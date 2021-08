–

Traducción tarcoteca- Is Afghanistan the First Domino to Fall? – Strategic-Culture.org 22.8.2021 por Tim Kirby

“Ciertamente se parece una pieza de dominó que ha sido puesta en posición a punto de caer esperando que otras ocupen sus lugares en la fila.”

Con Estados Unidos retirándose de Afganistán abruptamente después de unos 20 años, una gran pregunta está siendo discutida en toda la esfera estratégica tanto por quienes están en las grandes instituciones como en sus sofás: ¿es la pérdida estadounidense en Afganistán la primera pieza de dominó en caer en el eventual colapso del gobierno del Hegemón global? Después de todo, Afganistán es el “cementerio de imperios” probablemente porque es una expresión que suena bien y porque los soviéticos se derrumbaron unos años después de perder ante los lugareños. Entonces, este debería ser “el principio del fin”, ¿verdad?

Bueno, nunca deberíamos ser rápidos en resaltar a narrativas superficiales sin mirar el panorama general. Imágenes comparativas de los estadounidenses y sus aliados huyendo de Vietnam y Afganistán en helicóptero están inundando Facebook, publicadas por aquellos que en los Medios Alternativos se alegran de cualquier derrota del “Imperio del Mal” del siglo XXI, pero parecen olvidar que solo hace unas décadas después de perder en Vietnam, Estados Unidos ganó la Guerra Fría y se hizo con el dominio del planeta.

Ningún evento por sí solo, no importa cuán fotogénico sea, será señal de la gran desaparición de la “Única Hiperpotencia”. Realmente llevó desde el comienzo de la 1ª Guerra Mundial hasta el final de la 2ª Guerra Mundial el que los británicos realmente se desmoronaran como fuerza geopolítica. La Unión Soviética cayó mucho más rápido, pero se cree ampliamente que la Perestroika (o la Cumbre de Reykjavik) fue la primera bandera blanca real que se convirtió en la ruptura de la unión años más tarde. El Imperio Romano fue una combustión infinitamente mucho más lenta que cualquiera de estos dos gigantes modernos.

Esto significa que no deberíamos debatir si Afganistán es la primera “ficha de dominó” en caer, sino que deberíamos mirar cómo se vería al resto de las fichas cayendo. En este punto, seguramente podamos armar una imagen aproximada de cómo se verían las próximas fichas en caer, es decir, ¿qué otras fallas / eventos importantes serían realmente signos de que el Mundo Monopolar se enfrentara a su desaparición? Las siguientes son algunas humildes propuestas sobre las que podrían ser estas fichas…

Abandono del Régimen de Maidan en Ucrania

La rendición inesperada y próxima caída total de Kabul ciertamente ha resonado en otra ciudad que comienza con la letra K. Si Washington considera necesario abandonar un proyecto de construcción nacional de veinte años de desarrollo, donde han invertido grandes sumas de dinero y mano de obra, puede significar que el apoyo a Kiev podría ser recortado en un futuro próximo, poniendo el destino de la región en manos de los rusos.

Maidan ha sido un obstáculo importante para Rusia. Como escribió Brzeziński, “No se puede enfatizar lo suficiente que, sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio, pero con Ucrania sobornada y luego subordinada, Rusia se convierte automáticamente en imperio” y Washington ha hecho un trabajo absolutamente fantástico al convertir la región en “anti-Rusa” como Putin la llamó recientemente.

Si se abandonara el proyecto Maidan, se convertiría en otra caída de fichas masiva. Si Washington abandonara Kiev, lo que provocaría es que esa entidad política actual probablemente se dividiera, principalmente inclinándose hacia Moscú, simbolizando la incapacidad de Estados Unidos para detener el ascenso de los rusos o su aceptación a regañadientes.

Taiwán, Hong Kong y/ o Corea del Sur

La tormenta democrática que el Departamento de Estado de la era Trump desató en Hong Kong parece desvanecerse, pero el total abandono de las espinas que EEUU clavó en el costado del Dragón Chino también supondría la alineación de otro dominó.

Rescatar a los activistas de Hong Kong o no mantener la independencia de Taiwán sin duda sería un importante signo de debilidad e incapacidad desde el punto de vista de Washington. Además, aunque China nunca haya tenido un amor apasionado por los norcoreanos, tener a Corea del Sur como cabeza de playa estadounidense justo a su lado ha sido motivo de preocupación durante décadas para Beijing. La economía de Corea del Sur sobre el papel se ve increíble y sus ciudades deslumbran de progreso, pero ¿Cuáles serían los efectos de que América la abandonara? ¿Podría Corea del Sur mantenerse como una Gran Nación, o realmente solo tiene éxito gracias al paraguas estadounidense? La respuesta a esto se revelaría a las dos semanas de verse una península coreana libre de Estados Unidos.

En pocas palabras, si Washington abandonase Hong Kong, Taiwán y/o Corea del Sur, seguramente sería otra señal del fin, ya que China se libraría más o menos de estos puntos débiles que han sido explotados en su contra durante décadas.

Pérdida de control sobre “Los Grandes”

Los Big Tech, Big Pharma, Big Agro, etc., han servido diligentemente a los intereses de Washington a pesar de su naturaleza teóricamente internacional. Pero nunca debemos olvidar que las grandes entidades con fines de lucro son bastante traicioneras y servirán a cualquier amo que necesiten para poder seguir [con su expolio]. Si Washington no pudiera controlar a los Big como solía hacerlo, esta sería otra ficha del dominó.

Hasta cierto punto esto está ya sucediendo en Hollywood, donde las demandas del mercado chino (oficiales y no oficiales) están teniendo un gran impacto. Pero si llegase el punto en que Hollywood solo fuera un pequeño pedazo de la tarta de éxitos de taquilla del mundo en lugar de casi todos, sería el fin del dominio total y sin obstáculos sobre el poder blando de esta institución estadounidense. O peor aún, si Hollywood puede se comprado a Estados Unidos bajo cuerda, entonces podría desarrollar una nueva narrativa global con bastante rapidez.

Si el Hegemón se desvanece, el liderazgo de los Grandes se sentirá cada vez más presionado por los rusos, chinos y árabes a que renuncien a todo “lo gay” y retraten a estas sociedades con una luz positiva, ya sea mediante sobornos o amenazas de uso de la fuerza.

Apple puede haber sido “diseñado en California”, pero si lo necesitase, seguramente se harían “rescatar” en pastos más verdes en lugar de vivir una vida de miseria leal a un Estados Unidos fallido.

México, Lakotastan y Afroamérica

Estados Unidos ha hecho un trabajo fantástico al fomentar los movimientos independentista en territorios rivales al tiempo que hacían que las masas diversas se sintieran “estadounidenses” en casa. Sin embargo, al igual que con los soviéticos y los británicos, las oleadas de repúblicas separatistas y los movimientos secesionistas exitosos al interno serían una gran ficha de dominó.

Los soviéticos intentaron crear un levantamiento de trabajadores africanos en Estados Unidos en los años 60 y fracasaron estrepitosamente [Black Panters], pero BLM podría salirse de control o, en el caso de un moribundo Estados Unidos, podría ser utilizado por potencias extranjeras. Un Maidan afroamericano sin duda sería otro signo de decadencia.

El surgimiento de un estado independiente de nativos americanos como las tierras de los indios Lakota sería otra pieza que se colocada en su lugar, abriendo la puerta a nuevos intentos de ruptura.

Cuando los mexicanos perdieron la guerra entre México y Estados Unidos, perdieron también la oportunidad de convertirse en la potencia dominante del continente. Pocos lo recuerdan, pero el destino de este Nuevo Mundo no les fue dado solo a los estadounidenses envuelto para regalo. Si los mexicanos hubieran ganado la guerra serían quienes tendrían acceso al Atlántico (a través del Golfo de México) y al Pacífico simultáneamente, no Washington. Habría sido muy posible para ellos asegurar toda la Costa Oeste. Un México que comenzara a actuar como actor independiente sería sin duda otra señal de serios problemas para Washington. Hasta ahora, en el continente de América del Norte “solo puede quedar uno”, pero tal vez no siempre será el mismo “uno”.

La muerte del dólar o el colapso de la Reserva Federal

Si el dólar colapsara, o sucedieran problemas serios en la Reserva Federal, como se ha predicho durante muchos años debido a una deuda nacional demencial, este sería, por supuesto, la ficha de dominó más grande de todas. Occidente ha podido acumular una deuda desconcertantemente masiva sin consecuencias debido al dominio de Washington. Es muy difícil cobrarse una deuda del matón de la clase cuando está rodeado por sus secuaces. Pero cuando el matón deja de crecerse y pierde a sus amigos, de repente recuperar el dinero a base de unos cuantos a golpes de bate de béisbol se vuelve viable.

Nadie puede reclamar la deuda a un Hegemón Global, pero las Potencias Regionales tienen que reequilibrar su chequera. Una disminución de poder podría llevar a que la profecía de que la “deuda nacional impagable” se haga realidad en nuestras vidas, lo que probablemente supondría la caída de dominó más grande de todas.

En conclusión

¿Es Afganistán “la primera pieza de dominó que cae” con la muerte del Imperio estadounidense? No se puede probar, pero ciertamente parece que una ficha de dominó se ha colocado en posición y está a punto de caer esperando que otras ocupen su lugar en la fila.

Se necesitarían otras derrotas importantes para decir con certeza que este “Nuevo Siglo Estadounidense” ha concluido, sin llegar a la marca de un cuarto.

En realidad, son los otros posibles signos del fin los que más preocupan, no las disputas por el estatus del dominó de Afganistán.

La gran pregunta es, si Washington está perdiendo su Orden Mundial Monopolar: ¿Dónde se darán las próximos grandes retiradas?