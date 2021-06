–

Com a mostra de bona voluntat negociadora els treballadors i treballadores del Cor de la Generalitat Valenciana desconvoquen la vaga del 19 de juny, encara que queden pendents de l鈥檈voluci贸 del di脿leg les convocat貌ries dels dies 1, 2, 16, 21 i 29 de juliol.

La secci贸 sindical de CGT en el Cor de la Generalitat ha informat que l鈥檌nici de la vaga per l鈥檃b煤s de la temporalitat en el Cor de la Generalitat Valenciana ha sigut desconvocat 鈥渁 fi d鈥檃favorir la continu茂tat de les negociacions, no dificultar els ponts d鈥檈ntesa amb la Generalitat i com a mostra de bona voluntat鈥. La convocat貌ria va ser formalitzada per la Confederaci贸 General del Treball (CGT) i la Confederaci贸 Nacional del Treball (CNT), ja que despr茅s de 30 anys d鈥檈xist猫ncia del cor 鈥渓a totalitat dels cantants ha superat, en el seu moment, exigents processos selectius malgrat la qual cosa sempre se鈥檒s ha considerat com a temporals鈥 indica Arantxa Mart铆nez, membre de la secci贸 sindical de CGT en el cor.

La representant de CGT afirma que 鈥渃ap dels responsables de la gesti贸 del col路lectiu han tingut la intenci贸 de consolidar les places, sembla que els ha interessat mantenir-los en precari, ara la Uni贸 Europea obliga a reduir la temporalitat en l鈥檃dministraci贸鈥 pel que les integrants del cor han proposat 鈥渁lternatives viables, com pot ser celebrar un concurs de m猫rits, tal com ve recollida la possibilitat en l鈥橢statut b脿sic d鈥檈mpleats p煤blics o declarar les places a extingir i anar traient-les a oposici贸 a mesura que vagen produint-se les jubilacions鈥 explica Mart铆nez qui afig que 鈥渘o toleraran una regulaci贸 injusta per als components d鈥檃questa agrupaci贸 que porten m茅s de 15, 20, 25 fins i tot 30 anys fent el seu treball de manera excel路lent鈥.

Les dues parts han mostrat la seua intenci贸 de di脿leg que continuar脿 aquesta mateixa setmana, encara que 鈥渟i l鈥檃dministraci贸 no at茅n les peticions del personal del cor, continuarem donant visibilitat al problema, durem a terme la vaga els dies previstos i estudiarem els seg眉ents passos鈥 afirma Arantxa Mart铆nez.

Se desconvoca la huelga del 19 de junio en el Coro de la Generalitat

Como muestra de buena voluntad negociadora los trabajadores y trabajadoras del Coro de la Generalitat Valenciana desconvocan la huelga del 19 de junio, aunque quedan pendientes de la evoluci贸n del di谩logo las convocatorias de los d铆as 1, 2, 16, 21 y 29 de julio.

La secci贸n sindical de CGT en el Coro de la Generalitat ha informado que el inicio de la huelga por el abuso de la temporalidad en el Coro de la Generalitat Valenciana ha sido desconvocado 鈥渆n aras de favorecer la continuidad de las negociaciones, no dificultar los puentes de entendimiento con la Generalitat y como muestra de buena voluntad鈥. La convocatoria fue formalizada por la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) y la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT), ya que despu茅s de 30 a帽os de existencia del coro 鈥渓a totalidad de los cantantes ha superado, en su momento, exigentes procesos selectivos a pesar de lo cual siempre se les ha considerado como temporales鈥 indica Arantxa Mart铆nez, miembro de la secci贸n sindical de CGT en el coro.

La representante de CGT afirma que 鈥渘inguno de los responsables de la gesti贸n del colectivo han tenido la intenci贸n de consolidar las plazas, parece que les ha interesado mantenerlos en precario, ahora la Uni贸n Europea obliga a reducir la temporalidad en la administraci贸n鈥 por lo que las integrantes del coro han propuesto 鈥渁lternativas viables, como puede ser realizar un concurso de m茅ritos, tal y como viene recogida la posibilidad en el Estatuto b谩sico de empleados p煤blicos o declarar las plazas a extinguir e ir sac谩ndolas a oposici贸n a medida que vayan produci茅ndose las jubilaciones鈥 explica Mart铆nez quien a帽ade que 鈥渘o van a tolerar una regulaci贸n injusta para los componentes de esta agrupaci贸n que llevan m谩s de 15, 20, 25 incluso 30 a帽os haciendo su trabajo de forma excelente鈥.

Las dos partes han mostrado su intenci贸n de di谩logo que continuar谩 esta misma semana, aunque 鈥渟i la administraci贸n no atiende a las peticiones del personal del coro, seguiremos dando visibilidad al problema, llevaremos a cabo la huelga los d铆as previstos y estudiaremos los siguientes pasos鈥 afirma Arantxa Mart铆nez.