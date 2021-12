–

DIARIO DE LEON (MIGUEL ANGEL ZAMORA. FOTOGRAF脥A: FERNANDO OTERO).- El fundador del sistema de m贸dulos de respeto en el Centro Penitenciario Provincial de Villahierro, Esteban Belinch贸n, considera que de forma contraria a lo que se piensa, no son los violadores el tipo de delincuentes que m谩s habitualmente recaen a su salida de prisi贸n, y reclam贸 m谩s medios para que los psic贸logos de los centros puedan realizar su labor de forma m谩s adecuada.

芦La palabra reinserci贸n es muy grandilocuente, pero en todos los casos se pueden hacer cosas y se pueden evitar reca铆das禄, asegur贸 a este peri贸dico. 芦En el crimen de Lardero, por ejemplo, nadie ha dicho que si ese a este sujeto que los padres y las madres de los ni帽os hab铆an denunciado se le hubiera controlado y la polic铆a hubiera llamado una sola vez al centro penitenciario para decir que ese se帽or estaba haciendo eso, inmediatamente se hubiera dado parte al juez y se le hubiera retirado la libertad condicional禄.

Para el creador del sistema de m贸dulos de respeto, 芦hay medios para actuar en estas situaciones y con este tipo de delincuentes se pueden hacer cosas. El problema es la falta de medios y de coordinaci贸n. Los sindicatos se quejan de que les pegan en las prisiones, pero no es una buena filosof铆a, est谩n dando una mala imagen. Se trata de gestionar los medios que hay para sacarles el m谩ximo rendimiento禄.

Pone un ejemplo: 芦Los seguimientos los hacen los verificadores y no hay suficientes. La consecuencia de la falta de medios no son las agresiones a los funcionarios, sino el da帽o a la sociedad. Recuerdo el caso de un interno, que todos est谩bamos temblando para el d铆a en que saliera, porque ten铆a a sus espaldas varios asesinatos de ni帽as y problemas psiqui谩tricos. Organizamos salidas programadas y conseguimos que tuviera una adherencia al tratamiento y aquel se帽or ha salido y no se ha vuelto a saber de ning煤n delito suyo禄.

TIEMPO Y DEDICACI脫N

Rompe un axioma: 芦Es falso que los violadores siempre reincidan, de hecho recaen bastante menos que cualquier otro tipo de delito. Lo que no hay es psic贸logos suficientes para atender toda la demanda que haya. Si un psic贸logo no puede estar dos a帽os con un interno concreto, es un problema. Lo que pasa es que en los medios de comunicaci贸n solamente sale lo que no funciona禄

Desde su punto de vista, el futuro del sistema penitenciario 芦debe ir hacia la formaci贸n y especializaci贸n de los funcionarios. Ahora mismo seguimos sin fomentar el acceso de educadores sociales desde el exterior. Es un puesto que requiere una formaci贸n muy fuerte y en vez de convocarlos han hecho contratos laborales y ese es un mal camino禄.

Acaba de ser condecorado con la Medalla de Oro al M茅rito Penitenciario, 芦por la que estoy muy agradecido禄, pero 芦eso me gustar铆a que sirviera para que la instituci贸n se tomara en serio el programa y lo potenciaras. Es beneficioso para todo el mundo, para los internos, para los funcionarios y para la econom铆a, porque a la sociedad le sale muy rentable禄.

BENEFICIO PARA LA SOCIEDAD

芦Soy un firme defensor de la idea de que los beneficios y no repercuten en los funcionarios sino en la sociedad禄, explica. 芦Hay cr铆menes que son evitables y la actividad es compatible con la recuperaci贸n y el respeto a la ley, que es lo que se pretende. No pretendemos que el interno no fume porros, sino que respeten la norma para que tenga m谩s posibilidades y est茅 m谩s concienciada禄.

Belinch贸n disfruta actualmente de su jubilaci贸n, despu茅s de una larga etapa de profesi贸n. 芦Empec茅 a trabajar en 2001, cuando se abri贸 la prisi贸n de Villahierro. Mi idea surgi贸 a ra铆z de lo que entonces se llamaban m贸dulos terap茅uticos. Yo hab铆a sido director y subdirector del Centro Penitenciario de Ll铆ria en Valencia y vine a Le贸n. Cuando vi que en Mansilla hab铆a espacio y medios decidimos hacer un m贸dulo terap茅utico, para hacer terapia con los pacientes. De ah铆 a que yo evolucion贸 a los m贸dulos de respeto. Primero empezamos con un gran grupo de drogodependientes y luego se incluyeron todo tipo de delitos禄.

Los m贸dulos de respeto cambiaron el clima social. 芦Era un sistema en el que las 24 horas del d铆a y los siete d铆as de la semana estaban programados. Sab铆an todo lo que iban a hacer en ese tiempo y no hac铆a falta que hubiera un funcionario detr谩s禄.





Fuente: https://derechopenitenciario.com/no…