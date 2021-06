–

El martes 8 de junio, lamentablemente, se firmó el primer ERE en BBVA. Al final, este proceso culmina lo que “La Compañía” tenía previsto: DESPEDIR. Y este despido colectivo LLEVA LA FIRMA DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL (CC.OO.-ACB-UGT).

“La Compañía” en ningún momento pretendía PREJUBILAR, ya que ello suponía seguir teniendo vínculos contractuales con la plantilla, cosa que no le interesa cara a la FUSIÓN CON BANCO SABADELL. Interesaba “aligerar la mochila” prioritariamente de la Red, sobre todo en Catalunya. Después llegará el aligerar SS.CC., Estructuras Intermedias y Centros Corporativos, cuando llegue dicha fusión.

En los casi 2 meses de “negociación”, “La Compañía” ha dejado pasar el tiempo, cumpliendo el mínimo legal de las reuniones mantenidas, presentando un Informe Técnico que reviste de realidad lo que CGT y el resto de la RLT (incluidos los firmantes) hemos desmontado en nuestros Informes Contradictorios: ES FALSA LA CAUSA ECONÓMICA, argumentada desde la pandemia, ES FALSA LA PRODUCTIVA, con una DIGITALIZACIÓN FALSEADA y hecha por la plantilla presencial a la clientela y la realidad es que SIEMPRE HAN QUERIDO CAMBIAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA ENFOCAR A LA GESTIÓN REMOTA, CAMBIAR LAS CONDICIONES SUSTANCIALES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA.

Han aparentando dar alguna medida para minimizar el impacto del Despido Colectivo y, después, en el período formal, han desaprovechado las reuniones mantenidas con propuestas encaminadas a subastar despidos con parte de la RLT y abordar cuestiones esenciales de manera somera en las últimas dos reuniones -Beneficios Sociales, Aportaciones a Fondo de Empleo, Préstamos de la plantilla despedida…-

Precisamente, la falta de rigor en firmar un Acuerdo de Despido Colectivo “Marco” y dejar su concreción a las reuniones de las Comisiones de Seguimiento del Acuerdo (a las que sólo pueden acudir los firmantes de los Acuerdos) está motivando múltiples problemas por no haber abordado o contemplado, entre otras cosas, la diversidad de colectivos en BBVA y “hacer tabla rasa” con toda la plantilla.

Nos referimos, entre otros, a las personas excedentes voluntarias de la función pública provenientes de Caja Postal (hicimos el 14 de junio consulta a TyC sobre ellos y no se nos dio solución alguna y estamos pendientes de contestación a otras iniciativas) o a personal de CX o UNNIM con préstamos a tipo muy inferior al de la mayoría de la plantilla de BBVA y a los que, aunque alguno de los firmantes –sin sonrojo-, ya les habían trasladado que les iban a novar a las condiciones pactadas en el

ERE, con evidente perjuicio económico en caso de que les sea aceptado el despido voluntario, parece ser que les mantendrán las mismas. Esto no hace más que reflejar la chapuza y las prisas con las que han actuado. Hay muchos colectivos, hay muchas situaciones, y todo ello no puede ser contemplado de manera igualitaria para toda la plantilla.

¿Esta es la experiencia de la que presumían algunos sindicatos a la hora de firmar ERE? Sin duda alguna, la plantilla tiene el sentir de que se les ha dejado de lado, y lo único que nos queda a estas alturas, es confiar en que los que se queden en la entidad no olviden, no perdonen, y no les sigan apoyando en próximos procesos electorales. Si la gente se apunta voluntariamente a ser DESPEDIDA, NO ES PORQUE EL ACUERDO SEA BUENO, sino porque, desde hace años, NADIE AGUANTA TRABAJAR EN BBVA. Se han esforzado en hacer del trabajo diario un auténtico tormento para muchas personas, hasta el punto de que se planteen irse personas jóvenes con todo el futuro y vida laboral por delante PORQUE NO AGUANTAN MÁS. (¿O nos remitimos también a las AMENAZAS DE LA CLIENTELA por liquidaciones de cuenta de importes de cientos de euros?, por más que hayan reculado desde arriba).

Una vez más, esa forma de actuar de los habituales sindicatos firmantes permite a “La Compañía” actuar a su antojo, incluso como en algún caso hemos oído comentar en alguna reunión, algún firmante ha declarado sentirse “engañado”. No queremos comentar, entre otros, un Acuerdo de Registro de Jornada cuya implementación sigue permitiendo no pagar millones de horas extraordinarias a BBVA. Pero, inasequibles al desaliento, “por responsabilidad”, los firmantes siguendando su apoyo a BBVA y permitiendo atrocidades como este Despido Colectivo que, por mucha bravata que la Dirección soltara de “ir a inscribirlo unilateralmente con condiciones de despido mínimo legal”, todos y todas sabemos que NO LE IBAN A PERMITIR POLÍTICAMENTE.

CGT BBVA, el día siguiente a la firma del ERE, empezamos a recibir quejas desde SS.CC., Estructuras Intermedias y Centros Corporativos porque determinados/as “Responsables” estaban haciendo, forzosamente, listas de “voluntarios/as” para despedirse.

Posteriormente, desde las Direcciones de CBC, comunicando a sus plantillas que “se apunten a todo lo que salga en Mobility, para que el Banco aprecie su declaración de intenciones”. Este mismo hecho, reforzado desde Gestión de TyC en las distintas Territoriales, en muchos casos, comentado con vaguedades e, inclusive, mintiendo a las personas forzando a cambios como a “Gestor/a de Pymes Digital”.

Desde el 8 de junio, hemos estado desbordados intentando ayudar, no sólo a nuestra afiliación, sino, como es costumbre en CGT BBVA a quien nos ha requerido. Hemos sido pacientes (muchas veces nos han criticado por nuestra impaciencia en querer abordar soluciones a los problemas al momento), pero no vemos más que improvisación y, que todos los implicados “se lavan las manos”.

En ningún momento, en la Mesa de Negociación, se han planteado IMPEDIR LOS DESPIDOS sino en edulcorar este DESPIDO, SUBASTAR SUS INDEMNIZACIONES y permitir un Acuerdo que, desde CGT consideramos INACEPTABLE en una empresa que gana recurrentemente MILES DE MILLONES DE EUROS, QUE SU CÚPULA SE SUBE SUS REMUNERACIONES INDECENTES AÑO TRAS AÑO Y QUE REPARTE DIVIDENDOS A SUS FONDOS BUITRE ACCIONARIALES, por más que deseemos que realmente sea voluntario.

CGT BBVA hemos intentado, con propuestas no lesivas para el empleo, con medidas de presión sindical e, incluso, a través de contactos con grupos políticos, IMPEDIR no tan sólo este DESPIDO COLECTIVO acordado el 8 de junio de 2021, sino de NO SENTAR PRECEDENTE PARA LOS QUE VENDRÁN CON POSTERIORIDAD.

Por ello, como sindicato asambleario que somos, hemos consultado a nuestra afiliación la decisión tomada desde nuestro Secretariado Permanente (S.P.) de IMPUGNAR EL ERE EN BBVA. Para ello, hemos desencadenado Asambleas de afiliación provinciales que apoyen o no, con sus votos presenciales, si nuestra decisión es razonable. El resultado ha sido, apoyado por una amplia mayoría, INICIAR EL PROCESO DE IMPUGNACIÓN DEL ERE EN BBVA POR PARTE DE CGT.

Te tendremos informada/o de este proceso en todo momento. CGT BBVA SEGUIMOS A TU LADO.

Junio 2021