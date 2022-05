–

Actualizaci贸n de tablas salariales

Los salarios actuales de los sanitarios del sector privado, apenas superan los mil euros, en una comunidad en la que dif铆cilmente se puede gastar menos de 1000 euros al mes. Lo que no nos deja ni capacidad de ahorro, ni perspectivas de futuro para plantearnos vivir de nuestra profesi贸n y hacer cosas tan comunes como tener hijos o comprar una casa. Por eso, nuestra propuesta es actualizar las tablas salariales para que los trabajadores de Madrid, que es la comunidad con el coste de vida m谩s caro de Espa帽a, tenga como m铆nimo, salarios igual que comunidades como Navarra, Pa铆s Vasco, o Catalu帽a, las cuales nos superan en hasta m谩s de 400 euros.

Adem谩s, el IPC en 2021 subi贸 un 6,5%, y la guerra de Ucrania no augura que este a帽o va a ser mejor. Para colmo, los trabajadores nos regimos por un convenio que no se actualiza desde 2020. Mientras tanto, determinados sindicatos est谩n negociando un nuevo convenio en el que la subida salarial no va a compensar la subida del coste de la vida, por lo que si antes cobr谩bamos poco, cobraremos menos. Por ello exigimos que el nuevo convenio tenga una subida retroactiva durante del 2021 equivalente al IPC.

Complemento de antig眉edad

El convenio est谩 totalmente desprovisto de antig眉edad, por lo que una persona va a cobrar lo mismo con 60 a帽os que con 25. Por ello exigimos incorporar en las tablas salariales un complemento de antig眉edad que garantice una subida salarial a los trabajadores m谩s veteranos.

Contra la precariedad

Proponemos tambi茅n una limitaci贸n al n煤mero de empleados en plantilla que est谩n contratados como falsos aut贸nomos o a jornada parcial. Con la excusa de la flexibilidad, la precariedad no puede ser la norma, sino la excepci贸n.

Formaci贸n

La formaci贸n en el sector privado la costeamos de nuestro propio bolsillo con la miseria de salario que recibimos, y luego no supone un aumento salarial a los trabajadores con mayor formaci贸n, pero las empresas s铆 exigen en las ofertas de empleo m谩steres, expertos, etc.

Por ello exigimos que las empresas costeen el 50% de la formaci贸n cuando 茅sta tenga aplicabilidad en el puesto, con una cuant铆a m谩xima anual. As铆, cuando inviertan dinero en la formaci贸n de un empleado, valorar谩n subir el sueldo a aquel con mayor formaci贸n para que no se vaya.

Tampoco disponemos de d铆as de formaci贸n para asistir a cursos, tenemos que gastar vacaciones, por lo que alguien que curse un m谩ster con 2 seminarios mensuales, se gasta en 9 meses 18 d铆as de sus 22 d铆as de vacaciones anuales. Nuestra propuesta es que los trabajadores dispongan de 4 d铆as de permiso remunerados por formaci贸n al a帽o los cuales se deber谩n de justificar a la empresa.

Revisi贸n categor铆as profesionales

Las categor铆as profesionales de las tablas salariales est谩n hechas en base al plan acad茅mico antiguo, y se distingue entre diplomado y licenciado. Actualmente, el nivel de formaci贸n de un psic贸logo y un terapeuta ocupacional son iguales, sin embargo, existe a煤n una distinci贸n entre diferentes profesiones.

Por ello exigimos una revisi贸n de los grupos de las categor铆as profesionales, y reconocer la categor铆a a aquellas profesiones que est谩n infravaloradas.

Si trabajas en sanidad privada en Madrid, y consideras 茅stas u otras razones inaceptables, 煤nete para mantenerte informado al grupo de Telegram 鈥淪anidad despierta鈥 para enterarte de las acciones que se van a llevar a cabo, o a trav茅s de la cuenta de @CNT_sanimad. El momento de pelear por lo que llevamos sufriendo a帽os es ahora, porque si no hacemos nada, los mismos que nos vendieron a la patronal con el anterior convenio negociar谩n otro peor.

Si conoces a alguien (fisioterapeuta, dentista, terapeuta ocupacional, nutricionista, psic贸logo, etc.), comparte, y si no, pero consideras intolerable esta situaci贸n, comparte tambi茅n. Ayudas a muchos trabajadores que est谩n siendo explotados sistem谩ticamente.