superar el n煤mero de los pactados en el Expediente de Despido Colectivo? Gran pregunta sin ninguna respuesta. 驴Se har谩 sangre?, o 驴m谩s sangre todav铆a, con todo esto?

Podemos hablar tambi茅n de los futuros cierres de oficinas previstos para septiembre, octubre y noviembre.

驴En qu茅 circunstancias se afrontar谩n las recolocaciones del personal afectado por estos cierres y que a su vez tambi茅n est谩n dentro de los colectivos de personal afectados por el Ere por su perfil profesional?

Todas estas preguntas deber铆an tener una respuesta clara y no deber铆amos movernos dentro de la opacidad en algo tan importante como el puesto de trabajo de los compa帽eros y las compa帽eras.

No se puede tolerar la complicidad de nadie cuando habiendo aceptado de inicio, al firmar el Despido Colectivo, que se abra una herida enorme dentro de la plantilla de BBVA, ahora tambi茅n se permita tirarle sal y de esta manera aumentar m谩s a煤n el sufrimiento.

Una plantilla que, d铆a tras d铆a, desde hace bastante tiempo, debe soportar unas condiciones de trabajo indeseables, donde tienen que aguantar tanto las presiones de algunos/as 芦responsables禄 para cumplir objetivos inalcanzables, como aceptar en su d铆a a d铆a la normalizaci贸n del insulto por parte de los clientes dada la precariedad de servicio que se est谩 ofreciendo en la red de oficinas como consecuencia de la reducci贸n del n煤mero de las mismas o del horario de atenci贸n en el servicio de caja.

Desde CGT seguimos insistiendo que, si la gente se apunta voluntariamente a ser DESPEDIDA, NO ES PORQUE EL ACUERDO SEA BUENO, sino porque, desde hace a帽os, NADIE AGUANTA TRABAJAR EN BBVA. Se han esforzado en hacer del trabajo diario un aut茅ntico tormento para muchas personas, hasta el punto de que se planteen irse personas j贸venes con todo el futuro y vida laboral por delante PORQUE NO AGUANTAN M脕S.

BBVA, una empresa de servicios financieros donde pronto el 煤nico servicio que prestaremos ser谩 telef贸nico, con despoblamiento Financiero de muchas localidades. Una vez llena 鈥渓a buchaca鈥 de BBVA Contigo/CSE, 驴qu茅 ocurrir谩?

Como todos sab茅is, CGT no s贸lo no acept贸 entrar en el juego de firmar un ERE en una empresa con enormes beneficios recurrentes, como BBVA, sino que, despu茅s de consultarlo con nuestra afiliaci贸n, como todas las decisiones que se toman en nuestra organizaci贸n, hemos iniciado el proceso judicial de impugnaci贸n de este injusto Expediente de Despido Colectivo, cuyo juicio se celebrar谩, en principio, el 27 de octubre.

Os iremos informando de todo este proceso, pero, como no pod铆a ser de otro modo, estaremos atentos a c贸mo se desarrolla la aplicaci贸n de las medidas acordadas, pues, aunque no nos permiten formar parte de la Comisi贸n de Seguimiento -por no haberlo firmado-, defenderemos en todo momento los intereses de los componentes de la plantilla de nuestra empresa.

CGT BBVA SEGUIMOS A TU LADO.