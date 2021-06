–

De parte de Periodico Anarquia June 7, 2021 172 puntos de vista

En Rivera mantenían encerradxs y exigiéndole mucha plata por un espacio que le habían ofrecido como modo “de ayuda” a varixs migrantes. Dos hombres, una mujer y su hija chica eran lxs retenidxs sin comida, informa la prensa.

El aprovechamiento de lxs más necesitadxs es y será aún más una constante en tiempos de reestructuración capitalista, tenemos que prepararnos. El canibalismo a nivel social será más grande mientras no se visibilice el verdadero problema. Hemos visto ya como dueños de pensiones y patrones intentan aprovecharse al máximo de las situaciones de amplia vulnerabilidad. Entre la pasta más abajo y la desesperación en el medio por sostener lo que se tiene, vivimos tiempos convulsos. El peor error es mantenerse indiferentes.

Mirar para otro lado no nos sirve de nada, bajar los brazos es peor. La pandemia se presenta en estos tiempos como un calmante de amplio espectro. Pero así como el mundo empresarial se adapta para mantener su dominación en alza, nosotrxs tenemos que adaptarnos también.

Si no está bien salir de a muchxs se deberá salir de a pocxs muchas veces. Si como sociedad seguimos dejando pasar que se aprovechen de lxs que están en peor situación es clarísimo que no estaremos preparadxs para pelear por nada. Nuestros espacios y grupos deben responder, es el apoyo mutuo la única salida.