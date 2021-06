Es cuestión de dignidad y de justa rebeldía

10 jun 2021

L a digna y so帽adora rebeld铆a

Se han venido conculcando en el pa铆s, una porci贸n tras otra, las pocas conquistas democr谩ticas que tanto han costado. El estado de derecho se resquebraja en manos de una plutocracia autoritaria y con oscuros nexos que hace varias d茅cadas desplaz贸 a las conniventes 茅lites pol铆ticas tradicionales. No que 茅stas fueran mejores, pero al menos hab铆an espacios para el logro de reformas y mejoras materiales para la poblaci贸n. Ahora ya ni atisbo. Desde el desmonte de la econom铆a nacional, aupado por el modelo neoliberal y los desiguales t茅rminos de intercambio impuestos por el TLC con los Estados Unidos, el empobrecimiento del pueblo colombiano ha sido galopante hasta colocarse entre los mayores del mundo. En Am茅rica Latina s贸lo nos supera Hait铆. Una verg眉enza.

En 1999, el ex ministro de Estado y Gestor de Paz, Gilberto Echeverry Mej铆a, advert铆a sobre las fatales consecuencias del modelo econ贸mico neoliberal. Palabras premonitorias: 鈥淓l principal problema de Colombia no es la guerrilla. Es una bomba de tiempo, que amenaza con estallar en Medell铆n, Cali, Bogot谩 y Barranquilla, conformada por una gran masa de j贸venes que nunca han tenido oportunidades educativas, ni de empleo ni de integraci贸n social. Ellos saldr谩n de sus barrios y comunas, avanzando hacia los centros comerciales, almacenes de cadena y grandes negocios, arrebatando, lo que nadie les ha ofrecido. Por tanto, dirigentes pol铆ticos, gobernantes, empresarios y l铆deres sociales, si no resuelven estas inequidades y carencias estructurales, este es el futuro que nos espera鈥.

Dos d茅cadas despu茅s de las premonitorias palabras de este l煤cido empresario antioque帽o, ese anunciado futuro ya es nuestro presente: duro, convulso y esperanzador. El 28 de abril explot贸 la digna y so帽adora rabia de los j贸venes colombianos, el mayor y m谩s valeroso contingente de las multitudinarias manifestaciones de protesta en la vasta geograf铆a del pa铆s. Desde el Bogotazo del 9 de abril de 1948, a ra铆z del asesinato de Jorge Eli茅cer Gait谩n, y por supuesto de mayores dimensiones, no hab铆amos tenido un sacudimiento tan profundo de rebeld铆a social contra un r茅gimen que rebos贸 la copa, con medidas antipopulares como la reforma tributaria, la reforma de la salud y la reforma de pensiones, am茅n de las multimillonarias transferencias de recursos al sector financiero y a las grandes empresas so pretexto de salvaguardarlas en tiempos de pandemia. A lo que se suma la corrupci贸n de m谩s de 50 billones por a帽o en los grandes negociados del Estado (Reficar, Hidrohituango, Isagen, Isgaura, T煤nel de la L铆nea, Odebrecht, Electricaribe, Carrusel de contratos en Bogot谩, Coopsalud, entre otras).

Raspada la olla por los poderosos, a la poblaci贸n ahora el r茅gimen pretende acabarla de esquilmar aumentando los impuestos, encareciendo la salud, cercenando las pensiones y aumentando los costos de la educaci贸n, la vivienda y los medicamentos. Ah铆 est谩n los m贸viles de tama帽a explosi贸n social. Simple y claro. Sin embargo, la 茅lite gobernante es incapaz de interpretar lo que est谩 pasando y, sigue, completamente err谩tica, respondiendo con la brutalidad y el asesinato de los j贸venes en las calles y barrios de las ciudades por salir a protestar.

Estas breves pinceladas tienen tras de s铆, como un iceberg, una masa enorme de asuntos que bien valen ser tratados como una contribuci贸n a la comprensi贸n de lo que est谩 pasando y a la b煤squeda colectiva de nuevos rumbos para el pueblo colombiano. El libro reci茅n publicado de los profesores de la Facultad de Ciencias Econ贸micas y Sociales 鈥 Pensar la Resistencia 鈥 contribuye a la comprensi贸n de tan justa y digna rebeld铆a. En la misma direcci贸n, esta edici贸n especial de La Palabra, auscult贸 la voz de los protagonistas en las barriadas, para brindar conocimiento de sus necesidades y reivindicaciones, tan desconocidas y nunca escuchadas. Se necesitan, solo eso piden los j贸venes y sus comunidades, formas de participaci贸n, de di谩logo y an谩lisis, que ayuden a construir salidas para superar tanta miseria e inequidad en el pa铆s. Ya no quieren m谩s el pa铆s que ahora tenemos.

Se han venido conculcando en el pa铆s, una porci贸n tras otra, las pocas conquistas democr谩ticas que tanto han costado. El estado de derecho se resquebraja en manos de una plutocracia autoritaria y con oscuros nexos que hace varias d茅cadas desplaz贸 a las conniventes 茅lites pol铆ticas tradicionales. No que 茅stas fueran mejores, pero al menos hab铆an espacios para el logro de reformas y mejoras materiales para la poblaci贸n. Ahora ya ni atisbo. Desde el desmonte de la econom铆a nacional, aupado por el modelo neoliberal y los desiguales t茅rminos de intercambio impuestos por el TLC con los Estados Unidos, el empobrecimiento del pueblo colombiano ha sido galopante hasta colocarse entre los mayores del mundo. En Am茅rica Latina s贸lo nos supera Hait铆. Una verg眉enza. En 1999, el ex ministro de Estado y Gestor de Paz, Gilberto Echeverry Mej铆a, advert铆a sobre las fatales consecuencias del modelo econ贸mico neoliberal.