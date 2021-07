–

Ya ha pasado el 30 de junio y nuestras/os compa帽eras/os de Servicios Centrales, Estructuras Intermedias y Centros Corporativos tienen su suerte echada, tanto quienes voluntariamente se han adherido al ERE como quienes han visto, con pesar, que, tras muchos a帽os de dedicaci贸n exclusiva al Banco, sin querer ver lo que el Banco significaba realmente para ellos, han sido 鈥渁puntados/as voluntariamente 鈥 al ERE porque su rol estaba afectado y SOBRAN seg煤n el Informe T茅cnico elaborado a tal efecto.

Atr谩s quedan los millones de horas extraordinarias no declaradas por no poder dar abasto con tanto trabajo, las carreritas corporativas del Values Day, las celebraciones navide帽as con gorritos de Pap谩 Noel, etc.

Llega el momento de decir adi贸s a BBVA. Y dicen adi贸s muchos y muchas de ellos/as sin saber concretamente ni c贸mo se va a formalizar ese adi贸s (firma digital o manuscrita en las sedes del Banco) ni qu茅 pasar谩 con sus vidas de ahora en adelante. Simplemente han pasado de ser llamados por sus responsables por apelativos cari帽osos (porque han sacrificado hasta su salud por el banco) a ser llamadas/os de Vd. y esos/as 鈥渞esponsables鈥, mirar al suelo mientras les dicen que SOBRAN. A partir del 12 de julio, la Red.

Y, mientras, la prensa, manipulando a la opini贸n p煤blica c贸mplicemente con el Banco y su sindicato de referencia para hacer ver que el ERE de BBVA es un ejemplo en cuanto a condiciones y que, por tanto, una cantidad ingente de plantilla se ha apuntado al mismo, rebasando ampliamente las expectativas. 隆Qu茅 necesario era este ERE en BBVA!

Desde CGT seguimos insistiendo que, si la gente se apunta voluntariamente a ser DESPEDIDA, NO ES PORQUE EL ACUERDO SEA BUENO, sino porque, desde hace a帽os, NADIE AGUANTA TRABAJAR EN BBVA. Se han esforzado en hacer del trabajo diario un aut茅ntico tormento para muchas personas, hasta el punto de que se planteen irse personas j贸venes con todo el futuro y vida laboral por delante PORQUE NO AGUANTAN M脕S, o POR NO PERDER LAS PRIMAS A INSTANCIA DE SUS L脥DERES.

Los sindicatos firmantes, s贸lo aparecen cuando sacan informaciones de las Comisiones de Seguimiento, con cifras y con la soluci贸n negociada a los muchos olvidos u omisiones intencionadas en esa firma del Acuerdo de Despido Colectivo 鈥淢arco鈥 que hicieron el 8 de junio.

Precisamente, la falta de rigor dejando su concreci贸n a las reuniones de las Comisiones de Seguimiento del Acuerdo (a las que s贸lo pueden acudir los firmantes de los Acuerdos) motiv贸, por ejemplo, la movilizaci贸n del colectivo de las personas excedentes voluntarias de la funci贸n p煤blica provenientes de Caja Postal a las que los 鈥渟indicalistas de escaparate鈥 s铆 hicimos caso desde el primer momento, mientras quienes estaban buscando soluciones no cog铆an ni los tel茅fonos a sus propias afiliaciones. 驴Qu茅 soluci贸n hay para quienes tienen derecho a Capital Adicional, por ejemplo?

Una vez m谩s, esa forma de actuar de los habituales sindicatos firmantes permite a empresas como BBVA o CaixaBank seguir destruyendo empleo impunemente mientras sus directivos se incrementan sus retribuciones de forma inmoral.

Mientras, silencio c贸mplice de la prensa, que sigue denominando prejubilaciones a los DESPIDOS.

Sabemos que tendremos en la bancada contraria no s贸lo a BBVA, sino tambi茅n a CC.OO.ACB y UGT, pero seguimos adelante en la IMPUGNACI脫N DEL ERE EN BBVA POR PARTE DE CGT. Te tendremos informada/o de este proceso en todo momento.

CGT BBVA SEGUIMOS A TU LADO.