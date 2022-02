–

por Ehud Qimron

El profesor Ehud Qimron, jefe del Departamento de Microbiolog铆a e Inmunolog铆a de la Universidad de Tel Aviv y uno de los principales inmun贸logos israel铆es, ha escrito una carta abierta en la que critica duramente la gesti贸n israel铆, y de hecho mundial, de la pandemia de coronavirus

10 de enero de 2022

Ministerio de Salud, es hora de que admit谩is vuestro fracaso

Al final, la verdad siempre se revelar谩 y la verdad sobre la pol铆tica contra el Coronavirus comienza a revelarse. Cuando los conceptos destructivos se derrumban uno tras otro, s贸lo queda decirles a los expertos responsables de manejar las medidas contra la pandemia: os los advertimos.

Dos a帽os despu茅s, finalmente os dais cuenta de que un virus respiratorio no se puede derrotar y que cualquier intento de este tipo est谩 condenado al fracaso. No lo admit铆s, porque no hab茅is admitido casi ning煤n error en los 煤ltimos dos a帽os, pero visto en retrospectiva, est谩 claro que hab茅is fallado estrepitosamente en casi todas vuestras acciones, e incluso los medios de comunicaci贸n est谩n teniendo ya dificultades para cubrir su verg眉enza..

Os negasteis a admitir que la infecci贸n llega en olas que se desvanecen por s铆 solas, a pesar de a帽os de observaciones y conocimientos cient铆ficos. Insist铆steis en atribuir cada declive de una ola 煤nicamente a vuestras acciones, y as铆, a trav茅s de la propaganda mentirosa, “superasteis la plaga”. Y la volvisteis a vencer, y otra y otra y otra vez.

Os neg谩is a admitir que los test a gran escala son ineficaces, a pesar de que vuestros propios planes de contingencia as铆 lo indicaban abiertamente (ver el “Plan de preparaci贸n del sistema de salud contra la pand茅mia de gripe, 2007”, p. 26).

Os neg谩is a admitir que la recuperaci贸n de la enfermedad tras haberla pasado protege m谩s que una vacuna, a pesar de que los conocimientos que ten铆amos previamente y las observaciones muestran que las personas vacunadas que no han pasado la enfermedad tienen m谩s probabilidad de infectarse que las personas que si la han pasado. Os neg谩is a admitir que las personas vacunadas son contagiosas a pesar de lo que se ha observado. En base a esto, esperabais lograr alcanzar la inmunidad colectiva mediante la vacunaci贸n, y tambi茅n hab茅is fracasado en eso.

Insista铆s en ignorar que la enfermedad es decenas de veces m谩s peligrosa para los grupos de riesgo y adultos mayores, que para los j贸venes que no est谩n en grupos de riesgo, a pesar del lo que s谩benos gracias a la informaci贸n llegada de China ya en 2020.

Os negasteis a adoptar la 鈥淒eclaraci贸n de Barrington鈥, firmada por m谩s de 60.000 cient铆ficos y profesionales m茅dicos, u otros programas de sentido com煤n. Preferisteis ridiculizarlos, calumniarlos, distorsionarlos y desacreditarlos. En lugar de los programas y las personas adecuadas, hab茅is elegido profesionales que carecen de la formaci贸n pertinente para la gesti贸n de una pandemia (los principales asesores gubernamentales son f铆sicos, veterinarios, agentes de seguridad, personal de los medios de comunicaci贸n, etc.).

No ha establecido un sistema efectivo para informar sobre los efectos secundarios de las vacunas, e incluso se han eliminado los informes sobre esos efectos secundarios de la p谩gina del Ministerio de Salud en Facebook. Los m茅dicos evitan relacionar los efectos secundarios con la vacuna, no sea que los persigan como le pas贸 a algunos de sus colegas. El Ministerio ha ignorado muchos informes de cambios en la intensidad menstrual y los tiempos del ciclo menstrual. El Ministerio ha ocultado datos que permitir铆an una investigaci贸n objetiva y adecuada (por ejemplo, elimin贸 los datos sobre los pasajeros en el aeropuerto Ben Gurion). En su lugar, eligi贸 publicar art铆culos no objetivos junto con altos ejecutivos de Pfizer sobre la eficacia y seguridad de las vacunas.

DA脩O IRREPARABLE A LA CONFIANZA

Sin embargo, desde las alturas de vuestra arrogancia, tambi茅n hab茅is ignorado el hecho de que al final la verdad se impondr谩. Y est谩 empezando a revelarse. La verdad es que hab茅is provocado una ca铆da sin precedentes de la confianza que os ten铆a la poblaci贸n, y hab茅is erosionado vuestro estatus como fuente de autoridad. La verdad es que hab茅is quemado cientos de miles de millones de shekels (la divisa de Israel, AyR) en vano: para publicar intimidaciones, en pruebas ineficaces, en confinamientos destructivos y para interrumpir la rutina de la vida en los 煤ltimos dos a帽os.

Hab茅is destruido la educaci贸n de nuestros hijos y su futuro. Hicisteis que los ni帽os se sintieran culpables, estuvieran asustados, fumaran, bebieran, se volvieran adictos, abandonaran la escuela y se pelearan, como atestiguan los directores de escuelas de todo el pa铆s. Hab茅is da帽ado los medios de subsistencia, la econom铆a, los derechos humanos, la salud mental y la salud f铆sica de la poblaci贸n.

Calumniasteis a compa帽eros que no se rend铆an ante vosotros, pusisteis al pueblo en su contra, hab茅is dividido a la sociedad y hab茅is polarizado los debates. Hab茅is calificado a las personas que optaron por no vacunarse de enemigos del p煤blico y propagadores de enfermedades sin ninguna base cient铆fica. Promov茅is, de una manera sin precedentes, una pol铆tica draconiana de discriminaci贸n, negaci贸n de derechos y selecci贸n de personas, incluidos ni帽os, en base a su elecci贸n de medicaci贸n. Una selecci贸n que carece de toda justificaci贸n epidemiol贸gica.

Cuando se comparan las pol铆ticas destructivas que segu铆s con las pol铆ticas sanas de algunos otros pa铆ses, puede verse claramente que la destrucci贸n que hab茅is causado solo ha a帽adido v铆ctimas m谩s all谩 de las vulnerables al virus. La econom铆a que hab茅is arruinado, los parados que hab茅is causado y los ni帽os cuya educaci贸n hab茅is destruido, son v铆ctimas excedentes que se deben 煤nicamente a vuestras acciones.

Actualmente no hay una emergencia m茅dica, pero hab茅is estado cultivando tal condici贸n durante dos a帽os debido a vuestra sed de poder, presupuestos y control. La 煤nica emergencia ahora es que, como a煤n dispon茅is de un gran presupuesto, lo emple谩is para poner en marcha pol铆ticas de propaganda e ingenier铆a psicol贸gica en lugar de utilizarlo para fortalecer el sistema de atenci贸n m茅dica.

隆Es hora de parar esta emergencia sanitaria!