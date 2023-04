Art铆culo publicado originalmente en ElDiario.es

Ra煤l Rej贸n

La crisis clim谩tica 鈥搖nida a la ecol贸gica鈥 apela a todas las personas. Ya sea al padecerla, afrontarla o combatirla, es una realidad que alcanza a la poblaci贸n mundial por completo. Incluso si se la ignora o ningunea. Es 鈥渆l mayor reto鈥 o 鈥渓a mayor amenaza鈥 para la humanidad, como la califican la ONU, la Uni贸n Europea o el Fondo Monetario Internacional.

El cambio clim谩tico y el declive ecol贸gico que los cient铆ficos vienen certificando 鈥搚 proyectando para los a帽os venideros鈥 implica, por su propio car谩cter global, una cierta individualidad. Cada cual piensa en estas crisis a su manera. Sin ir m谩s lejos, un vicepresidente auton贸mico como Juan Garc铆a-Gallardo (Vox) 鈥搒ustento del presidente del PP en Castilla y Le贸n, Alfonso Fern谩ndez Ma帽ueco鈥 hablaba as铆 a un grupo de j贸venes este lunes: 鈥淣o nos preguntamos, y es un tema ahora muy de moda, si el CO2 es o no un gas contaminante鈥. Un argumento propio del negacionismo.

As铆, las personas soportan o niegan, seg煤n saben, pueden o escogen. Y por eso aparecen nuevos conceptos para describir fen贸menos, posiciones y corrientes. Un glosario que trata de describir lo que nos est谩 pasando y nos puede ayudar a entender, personalmente, d贸nde estamos.

Colapsismo

Se refiere a la idea de que el desplome ecol贸gico es algo seguro o casi seguro por la inercia acumulada. Es decir, las actividades humanas durante d茅cadas han desencadenado una crisis clim谩tica y natural cuyos procesos no pueden revertirse as铆 como as铆: el planeta superar谩 el umbral de calentamiento de seguridad, la p茅rdida de biodiversidad va a continuar por la velocidad de los cambios dr谩sticos en los ecosistemas鈥

Otra cosa es qu茅 hacer luego con ese colapso. Y ah铆 empiezan a jugar los matices. 驴El colapsisimo lleva necesariamente a la inacci贸n? El f铆sico Antonio Turiel iba en esa l铆nea al afirmar en una entrevista con elDiario.es: 鈥No soy colapsista porque creo que tenemos alternativas鈥. Como el antrop贸logo clim谩tico Emilio Santiago, que defiende que 鈥渘o tenemos derecho al colapsismo鈥 porque nos sit煤a en 鈥渦na posici贸n de derrota鈥.

Ecoansiedad

La angustia que provoca las crisis clim谩tica y ecol贸gica. 鈥淓st谩 ganando terreno a medida que la poblaci贸n se vuelve cada vez m谩s consciente de que las actuales y futuras amenazas globales est谩n relacionadas con el calentamiento del planeta鈥, describe este estudio publicado en The Lancet.

Su conclusi贸n mostraba que la mitad de los j贸venes menores de 25 a帽os afirmaba tener tristeza, ansiedad, enfado, impotencia, desamparo y culpa. Y que esto les afectaba a su vida diaria. Ligaban la ecoansidedad con la percepci贸n de que sus gobiernos no hacen lo suficiente. Afirmaban sentirse 鈥渢raicionados鈥 por ellos.

鈥淵o lo que noto es un agobio constante鈥, reconoc铆a el bi贸logo y divulgador Bruno Mart铆n en una conversaci贸n con elDiario.es. 鈥淧refiero el t茅rmino agobio clim谩tico, sobre todo por no frivolizar con quien realmente siente ansiedad en su d铆a a d铆a鈥.

Decrecentismo

Es un movimiento que se basa en la premisa de que no es posible un crecimiento econ贸mico continuo porque implica superar los l铆mites que ofrece el planeta. La Tierra tiene recursos finitos. La organizaci贸n WWF suele poner el ejemplo de que cada a帽o hacen falta 1,75 planetas para que la producci贸n satisfaga la demanda. Lo llama d铆a de la sobrecapacidad. Y distingue entre pa铆ses: Qatar usa nueve planetas, Estados Unidos 5,1, Espa帽a 2,8鈥 Yemen se queda en 0,6.

De ah铆 el uso 鈥揺ntre otras cosas鈥 masivo de combustibles f贸siles como el petr贸leo, el carb贸n o el gas que est谩 detr谩s del calentamiento global y el cambio clim谩tico.

Ante esa realidad, el decrecentismo aboga por vivir con menos: con menos consumo de energ铆a, con menos bienes que obligan a extraer recursos finitos de la naturaleza (como el agua o las materias primas).

鈥淟a necesidad de un decrecimiento energ茅tico es hoy inapelable鈥, sostiene el coordinador de Cambio Clim谩tico en Ecologistas en Acci贸n, Javier Andaluz. De hecho, la Asamblea Ciudadana por el Clima convocada una vez que el Gobierno declar贸 la emergencia clim谩tica incluy贸 en sus conclusiones que habr铆a que 鈥sensibilizar sobre el concepto de decrecimiento y regular la publicidad y los mensajes pro-consumo visibilizando el impacto del consumo sobre el cambio clim谩tico鈥.

En la parcela clim谩tica, grosso modo, demandar menos energ铆a y ralentizar la producci贸n de bienes pondr铆a m谩s f谩cil satisfacer la necesidad con fuentes renovables y desengancharse de los combustibles f贸siles, es decir, dejar de emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero.

Tecnoptimismo

Se trata, b谩sicamente, de poner muchas esperanzas en la tecnolog铆a aplicada, en este caso al problema clim谩tico. Inventos o hallazgos, por venir o perfeccionar, que resuelvan el problema: que quiten CO2 de la atm贸sfera o protejan al planeta del calor excesivo que est谩 acumulando por el efecto invernadero鈥 y de esta manera se ataje el cambio del clima. Sus detractores lo llaman 鈥渆scapismo tecnol贸gico鈥.

Ejemplos hay bastantes. En noviembre de 2021, el multimillonario due帽o de Amazon, Jeff Bezos, estuvo en la Cumbre del Clima de Glasgow y habl贸 de un proyecto para atenuar la luz solar y refrescar as铆 la Tierra.

Quiz谩 lo m谩s extendido es la idea de atrapar el CO2 y almacenarlo bajo tierra. Ya sea directamente del aire o en los puntos donde se emite: las chimeneas de f谩bricas o centrales el茅ctricas. En este momento, las empresas de este sector admiten que est谩n para intentar quitar las sobras de CO2, no el grueso de emisiones que deber铆an no ser emitidas en 2050. El 90% de los gases hoy lanzados tienen que desaparecer y el 10% restante ser 鈥渃apturado y almacenado鈥, para intentar frenar el calentamiento de la Tierra en menos de 2潞C extra.

Retardismo

Este concepto se refiere al discurso que admite la existencia del cambio clim谩tico pero no su gravedad. No niega el fen贸meno, pero no aborda la urgencia.

鈥淐uando los gobiernos no aumentan sus objetivos clim谩ticos en las cumbres internacionales, es retardismo. Cuando la Comisi贸n Europea pinta el gas f贸sil y la energ铆a nuclear de verde, es retardismo. Cuando el Gobierno espa帽ol subvenciona con 20 c茅ntimos el litro de gasolina y el di茅sel, es retardismo. Cuando multinacionales energ茅ticas del transporte o de la carne promocionan falsas soluciones tecnol贸gicas, tambi茅n鈥, opina el exeurodiputado por Equo Florent Marcellesi.

As铆, las posibles acciones para atajar la crisis podr铆an dilatarse en el tiempo, hacerse m谩s y m谩s progresivas cuando, en realidad, lo que han mostrado los m谩s recientes estudios y c谩lculos cient铆ficos 鈥揹esde el Panel de Expertos Cient铆ficos (IPCC) a la Organizaci贸n Mundial de la Energ铆a o la ONU鈥 es que hace falta un recorte dr谩stico y r谩pido de emisiones.

驴El ritmo? Un 50% para el a帽o 2030 y casi cero en 2050. No queda mucho margen para retardar si quiere llegarse a la rebaja del 90% en esa mitad de siglo XXI. Eso permitir铆a tener verdaderas oportunidades de que la Tierra no se recaliente m谩s all谩 del umbral m铆nimo de seguridad. Ese fue el Acuerdo de Par铆s, limitar el calentamiento a mucho menos de 2潞C y lo m谩s pr贸ximo a 1,5潞C.