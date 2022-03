ÉRIC SADIN : «LA HUMANIDAD AUMENTADA»

–

De parte de Ateneo Libertario La Idea March 30, 2022 92 puntos de vista

ATENEO LIBERTARIO LA IDEA, C/ ALENZA, 13, BAJO IZDA, MADRID C.G.T.-

Estimad@s compa帽er@s y amig@s, dentro de los debates y an谩lisis que venimos teniendo dentro del seno de este Ateneo, estamos elaborando un documento a modo de librito para su distribuci贸n, donde plasmamos nuestras inquietudes y desarrollamos nuestros planteamientos sobre la gran 禄 artificializaci贸n禄 que estamos sufriendo en nuestra vida diaria a trav茅s de un desarrollo desmesurado de la tecnolog铆a.

Queremos haceros part铆cipes de parte de la documentaci贸n de que disponemos a trav茅s de ir subiendo a este blog diferentes art铆culos relacionados con esta situaci贸n, empezando por 茅ste de 脡ric Sadin, al que seguir谩n otros m谩s en breve.

脡RIC SADIN : 芦LA HUMANIDAD AUMENTADA禄

El fil贸sofo franc茅s 脡ric Sadin, invitado a La Noche de la Filosof铆a, en el marco de sus estudios

sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, advierte que esas tecnolog铆as

presuntamente facilitadoras se fundan en un 鈥渁ntihumanismo radical鈥 que atenta contra la libertad

de decisi贸n de los individuos.

Nacido en 1973, Sadin es uno de los fil贸sofos m谩s destacados de la escena internacional por sus

estudios en torno a la subjetividad digital. 鈥淟a humanidad aumentada鈥 es uno de ellos, el 煤nico

traducido al espa帽ol y publicado recientemente por el sello Caja Negra, donde reflexiona sobre los

alcances de la administraci贸n digital de la vida.

P- 驴Cu谩l es el costo de esa gobernabilidad digital?

R- Las tecnolog铆as digitales se est谩n desarrollando con tal potencia que banalizamos su

penetraci贸n en los asuntos humanos, se inmiscuyen en nuestra vida y lo vivimos como un

fen贸meno normal. A partir de las generaciones X e Y somos todos culpables de esto. Practicamos

una suerte de inocencia culpable desde el momento en que no nos compromete la

responsabilidad de defender principios que rigen nuestra existencia hace siglos, como la

autonom铆a de juicio, la libre decisi贸n y la deliberaci贸n individual y colectiva, capacidades que

ser谩n erradicados en menos de una generaci贸n.P- 驴Esa inocencia culpable es necesidad o ceguera colectiva?

P- La industria digital busca dar forma a la sociedad con la sola intenci贸n de satisfacer intereses

privados a partir de una visi贸n del mundo, y no de un proyecto pol铆tico, que est谩 en el epicentro de

la innovaci贸n digital de Sillicon Valley. Esa mirada persigue la idea de que 鈥榙ios no termin贸 la

creaci贸n porque el mundo est谩 lleno de errores que somos nosotros, los humanos鈥, a la vez que

postula el milagro: 鈥榣as tecnolog铆as de lo exponencial llevar谩n a la sociedad de manera

exponencial hacia lo mejor鈥. Ah铆 se entiende toda la ret贸rica de un argumento perturbador que ya

lleva 10 a帽os: 鈥榣a realidad tiene que ser aumentada porque es pobre, lo mismo que el cuerpo

humano, y entonces vamos a aumentarlos鈥. Estamos ante un antihumanismo radical, ante una

visi贸n que quiere borrar todo, que niega al ser humano tal como es y que piensa a la sociedad

s贸lo en t茅rminos de optimizaci贸n. 脡sta, es adem谩s una l贸gica implacable, porque siempre habr谩

fracaso, ya que los humanos siempre hacemos tonter铆as.

P- Si la lectura de datos pasa a ser la nueva forma de comprender, decodificar y experimentar el

mundo 驴Qu茅 podr铆a ocurrir con las capacidades sensibles del ser humano para interpretar ese

mundo?

R- La digitalizaci贸n creciente y constante busca una captaci贸n cada vez m谩s completa de los

fen贸menos del mundo, lo cual produce una extrema racionalizaci贸n de nuestra relaci贸n con 茅l, es

decir, un conocimiento cada vez m谩s preciso y en tiempo real de sus fen贸menos. 脡sto, lo que

produce, es una capacidad de reacci贸n, tanto en los humanos como en los sistemas, para decidir

en funci贸n de los datos que ese conocimiento aporta. Pero la inteligibilidad de los fen贸menos a

trav茅s de datos es reduccionista: ese conocimiento, que se pretende cada vez m谩s integral,

esconde fen贸menos irreductibles a cuestiones algor铆tmicas, como los de nuestra biolog铆a

sensible; y es adem谩s, el puente para relacionarse con lo real. Hay que captar esta paradoja y

denunciar esta otra forma, antihumanista, de negaci贸n de una relaci贸n rica con la existencia y con

lo real. El reduccionismo de lo digital plantea una relaci贸n cada vez m谩s utilitarista con el

cotidiano.

P- 驴Puede la interpretaci贸n de datos avanzar sobre fen贸menos intransferibles, vinculados a la

emoci贸n y el sentimiento?

R- La ambici贸n desmesurada de la industria digital emergente incluye entre sus desaf铆os el

desarrollo de 鈥渓a inform谩tica emocional鈥, la idea de que no sabemos suficiente sobre los individuos

y que para eso tenemos que conquistar las cualidades y peculiaridades del comportamiento

humano llegando al fondo de la psique. 驴C贸mo? Mediante la captaci贸n, por parte de las

compa帽铆as privadas, de estados emocionales psicol贸gicos y de gestos cada vez m谩s variados de

lo cotidiano. Un ejemplo de esto es la celebraci贸n de tecnolog铆as digitales de an谩lisis de la

emociones, como la israel铆 Beyong Verbal (m谩s all谩 del verbo), que ofrece datos sobre la

psicolog铆a de personas desconocidas a los que se puede acceder mediante smartphones

(tel茅fonos inteligentes). Hay que volver a principios humanistas hist贸ricos como el derecho a

resguardar partes del ser y, con esto, el derecho a la alteridad; porque en las relaciones humanas

hay contradicciones y conflictos que van en detrimento de la inteligibilidad inmediata que plantea

el desarrollo de esa 鈥渋nform谩tica emocional鈥.

P- 驴Es posible una conquista de los sentidos por parte de la industria digital?

R- En la conquista de los sentidos est谩 la guerra industrial presente y futura. Hay una

visualizaci贸n cada vez m谩s profunda del comportamiento humano en los perfiles digitales y esa

informaci贸n es lo que se busca vender en plataformas a compa帽铆as de todo el mundo. Se trata de

un estado superior del capitalismo, el 鈥渢ecno- liberalismo鈥, en el que Google ocupa uno de los

primeros puestos, que busca la monetizaci贸n integral de la vida mediante el conocimiento tambi茅n

integral del comportamiento humano, y que est谩 desarrollando la arquitectura necesaria para

concretar esa ambici贸n.

P- 驴Qu茅 fuerzas encarnan esa gobernabilidad digital a la que usted se refiere?

R- Contrariamente a otros momentos de la historia en la evoluci贸n de las ciencias y las t茅cnicas,

hoy lo que determina la forma de las tecnolog铆as, especialmente digitales, es el poder econ贸mico.

Ingenieros y cient铆ficos que en un momento fueron independientes, creando patentes que luego

compraban las empresas, ahora forman parte de esas empresas y crean formas de tecnolog铆a

cada vez m谩s unilaterales y utilitaristas, porque las hacen a pedido, definidas seg煤n los intereses

de esos grupos econ贸micos. Hay una responsabilidad social sectorizada que ata帽e a los

ingenieros, quienes deben recuperar su poder de invenci贸n y responsabilidad, porque sus

producciones tienen consecuencias en la sociedad.

P- 驴Qu茅 responsabilidad le queda al resto de sociedad?

R- No es la t茅cnica a lo que debemos oponernos de manera espont谩nea e impulsiva, sino a cierta

evoluci贸n que tom贸 un curso unilateral, masivo y global, orientado por la cuantificaci贸n de un

r茅gimen utilitarista generalizado. El porvenir de la inteligencia artificial no es complementarse con

lo humano, sino sustituir la figura humana en su provecho. Es tiempo de desarrollar

contradiscursos e incluso 鈥榗ontra-expertices鈥, tiempo de evidenciar acciones como la digitalizaci贸n

de escuelas p煤blicas -sin estudios de impacto previos y con contratos directos de empresas como

IBM-, que buscan convertir a los profesores en plataformas y a los alumnos en dispositivos

reactivos; cuando lo que hay que desarrollar es la capacidad de juicio y el registro de

temporalidad que forma parte del proceso de aprendizaje y formaci贸n, m谩s lento que el de los

sistemas de algoritmos y con otra exigencia sobre el pensamiento.

Los algoritmos al poder

鈥淟a humanidad aumentada鈥 es el 煤nico libro de 脡ric Sadin traducido al espa帽ol y publicado

recientemente por Caja Negra. En sus p谩ginas reflexiona sobre los alcances de la administraci贸n

digital de la vida.Tambi茅n habla de un nuevo estado antropol贸gico al que llama 鈥渁ntrobolog铆a鈥, es

decir, una humanidad asistida cada vez m谩s por aparatos inteligentes (smartphones, GPS) que

avanza hacia un nuevo modelo de civilizaci贸n despojado de integridad, de juicio cr铆tico y de

autonom铆a; en tanto llama revelarse contra ese 鈥渆sc谩ndalo civilizacional鈥..

鈥淓l porvenir de la inteligencia artificial no es complementarse con lo humano, sino sustituir la figura

humana en su provecho鈥. advierte 脡ric Sadin.

驴Qui茅n es 脡ric Sadin?

Ensayista y fil贸sofo, 脡ric Sadin es una de las personalidades francesas m谩s renombradas de la

actualidad entre quienes investigan la denominada 鈥渟ubjetividad digital鈥. Se ha ocupado en

diversos escritos de trazar un diagn贸stico de la sociedad contempor谩nea y de sus pr谩cticas en

funci贸n del impacto que los artefactos tecnol贸gicos producen en la humanidad.

脡ric Sadin desarrolla adem谩s tareas de docencia e investigaci贸n en distintas ciudades del mundo

y publica regularmente art铆culos en Le Monde, Lib茅ration, Les Inrockuptibles y Die Zeit, entre otros

medios.



Deja un comentario

No hay comentarios a煤n.

Comments RSS

TrackBack Identifier URI