¿Es causa de despido negarse a realizar un viaje de trabajo en pandemia?

May 24, 2021

A pesar de que el trabajador no manifest贸 que era un paciente de riesgo sobre el COVID-19, el TSJ confirma la improcedencia del despido disciplinario tras negarse a no realizar un viaje de trabajo al no considerarlo un incumplimiento grave, injustificado y transcendente del trabajador.

Una empresa de transporte comunica a unos de sus trabajadores, que presta sus servicios como conductor, que debe realizar un transporte internacional. El trabajador se niega a realizar el servicio, alegando que no forma parte de sus cometidos. Como consecuencia de su negativa y al considerar que se trata de una falta muy grave, el 20 de abril de 2020, la empresa procede a su despido disciplinario. El actor est谩 diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva cr贸nica con patr贸n mixto y reagudizaciones en alguna ocasi贸n, cuesti贸n que era desconocida por la empresa. Un d铆a antes del despido el trabajador hab铆a iniciado por esta causa una baja por IT.

