De parte de CGT Fesi Bac November 15, 2021 27 puntos de vista

A la dureza del ERE se a帽ade tambi茅n el desmantelamiento brutal de la Red de oficinas. El desierto poblacional de nuestra Territorial se ve agravado por la salvaje reducci贸n de personal, dejando infradotadas multitudes de sucursales. La clientela, ya maltratada por la reducci贸n de horarios de atenci贸n en caja, reacciona con violencia a cualquier vuelta de tuerca que hace BBVA en la Red. Insultos y agresiones a los empleados son la realidad que empieza a conformar la nueva normalidad post-ERE.

Los/as 鈥淩esponsables鈥, que siguen sin bajar al barro del d铆a a d铆a, no s贸lo contin煤an exigi茅ndonos m谩s llamadas a clientes (despu茅s de echarlos de las oficinas鈥), m谩s simulaciones y m谩s reuniones y audios, m谩s鈥 de todo. Determinados D. Zona y DCBC est谩n convocando reuniones fuera de la jornada laboral, audios a primera hora, a media ma帽ana y a 煤ltima hora, en un abuso desmedido que se a帽ade al enfermizo uso de los famosos 鈥渄rive鈥 que ya algunos proponen hasta para cuadrar las vacaciones.

Sin opciones para la contrataci贸n de temporales, 驴qu茅 soluci贸n realista proponen para cubrir las ausencias y la falta de plantilla? 驴Seguir dejando a compa帽eros solos en oficinas de dos o de tres? Quiz谩s la soluci贸n sea cerrar durante las semanas de Navidad que son siempre de much铆simo trabajo y as铆 dejar claro a la clientela que s贸lo van a sobrevivir las oficinas cabecera. Estos mal llamados responsables, 驴se responsabilizar谩n realmente de la seguridad y del bienestar de la plantilla que dirigen y presionan hasta la saciedad?

Es tal la desorganizaci贸n que tienen que no hacen m谩s que marear a la plantilla con sus diatribas. Si aprendieran a manejar el MAG, otro gallo cantar铆a. 驴Saben cu谩nto tiempo hacen perder con sus reportes instant谩neos que ya tienen en el MAG?

Cuando preguntan por las operaciones en curso, 驴se molestan en mirar en Pipeline?

Y cuando te pasan un listado para 鈥済estionar鈥 ni filtrado, ni segmentado鈥 驴es esto el uso inteligente de los datos? Muchos de los responsables que ocupan el recargado organigrama de esta Compa帽铆a no est谩n ejerciendo sus responsabilidades, y esa falta de organizaci贸n y planificaci贸n est谩 haciendo que paguemos el pato la sufrida plantilla: con m谩s estr茅s, con sobrecarga de tareas de escaso valor (鈥渉azme 12 simulaciones de seguros y me las mandas鈥濃 haz x citas con clientes鈥 鈥渉az x llamadas鈥 鈥) todo ello adem谩s de grabar las operaciones correct铆simamente para que no te penalicen en catas鈥

El Gestor Comercial Apoderado (o gestor 鈥渕ixto鈥) debe cuadrar a las 11 para inmediatamente llamar a clientes y atender y facturar seguros (prioridad n潞1 que ha desencadenado una retah铆la de acciones de incentivaci贸n EX DOR tipo comidas, botellas de vino y quesos, que en algunos casos luego ni entrega el CBC de turno). En las oficinas sin caja, los cajeros deben cargarse y descargarse al menos una vez a la semana, siempre que no haya incidencias, y esas labores las acaban haciendo Responsables de Centro Urbano, Gestores Comerciales o Gestores Personales, en cuyas funciones ni est谩 ni se le acerca la de la operativa de cajero. En muchos casos, con compa帽eros/as que vienen de otras funciones y que llevan a帽os sin hacer estas labores. Eso s铆, con una audio de media hora tienen que saber qu茅 hacer con los billetes retenidos, por ejemplo, buscar diferencias y manipular cajeros y su mec谩nica cu谩ntica.

Y sabemos que en BBVA los cajeros autom谩ticos (ATM麓s en la jerga) funcionan al 100%, los recicladores nunca, nunca, NUNCA se atascan, las tarjetas no se quedan en los cajeros ni hay apenas incidencias de clientes porque el cambio que les ha dado la m谩quina es incorrecto o no ha ingresado el importe que meti贸鈥

Estamos hartos de todos/as quienes lo 煤nico que hacen es poner el cazo cada cuatrimestre, expoli谩ndonos nuestra incentivaci贸n para met茅rsela en sus abultados bolsillos. Ello sin tener en cuenta, que cada cuatrimestre, se incrementa el objetivo comercial para que su CBC avance sobre el resto.

Hace no mucho, un Director de Zona visitaba clientes para apoyar comercialmente a sus oficinas dependientes; hoy, un Director de CBC que vaya a ver empresas es algo excepcional. S贸lo se dedican muchos y muchas de nuestros responsables a arrear. Basta una buena conexi贸n a internet desde cualquier lado. Lo que es apoyar el negocio y buscarlo, que lo hagan otros鈥

Y mientras, compa帽eros/as desplaz谩ndose cientos de kil贸metros, hecho acuciado por el drama familiar y personal que este ERE est谩 causando a tantos. Una vez firmado el ERE llega el momento de la verdad鈥 y no es otro que, en lugar de estar en un ambiente de trabajo mano a mano, estamos a煤n m谩s presionados que antes (y ya es decir鈥), tanto por los clientes porque no damos abasto con las gestiones que nos solicitan, las largas colas en caja por cierres de oficina y horario reducido de 8.30 a 11 h., con muchos/as de nuestros compa帽eros/as que han pasado al puesto de Gestor Mixto sin tener un m铆nimo de formaci贸n en caja, incidencias que debemos resolver sin ning煤n tipo de apoyo鈥como por nuestros jefes, que siguen con la misma presi贸n de vender que antes (o m谩s), como si no hubiera habido un ERE!!!

隆隆隆AS脥 NO PODEMOS TRABAJAR!!!

Hay que levantarse, se帽alar a quien nos hace la vida imposible, cumplir el horario por el que nos pagan y denunciar los comportamientos que no se ci帽en a los estilos directivos. Hay 鈥淩esponsables鈥 que aprovechan la carta blanca del ERE para intentar asustar y presionar a la plantilla. Si es tu caso, busca a tu delegado/a CGT m谩s cercano/a.

CGT, SIEMPRE A TU LADO

Noviembre 2021