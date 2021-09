–

De parte de CGT Telemarketing September 29, 2021 101 puntos de vista

Mentiras, misoginia y brazos cruzados: as铆 viene Transcom a negociar este ERE. La soberbia y prepotencia que le da a Transcom ver que en el pasado le firmaron otros EREs injustificados es lo que hace probablemente que vengan a esta negociaci贸n con fallos tan flagrantes y mezquinos lo cual puede llegar a salirles muy caros en esta ocasi贸n:

La empresa ha venido con las manos en los bolsillos, sin facilitar la informaci贸n adecuada y solicitada por CGT necesaria para demostrar la innecesaria medida que quieren tomar, por otra parte, no les ha quedado m谩s remedio que confesar que todo lo que CGT llev谩bamos condenando y denunciando desde junio y que ellos negaban, bloqueaban, disimulaban y ocultaban sistem谩ticamente, era cierto: desde ese momento Transcom ya estaba 鈥渃ocinando un ERE鈥 para despedir masivamente y de forma m谩s barata, incluso han insinuado la desfachatez de que hubieran preferido un ERE encubierto (despedir por goteo y sin la garant铆a de defensa de los sindicatos) si no fuera porque CGT ya lo demand贸 (y gan贸) en su d铆a.

Si todo esto no fuera lo suficientemente mezquino y miserable, tras dos reuniones ya se puede constatar el car谩cter machista de este ERE: adem谩s de que en la primera reuni贸n no quer铆an dar preferencia de desafecci贸n para vacantes a embarazadas o en premiso de maternidad porque si no iban a estar trabajando, no cubrir铆an las necesidades del servicio (marginando as铆 de las plazas vacantes en la empresa a un colectivo especialmente sensible), en la segunda reuni贸n nos enteramos, que el 80% de las personas despedidas son mujeres con guardas legales e IT麓s, es decir, una aut茅ntica salvajada mis贸gina.

Por si todo esto no fuera suficiente, desde CGT les hemos pillado en un sinf铆n de mentiras como que solo hay 5 ampliaciones de jornada en la empresa (y han tenido que rectificar que se refer铆an s贸lo a la campa帽a de Orange), en ignorar el volumen de trabajo ( con ampliaciones y horas extra incluidas) de campa帽as como las de Isla Sicilia o en el porqu茅 aumentan volumen de plantilla en M谩laga y Sevilla en vez de figurarlos en las plantillas de Madrid.

Todo una falacia para teatralizar un ERE que no existe y seguir con su intenci贸n de hacer una limpia de destrucci贸n masivo de empleo cada a帽o.

En ese teatro, han desafectado a 41 personas por reubicaci贸n en nuevas campa帽as (31 personas en Madrid y 10 en Le贸n)

NO HAY CAUSAS PARA ESTE ERE.

NO HAY MOTIVOS PARA DEJAR EN LA CALLE A CENTENARES DE PERSONAS.

NO AL ERE DE TRANSCOM, ORANGE Y BANCO SANTANDER.

SE PUEDE, SE DEBE, LUCHAR CONTRA LOS EREs.