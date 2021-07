–

En principio me gustaría hacer varias preguntas tanto a los ciudadanos riojanos, como a las demás poblaciones en la que se compone el Estado Nabarro.

¿Reconoceis al Estado Nabarro? ¿teneis claro que Nabarra es el único camino?

Estas preguntas son una de las bases fundamentales para poder orientarse y como llevar acabo, unas estrategias además de crear parámetros que vallan en la línea a seguir, en el convencimiento (o cambio de chip)entre la ciudadanía riojana; es decir,basándonos en las dificultades que hay en Errioxa para que la población empieze abrir los ojos, es un reto realmente alto por su verdadera complejidad pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir; ya que dispongo de datos muy creibles de que el pueblo riojano quiere un cambio, a continuacion intentare explicar como esta la situación en este territorio.

1. En primer lugar Errioxa siempre ha estado en el punto de mira y sigue estando, a continuación voy ha comentar una peque reseña histórica: en la Segunda Republica española, el Gobierno por aquel entonces hace imcapie relacionado con el territorio riojano, en donde se propuso la ideoneidad de que se pusiera en marcha un partimiento y era que el norte de Errioxa pasaría a unierse a Euskadi y el sur a Navarra,seguidamente y durante la época franquista también tuvieron la misma idea;finalmente durante la transición española(me refiero cuando se empezó a crearse las autonomías),el Gobierno español de turno viendo las dificultades que se estaban econtrando en formar a Errioxa en una comunidad autónoma(eso sucedió por las grandes dificultades que se estaban encontrando,por parte de un sector muy fuerte en el sur riojano por ser muy navarratizados),propusieron que si finalmente no se ponían las partes llegar a un acuerdo el Gobierno tomaria la iniciativa en dos cosas: a) pasar a Castilla y Leon o b) introducir la misma idea anteriormente citada.

2. Aquí tenemos el meollo en cuestión,desde que Errioxa fue conquistada y arrebatada por la fuerza (con una violencia y genocida sin precedentes),por parte de los castellanos (y como sabeis El reino de Navarra por aquel entonces,siempre exigió recuperar a Errioxa). A partir de ahí Castilla se amoldo muy bien en el territorio y durante todo este tiempo hasta hoy,siguen manejando a su antojo y disfrutando estos conquistadores del pleno asentamiento,hasta el punto de que mucha ciudadanía se creen que son españoles cuando la realidad es otra.

A modo de conclusión

Si hay algo en que se caracteriza a la ciudadanía riojana es por su gran conformismo que durante años han tenido( esto de decir: a mi que no me falte trabajo y que pueda pagar los estudios a mis hijos¡¡¡ y lo demás me da igual¡¡¡), eso nos ha llevado a que el Estado español siga manejando a su antojo nuestro territorio (que por otro lado, asi nos va), pero si que es cierto que hoy en dia una parte de la población ya se esta revelando cansados de tanta imposición fascista y hartos de que les impongan, todos los días el sello en la frente de la marca España. En realidad algo esta pasando en Errioxa y por lo que estamos viendo es que quieren un cambio de chip ante tantas injusticias, por lo que el´´ despertar´´ por parte de los riojanos esta siendo evidente.

No va ser fácil convencer a toda la población (y eso esta pasando también en los de mas territorios del Estado Navarro), pero desde luego y por parte de la Asamblea NABIL estamos trabajando (y de hecho llevamos tiempo haciendolo), lo mejor posible por la ´´RECUPERACION´´ del Estado Navarro.

Una cosa tengo muy clara: primero que como Kalagurritano (y por tanto Baskon) que soy siempre defenderé el ser ´´navarro´´ y orgulloso de pertenecer al ´´Estado Nabarro´´, mi compromiso es trasladar la misma idea al pueblo riojano e intentar que levanten la cabeza y empiezen a ver la realidad, en la que se están encontrando por parte del Estado español; llevamos mas de 500 años conquistados por dos Estados (español y francés,también hay que incluir al Vaticano que tubo mucho que ver en la conquista de Navarra), la opresión y el puro fascismo que estamos sufriendo por parte de ellos, es sin lugar a dudas una realidad que al mismo tiempo nos están negando la libertad.

Por tanto es mi deber como riojano que soy trasladar a la ciudadanía dos opciones: a) seguir viviendo con el Estado español (con lo que esto conlleva) o, b) defender nuestras verdaderas libertades que siempre nos ha ofrecido nuestro Estado Navarro.

Es compromiso de todos reactivar nuestra soberanía como navarros que somos y dejar claro a los que todavía siguen llevando los ojos cerrados,que los abran reconociendo a si, a Navarra como su verdadero Estado soberano y por tanto trasladarles esto: ´´ NO SOMOS ESPAÑOLES SI NO NAVARROS!!!´´