November 19, 2022

El universo digital dio a fascistas y neonazis la protecci贸n del anonimato, el que, con los a帽os de pr谩ctica, madur贸 el odio y unas pocas ideas b谩sicas, como la 鈥渓ucha contra el comunismo鈥 y 鈥渃ontra la ideolog铆a de g茅nero鈥.

Por Jorge Majfud.

El 29 de octubre se cumplieron los cien a帽os la Marcha sobre Roma, asalto que instal贸 (legalmente) a Benito Mussolini en el poder de Italia. El mismo d铆a, fue el aniversario de la creaci贸n del partido Falangista de Espa帽a, fundado por el dictador Primo de Rivera en 1933 para iniciar la destrucci贸n de la Segunda Rep煤blica, una rara experiencia democr谩tica que universaliz贸 el voto y cre贸 miles de escuelas p煤blicas en sus pocos a帽os de existencia.

El 29 de octubre de este a帽o se realiz贸 en Ciudad de M茅xico un concierto de rock nazi (tambi茅n conocido como RAC, Rock Against Communism) titulado 鈥淓l imperio contraataca鈥, el que reuni贸 a 300 asistentes convencidos de su raza superior. El instinto tribal tuvo una org铆a de promesas de combatir a los seres inferiores que no los dejan ser libres.

Los asistentes fueron motivados por la banda fascista de Madrid 鈥淏atall贸n de Castigo鈥, formada en los a帽os 90 en una prisi贸n. Sus miembros no fueron condenados por alguna raz贸n pol铆tica sino por robo y asesinato. Todos parte de una poderosa religi贸n que venera sus propias tripas. Las camisas anunciaban esl贸ganes orgullosos como 鈥淧or mi Klan鈥 (Clan como tribu y Klan, con K, por el Ku Klux Klan). Precisamente, la idea y obsesi贸n de un reemplazo y aniquilaci贸n de 鈥渓a raza bella鈥 ya hab铆a sido articulada en libros publicados en los imperios anglosajones a finales del siglo XIX, todos madurados en la larga experiencia esclavista y en las frustraciones de la derrota en la Guerra Civil, mucho antes de que Hitler se inspirase en estos 鈥減atriotas amantes de la libertad鈥.

Luego de que la Uni贸n Sovi茅tica derrotase a Hitler (con ayuda de su aliado, Washington), los conservadores en Estados Unidos prohibieron la entrada de rojos al pa铆s. El Partido Comunista estadounidense estaba lleno de negros y el FBI persegu铆a a los homosexuales por su condici贸n de futuros comunistas. En 1954 prohibieron ese partido. No les import贸 contratar mil nazis alemanes para la NASA y dejar entrar otros nueve mil 鈥渞efugiados鈥. Incluso hoy los tr谩mites de inmigraci贸n y de nacionalizaci贸n preguntan si el aplicante ha pertenecido alguna vez a un partido comunista (los suegros de Donald Trump se saltearon esa pregunta) y ni una palabra sobre pertenecer a alg煤n grupo fascista o neonazi.

En M茅xico, los nazis no tuvieron el 茅xito abrumador que tuvieron en Estados Unidos antes de la guerra. Su membrec铆a apenas rondaba los 150 entusiastas. La relaci贸n del gobierno de L谩zaro C谩rdenas con Hitler fue puramente estrat茅gica (la sustituci贸n de Estados Unidos como cliente por unos a帽os hizo posible la nacionalizaci贸n del petr贸leo mexicano). M谩s intensa e ideol贸gica fue la relaci贸n de Hitler con Washington y, sobre todo, con los grandes hombres de negocios de ese pa铆s.

Pero los fascistas y neonazis que hoy penetran Am茅rica latina est谩n mejor organizados y son m谩s peligrosos, incluso m谩s peligrosos que los nazis que escaparon a Am茅rica del Sur o los que envi贸 la CIA para 鈥渓uchar contra el comunismo鈥, apoyando dictaduras que proteg铆an los intereses de las transnacionales.

Ahora, ente el 28 y 29 de noviembre, decenas de pol铆ticos de la extrema derecha internacional se reunir谩n en Ciudad de M茅xico en un evento organizado por el Movimiento Viva M茅xico y la Conservative Political Action Conference (CPAC, Conferencia Pol铆tica de Acci贸n Conservadora) en una internacional fascista. Luego de d茅cadas, la CPAC ha decidido salir de Estados Unidos y celebrar eventos propagand铆sticos en Brasil y M茅xico.

A este evento asistir谩n, entre otros, el chileno hijo de nazi, pinochetista convencido y empresario Jos茅 Antonio Kast; el Boris Johnson argentino, Javier Milei; el hijo del presidente brasile帽o Eduardo Bolsonaro; el estratega de Donald Trump e instigador del asalto al Capitolio, Steve Bannon; el nieto del dictador Rafael Trujillo y hombre de negocios estadounidense, Ramfis Dom铆nguez-Trujillo; la hija del genocida guatemalteco Efra铆n R铆os Montt y congresista por su pa铆s, Zuri R铆os; y unas decenas de otros oradores distinguidos. Todos cauc谩sicos y con preferencia por los ojos azules, con la 煤nica excepci贸n del indo-estadounidense Shiva Ayyadurai, el cual se presenta como 鈥淓l inventor del email鈥, a pesar de que el email ya se hab铆a desarrollado en mientras 茅l era un ni帽o en India. Pero bueno, sabemos que la realidad para esta gente no cuenta sino lo que ellos creen y dice que es.

El primer orador ser谩 el ultraconservador cat贸lico Lech Walesa, seg煤n el cual 鈥渓as minor铆as sexuales oprimen a los heterosexuales鈥. En muchos de ellos, desde Trump hasta Milei, el lenguaje corporal es m谩s importante que sus ideas. Sus furiosos discursos son similares a los de Hitler y Mussolini. Entonces y ahora, expresan la frustraci贸n de una clase que ya sabe que no es un imperio o que no manda sobre la peonada, pero no sabe a qui茅n culpar sino a los de abajo que no se pueden defender ni siquiera con un voto, como es el caso de los inmigrantes.

Pese al tan mentado patriotismo, en Am茅rica Latina las ideolog铆as de derecha han sido importadas e impuestas desde arriba y desde afuera. Las culturas de los pueblos nativos siempre fueron m谩s afines a lo que en Occidente se llam贸 鈥渋zquierda鈥. Una de las invitadas al CPAC, la mexicana y congresista de Texas, Mayra Flores, asegura que 鈥渓os mexicanos somos conservadores鈥. Se refiere al dogma anglosaj贸n de 鈥渓a empresa privada鈥 y las corporaciones. Las comunidades ind铆genas de M茅xico, como las de todas las Am茅ricas, debieron sufrir el despojo a trav茅s de la imposici贸n de la privatizaci贸n de sus tierras y de sus vidas, desde el M茅xico de Porfirio D铆az hasta la ola neoliberal cien a帽os despu茅s. Esta milenaria tradici贸n, demonizada como socialista, no cuenta como conservadora.

鈥淓staremos aqu铆, defendiendo la libertad de Am茅rica鈥, dice una frase promocional del evento. 驴Cu谩l libertad? La libertad de las elites, apoyadas por una parte de los de abajo gracias a los combos pol铆ticos que incluyen un poco de religi贸n y de 鈥渧alores tradicionales鈥, como la familia, el machismo y el odio a los otros de m谩s abajo. Es la misma lucha por la libertad de los esclavistas del siglo XIX quienes repet铆an que expand铆an la esclavitud para 鈥渓uchar por la civilizaci贸n鈥 y 鈥渓a libertad鈥. Una de las ponencias (titulada 鈥溌緾贸mo salvar la libertad religiosa?鈥) es un cl谩sico de la derecha. Asume que la libertad religiosa se ejerce cuando se mete su sagrada religi贸n en un gobierno y se combate el mal del secularismo. No sin iron铆a, el secularismo, la laicidad de los Estados, fueron inventados para proteger las libertades religiosas, incluido el derecho a no tener religi贸n.

El American Conservative Union (ACU) y el CPAC nacieron y tomaron el control del Partido Republicano a partir de los a帽os 60 y 70, como reacci贸n a las derrotas ante el Movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King y otros. Este movimiento de 鈥淓l imperio contraataca鈥 tambi茅n es una reacci贸n, no s贸lo a la ola de derrotas en Am茅rica latina sino, sobre todo, ante la conciencia de que este orden es insostenible y tarde o temprano tendremos una generaci贸n que pondr谩 en peligro los privilegios de los de arriba.

Si nos pudi茅ramos parar en 1922 y nos pregunt谩ramos 鈥溌縀s el fascismo el futuro?鈥 no sabr铆amos qu茅 responder. En 1940 habr铆amos respondido que s铆 y que no cinco a帽os despu茅s.

Una vez que el fascismo logre extender su poder hasta donde alcanza su deseo dejar谩n un tendal de destrucci贸n y muerte. Luego escapar谩n como ratas, una vez m谩s, de vuelta al anonimato y a la auto victimizaci贸n.

Fuente: https://rebelion.org/es-el-fascismo-el-futuro-de-la-humanidad/