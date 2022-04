–

00. Escuchamos hace tiempo, y ahora es ya un estruendo, que lo que crece en la opini贸n p煤blica es la 鈥渁ntipol铆tica鈥, entendida por lo general como una capitalizaci贸n ultraderechista de una bronca extendida con el r茅gimen pol铆tico calificado como tradicional.

01. Por ultraderecha hay que entender varias cosas a la vez. Por un lado, es un dispositivo de orden social que desea reestablecer las jerarqu铆as sociales -toda clase de supremac铆a: de clase, sexual y hasta 茅tnica- en condiciones de desmovilizaci贸n popular, en la que la sobredimensi贸n de lo medi谩tico no encuentra el contrapeso de la calle. Por otro, una t谩ctica neoliberal para reencauzar el resentimiento social creciente con el propio neoliberalismo.

02. La mayor fuerza de la antipol铆tica neofascista es funcionar como una pol铆tica de la verdad: al denunciar como falsa y eufem铆stica la lengua pol铆ticamente correcta de las pol铆ticas convencionales, que hablan de igualdad pero generan desigualdad, se sit煤an por medio de la desinhibici贸n discursiva -y con relativa facilidad- en el inveros铆mil sitio de la transgresi贸n.

03. La antipol铆tica nos muestra una divisi贸n en la propia derecha pol铆tica y social, puesto que una parte de ella sigue apostando a los pactos de dominaci贸n vigentes, mientras que otra parte lo considera insuficiente y radicaliza su posici贸n en la lucha de clases para asegurar -desde el lenguaje mismo- lo que, seg煤n creen, ya no garantiza el pacto tradicional de dominaci贸n. Veremos a d贸nde cae la apuesta pol铆tica de las burgues铆as y sus socios mayores del mercado mundial.

04. El motor de la antipol铆tica es la interpretaci贸n que la ultraderecha da a la evoluci贸n subjetiva de la crisis social. Esa evoluci贸n puede rastrearse sin problemas a partir de la convulsi贸n de 2001, que mostr贸 que el pleno empleo de calidad era una ilusi贸n en la fase neoliberal del capitalismo, y que no cab铆a ya deducir ciudadan铆a de empleo. Diciembre del 鈥17 (las toneladas de cascotes arrojadas desde Plaza de los dos Congresos a quienes aprobaban la reforma previsional, o el comienzo del fin del reformismo macrista en el gobierno) constituy贸 el 煤ltimo aviso sobre la imposibilidad de resolver esas crisis con pol铆ticas abiertamente neoliberales. Al no leer la pandemia como desastre capitalista, los pol铆ticos tradicionales se pusieron del lado errado de la mecha: cuidando las vidas en el estrecho espacio que dejan las incuestionadas relaciones sociales en crisis. Lo mismo se pretende con la actual espiral inflacionaria.

05. La izquierda pol铆tica en la Argentina no tiene expresi贸n unitaria. Una parte significativa esta en el kirchnerismo -el kirchnerismo no ser铆a lo que es sin esa izquierda- y otra parte (creciente) se ve representada por el Frente de Izquierda y los diversos partidos de izquierda no peronista. Pero hay m谩s: porque una parte importante de la izquierda argentina act煤a aut贸nomamente, es decir, a partir de acciones organizativas y verbales no alineadas desde lo partidario ni lo electoral. Esas izquierdas (peronistas y no peronistas, aut贸nomas) expresan a su manera la existencia de colectivos sociales organizados -sindicales, territoriales, de intelectuales, de g茅nero- cuyas estrategias se encuentran ante el desaf铆o de la crisis.

06. La crisis desmadrada tiene dos destinos extremos. La antipol铆tica reaccionaria o una reconfiguraci贸n de las izquierdas, de la radical a la tibiamente progresista. S贸lo que los movimientos son inversos. Ah铆 donde las derechas se amalgaman, verticalizan y endurecen, las izquierdas solo podr铆an actuar eficazmente revisando sus premisas identitarias, abri茅ndose a la acci贸n virtuosa de la movilizaci贸n popular, dispuesta a reconfigurarse para viabilizar pulsiones igualitarias actualmente pospuestas.

07. La izquierda progresista se equivoca al llamar anti-pol铆tica a las subjetividades de la crisis. Por el contrario, la antipol铆tica es la lectura antidemoct谩tica y reaccionaria de las pulsiones igualitarias que la crisis podr铆a adoptar. S贸lo que la igualdad de la que tanto se habla, no cabe en las actuales relaciones sociales neoliberales de existencia.

08. La izquierda es y no es una antipol铆tica. Es una antipol铆tica convencional, y de no serlo deja de ser de izquierda. Y esto por la sencilla raz贸n de que en la izquierda late el saber sobre la correspondencia org谩nica entre forma pol铆tica y modo de acumulaci贸n y de explotaci贸n social. Pero es tambi茅n su contrario antag贸nico, porque s贸lo la reacci贸n a esa relaci贸n entre pol铆tica y econom铆a act煤a como cuestionamiento pol铆tico -si, propiamente, noblemente pol铆tico- a un sistema que la antipol铆tica neofascista defiende de modo abierto.

09. Lo 煤nico que le falta a la izquierda -a las izquierdas todas, por separadas ya que no podr铆an unirse por libre iniciativa- para disputar la crisis con la antipol铆tica reaccionaria es una pol铆tica de la verdad a la altura de las circunstancias. Ya que si las fuerzas pol铆ticas convencionales son c铆nicas al afirmar que la igualdad es posible por la v铆a de los votos -y no de una radical movilizaci贸n de cuerpos, instituciones y lenguajes- la pol铆tica de la verdad neofascista es sincera en su cinismo.

10. La pol铆tica de la verdad de la izquierda no vendr谩 de arriba, ni como t谩ctica electoral ni como acierto en el plano de la gesti贸n. Todo eso podr铆a ayudar y mucho, pero no sustituye el impulso que viene de abajo. La izquierda no es antipol铆tica, ni pol铆tica del sistema. Incluso la palabra izquierda podr铆a aqu铆 estar sobrando. Lo que falta, en cambio, es un tipo de pragmatismo de la radicalidad capaz de enhebrar una narraci贸n popular de y para la crisis, sin la cual las fuerzas democr谩ticas quedan estructuralmente a la defensiva.

11. La izquierda -las izquierdas todas- derrocha su propia posibilidad si se acomoda en un lugar interpretativo racionalista y sensato, cuando se trata de hacer de la interpretaci贸n la dimensi贸n meditante de un acto de transformaci贸n.

