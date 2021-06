Un t茅rmino como “resistencia” fue extirpado lenta pero cuidadosamente del discurso nacional palestino. Igual que el t茅rmino “liberaci贸n”

El 25 de mayo, el famoso actor estadounidense Mark Ruffalo tuite贸 una disculpa por haber sugerido que Israel est谩 cometiendo un 芦genocidio禄 en Gaza.

He reflexionado y quiero disculparme por los mensajes publicados durante los recientes combates entre Israel y Ham谩s que suger铆an que Israel est谩 cometiendo un 芦genocidio禄禄, escribi贸 Ruffalo, a帽adiendo: 芦No es preciso, es incendiario, irrespetuoso y se est谩 utilizando para justificar el antisemitismo, aqu铆 y en el extranjero. Ahora es el momento de evitar la hip茅rbole禄.

Pero, 驴fueron las anteriores apreciaciones de Ruffalo, en efecto, 芦no precisas, incendiarias e irrespetuosas禄? 驴Y equiparar la guerra de Israel contra la asediada y empobrecida Gaza con el genocidio entra en la clasificaci贸n de 芦hip茅rbole禄?

Para evitar in煤tiles peleas en las redes sociales, basta con referirse a la 芦Convenci贸n de las Naciones Unidas para la Prevenci贸n y la Sanci贸n del Delito de Genocidio禄. Seg煤n el art铆culo 2 de la Convenci贸n de 1948, la definici贸n legal de genocidio es: 芦Cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intenci贸n de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, 茅tnico, racial o religioso, tales como: a) Matar a los miembros del grupo; b) Causar graves da帽os f铆sicos o mentales a los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucci贸n f铆sica total o parcial禄.

En su descripci贸n de la 煤ltima guerra de Israel contra Gaza, el grupo de derechos humanos con sede en Ginebra, Euro-Med Monitor, inform贸: 芦Las fuerzas israel铆es atacaron directamente a 31 familias extensas. En 21 casos, las casas de estas familias fueron bombardeadas mientras sus residentes estaban dentro. Estas incursiones provocaron la muerte de 98 civiles, entre ellos 44 ni帽os y 28 mujeres. Entre las v铆ctimas hab铆a un hombre con su esposa e hijos, madres con sus hijos o hermanos menores. Hubo siete madres que murieron junto con cuatro o tres de sus hijos. El bombardeo de estas casas y edificios se produjo sin previo aviso, a pesar de que las fuerzas israel铆es sab铆an que hab铆a civiles en su interior.禄

Hasta el 28 de mayo, 254 palestinos de Gaza hab铆an muerto y 1.948 hab铆an resultado heridos en la 煤ltima embestida israel铆 de 11 d铆as, seg煤n el Ministerio de Sanidad palestino. Aunque tr谩gica, esta cifra es relativamente peque帽a en comparaci贸n con las v铆ctimas de guerras anteriores. Por ejemplo, en la guerra israel铆 de 51 d铆as contra Gaza en el verano de 2014, murieron m谩s de 2.200 palestinos y m谩s de 17.000 resultaron heridos. Asimismo, familias enteras, como la familia Abu Jame de 21 miembros en Khan Younis, tambi茅n perecieron. 驴No es esto un genocidio? La misma l贸gica puede aplicarse a los asesinatos de m谩s de 300 manifestantes desarmados en la valla que separa la Gaza asediada de Israel entre marzo de 2018 y diciembre de 2019. Adem谩s, el asedio y el aislamiento absoluto de m谩s de dos millones de palestinos en Gaza desde 2006-2007, que ha provocado numerosas tragedias, es un acto de castigo colectivo que tambi茅n merece la designaci贸n de genocidio.

No hace falta ser un experto en derecho para identificar los numerosos elementos de genocidio en el comportamiento violento de Israel, por no hablar de su lenguaje, contra los palestinos. Existe una relaci贸n clara e innegable entre el discurso pol铆tico violento de Israel y la acci贸n igualmente violenta sobre el terreno. El que podr铆a ser el pr贸ximo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que ha desempe帽ado el papel de ministro de Defensa, declar贸 en julio de 2013: 芦He matado a muchos 谩rabes en mi vida – y no hay ning煤n problema con eso禄.

Teniendo en cuenta este contexto, e independientemente de por qu茅 Ruffalo consider贸 necesario dar marcha atr谩s en su posici贸n moral, Israel es un violador impenitente de los derechos humanos que sigue llevando a cabo una pol铆tica activa de genocidio y limpieza 茅tnica contra los habitantes nativos e ind铆genas de Palestina.

El lenguaje es importante, y en este 芦conflicto禄 en particular, es lo que m谩s importa, porque Israel ha logrado, durante mucho tiempo, escapar de cualquier responsabilidad por sus acciones, debido a su 茅xito en tergiversar los hechos y la verdad general sobre s铆 mismo. Gracias a sus numerosos aliados y partidarios en los principales medios de comunicaci贸n y en el mundo acad茅mico, Tel Aviv ha pasado de ser un ocupante militar y un r茅gimen de apartheid a un 芦oasis de democracia禄, de hecho, 芦la 煤nica democracia de Oriente Medio禄.

Este art铆culo no tratar谩 de cuestionar la totalidad de la descripci贸n err贸nea que los medios de comunicaci贸n dominantes hacen de Israel. Para ello se necesitan vol煤menes, y los diez mitos sobre Israel del profesor israel铆 Ilan Papp茅 son un importante punto de partida. Sin embargo, este art铆culo intentar谩 presentar algunas definiciones b谩sicas que deben entrar en el l茅xico palestino-israel铆, como requisito previo para desarrollar una comprensi贸n m谩s justa de lo que est谩 sucediendo sobre el terreno.

Una ocupaci贸n militar – no un 芦conflicto

Con bastante frecuencia, los principales medios de comunicaci贸n occidentales se refieren a la situaci贸n de Palestina e Israel como un 芦conflicto禄, y a los diversos elementos espec铆ficos de este supuesto conflicto como una 芦disputa禄. Por ejemplo, el 芦conflicto palestino-israel铆禄 y la 芦ciudad disputada de Jerusal茅n Este禄.

Lo que deber铆a ser una verdad evidente es que los pueblos asediados y ocupados no entran en 芦conflicto禄 con sus ocupantes. Adem谩s, un 芦conflicto禄 se produce cuando dos partes tienen reivindicaciones igualmente convincentes sobre cualquier cuesti贸n. Cuando las familias palestinas de Jerusal茅n Este se ven obligadas a abandonar sus hogares, que a su vez son entregados a extremistas jud铆os, no hay ninguna 芦disputa芦. Los extremistas son ladrones y los palestinos son v铆ctimas. Esto no es una cuesti贸n de opini贸n. Lo dice la propia comunidad internacional.

芦Conflicto禄 es un t茅rmino gen茅rico. Adem谩s de absolver al agresor -en este caso, Israel-, deja todas las cuestiones abiertas a la interpretaci贸n. Como el p煤blico estadounidense est谩 adoctrinado para amar a Israel y odiar a los 谩rabes y musulmanes, ponerse del lado de Israel en su 芦conflicto禄 con estos 煤ltimos se convierte en la 煤nica opci贸n racional.

Israel ha mantenido una ocupaci贸n militar del 22% de la extensi贸n total de la Palestina hist贸rica desde junio de 1967. El resto de la patria palestina ya fue usurpada, utilizando la violencia extrema, el apartheid sancionado por el Estado y, como dice Papp茅, el 芦genocidio gradual禄 d茅cadas antes.

Desde la perspectiva del derecho internacional, los t茅rminos 芦ocupaci贸n militar禄, 芦Jerusal茅n Este ocupado禄, 芦asentamientos jud铆os ilegales禄, etc., nunca han sido 芦discutidos禄. Son simplemente hechos, aunque Washington haya decidido ignorar el derecho internacional y aunque los principales medios de comunicaci贸n estadounidenses hayan optado por manipular la terminolog铆a para presentar a Israel como v铆ctima, no como agresor.

Proceso sin paz

El t茅rmino 芦proceso de paz禄 fue acu帽ado por los diplom谩ticos estadounidenses hace d茅cadas. Se utiliz贸 a mediados y finales de la d茅cada de 1970, cuando el entonces Secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, se esforz贸 por negociar un acuerdo entre Egipto e Israel con la esperanza de fragmentar el frente pol铆tico 谩rabe y, finalmente, dejar a El Cairo totalmente al margen del 芦conflicto 谩rabe-israel铆禄.

La l贸gica de Kissinger result贸 ser vital para Israel, ya que el 芦proceso禄 no pretend铆a alcanzar la justicia seg煤n los criterios fijos delineados por las Naciones Unidas durante a帽os. Ya no hab铆a ning煤n marco de referencia. Si exist铆a alguno, eran las prioridades pol铆ticas de Washington que, hist贸ricamente, coincid铆an casi por completo con las de Israel. A pesar de la evidente parcialidad de EEUU, este pa铆s se otorg贸 a s铆 mismo el inmerecido t铆tulo de 芦el honesto agente de la paz禄.

Este enfoque se utiliz贸 con 茅xito en la redacci贸n de los Acuerdos de Camp David en 1978. Uno de los mayores logros de los acuerdos es que el llamado 芦conflicto 谩rabe-israel铆禄 fue sustituido por el llamado 芦conflicto palestino-israel铆禄.

El 芦proceso de paz禄 volvi贸 a utilizarse en 1993, dando lugar a los Acuerdos de Oslo. Durante casi tres d茅cadas, EEUU sigui贸 pregonando sus autoproclamadas credenciales como pacificador, a pesar de que inyectaba -y sigue haci茅ndolo- entre 3.000 y 4.000 millones de d贸lares anuales de ayuda, sobre todo militar, a Israel.

Por otro lado, los palestinos tienen poco que mostrar. No se logr贸 la paz; no se obtuvo justicia; no se devolvi贸 ni un cent铆metro de tierra palestina y no se permiti贸 el regreso de un solo refugiado palestino a su hogar. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses y europeos y un enorme aparato medi谩tico siguieron hablando de un 芦proceso de paz禄 sin tener en cuenta el hecho de que el 芦proceso de paz禄 no ha tra铆do m谩s que guerra y destrucci贸n para Palestina, y ha permitido a Israel continuar con su apropiaci贸n y colonizaci贸n ilegal de tierras palestinas.

Resistencia, liberaci贸n nacional – no 芦terrorismo禄 y 芦construcci贸n del Estado禄

El 芦proceso de paz禄 introdujo algo m谩s que la muerte, el caos y la normalizaci贸n del robo de tierras en Palestina. Tambi茅n forj贸 su propio lenguaje, que sigue vigente hasta hoy. Seg煤n el nuevo l茅xico, los palestinos se dividen en 芦moderados禄 y 芦extremistas禄. Los 芦moderados禄 creen en el 芦proceso de paz禄 dirigido por EEUU, en las 芦negociaciones de paz禄 y est谩n dispuestos a hacer 芦compromisos dolorosos禄 para obtener la ansiada 芦paz禄. Por otro lado, los 芦extremistas禄 son el grupo 芦respaldado por Ir谩n禄 y pol铆ticamente 芦radical禄 que utiliza el 芦terrorismo禄 para satisfacer sus 芦oscuras禄 agendas pol铆ticas.

Pero, 驴es este el caso? Desde la firma de los Acuerdos de Oslo, muchos sectores de la sociedad palestina, incluidos musulmanes y cristianos, islamistas y secularistas y, sobre todo, socialistas, se resistieron a los injustificados 芦compromisos禄 pol铆ticos asumidos por sus dirigentes, que percib铆an como una traici贸n a los derechos b谩sicos de los palestinos. Mientras tanto, los 芦moderados禄 han gobernado en gran medida a los palestinos sin mandato democr谩tico. Este peque帽o pero poderoso grupo introdujo una cultura de corrupci贸n pol铆tica y financiera, sin precedentes en Palestina. Aplicaron la tortura contra los disidentes pol铆ticos palestinos siempre que les conven铆a. Washington no s贸lo no critic贸 el p茅simo historial de derechos humanos de la 芦moderada禄 Autoridad Palestina (AP), sino que la aplaudi贸 por su represi贸n de quienes 芦incitan a la violencia禄 y su 芦infraestructura terrorista禄.

Un t茅rmino como 芦resistencia禄 -muqawama- fue extirpado lenta pero cuidadosamente del discurso nacional palestino. El t茅rmino 芦liberaci贸n禄 tambi茅n se percibi贸 como un t茅rmino de confrontaci贸n y hostil. En su lugar, empezaron a imponerse conceptos como 芦construcci贸n del Estado禄, defendido por el ex primer ministro palestino Salam Fayyad y otros. El hecho de que Palestina siguiera siendo un pa铆s ocupado y de que la 芦construcci贸n del Estado禄 s贸lo pudiera lograrse una vez asegurada la 芦liberaci贸n禄, no parec铆a importar a los 芦pa铆ses donantes禄. Las prioridades de estos pa铆ses -principalmente aliados de EEUU que se adhirieron a la agenda pol铆tica de este pa铆s en Oriente Medio- era mantener la ilusi贸n del 芦proceso de paz禄 y garantizar que la 芦coordinaci贸n de seguridad禄 entre la polic铆a de la AP y el ej茅rcito israel铆 siguiera adelante, sin interrupci贸n.

La llamada 芦coordinaci贸n de seguridad禄, por supuesto, se refiere a los esfuerzos conjuntos de Israel y la AP financiados por EEUU para reprimir la resistencia palestina, detener a los disidentes pol铆ticos palestinos y garantizar la seguridad de los asentamientos jud铆os ilegales, o colonias, en la Cisjordania ocupada.

Guerra y, s铆, genocidio en Gaza – no 芦conflicto Israel-Hamas禄

La palabra 芦democracia禄 aparec铆a constantemente en el nuevo lenguaje de Oslo. Por supuesto, no ten铆a la intenci贸n de servir a su significado real. Por el contrario, era la guinda del pastel para hacer perfecta la ilusi贸n del 芦proceso de paz禄. Esto era obvio, al menos para la mayor铆a de los palestinos. Tambi茅n result贸 obvio para todo el mundo en enero de 2006, cuando la facci贸n palestina Fatah, que ha monopolizado la AP desde su creaci贸n en 1994, perdi贸 el voto popular frente a la facci贸n isl谩mica, Ham谩s.

Ham谩s, y otras facciones palestinas, han rechazado -y siguen rechazando- los Acuerdos de Oslo. Su participaci贸n en las elecciones legislativas de 2006 cogi贸 a muchos por sorpresa, ya que el propio Consejo Legislativo Palestino (CLP) era un producto de Oslo. Su victoria en las elecciones, clasificadas como democr谩ticas y transparentes por los grupos de supervisi贸n internacionales, supuso un rev茅s para los c谩lculos pol铆ticos de EEUU, Israel y la AP.

He aqu铆 que el grupo que durante mucho tiempo ha sido percibido por Israel y sus aliados como 芦extremista禄 y 芦terrorista禄 se convirti贸 en los posibles l铆deres de Palestina. Los asesores de Oslo tuvieron que ponerse en marcha para frustrar la democracia palestina y garantizar un retorno exitoso al statu quo, incluso si esto significaba que Palestina estuviera representada por l铆deres no elegidos y no democr谩ticos. Lamentablemente, este ha sido el caso durante casi 15 a帽os.

Mientras tanto, hab铆a que escarmentar al basti贸n de Ham谩s, la Franja de Gaza, y de ah铆 el asedio impuesto a la empobrecida regi贸n desde hace casi 15 a帽os. El asedio a Gaza tiene poco que ver con los cohetes de Ham谩s o con las necesidades de 芦seguridad禄 de Israel, el derecho a 芦defenderse禄 y su deseo supuestamente 芦justificable禄 de destruir la 芦infraestructura terrorista禄 de Gaza. Si bien es cierto que la popularidad de Ham谩s en Gaza no tiene parang贸n en ning煤n otro lugar de Palestina, Al Fatah tambi茅n tiene un poderoso grupo de apoyo all铆. Adem谩s, la resistencia palestina en la franja no es defendida 煤nicamente por Ham谩s, sino tambi茅n por otros grupos ideol贸gicos y pol铆ticos, por ejemplo, la Yihad Isl谩mica, el socialista Frente Popular para la Liberaci贸n de Palestina (FPLP) y otros grupos socialistas y laicos.

Tergiversar el 芦conflicto禄 como una 芦guerra禄 entre Israel y Ham谩s es crucial para la propaganda israel铆, que ha conseguido equiparar a Ham谩s con grupos militantes de todo Oriente Medio e incluso de Afganist谩n. Pero Ham谩s no es Daesh, Al-Qaeda o los talibanes. De hecho, ninguno de estos grupos es similar, de todos modos. Ham谩s es un movimiento nacionalista isl谩mico palestino que opera dentro de un contexto pol铆tico mayoritariamente palestino. Un libro excelente sobre Ham谩s es el volumen recientemente publicado por el Dr. Daud Abdullah, Engaging the World. El libro de Abdullah presenta acertadamente a Ham谩s como un actor pol铆tico racional, arraigado en sus convicciones ideol贸gicas, pero flexible y pragm谩tico en su capacidad de adaptarse a los cambios geopol铆ticos nacionales, regionales e internacionales.

Pero, 驴qu茅 gana Israel con la caracterizaci贸n err贸nea de la resistencia palestina en Gaza? Adem谩s de satisfacer su campa帽a de propaganda de vincular err贸neamente a Ham谩s con otros grupos antiestadounidenses, tambi茅n deshumaniza por completo al pueblo palestino y presenta a Israel como un socio en la llamada 芦guerra contra el terror禄 global de EEUU. Los pol铆ticos neofascistas y ultranacionalistas israel铆es se convierten entonces en los salvadores de la humanidad, se perdona su violento lenguaje racista y su 芦genocidio禄 activo se considera un acto de 芦autodefensa禄 o, en el mejor de los casos, un mero estado de 芦conflicto禄.

El opresor como v铆ctima

Seg煤n la extra帽a l贸gica de los medios de comunicaci贸n dominantes, los palestinos rara vez son 芦asesinados禄 por los soldados israel铆es, sino que 芦mueren禄 en 芦enfrentamientos禄 resultantes de diversas 芦disputas禄. Israel no 芦coloniza禄 la tierra palestina; simplemente se 芦anexiona禄, se 芦apropia禄 y 芦captura禄, etc. Lo que ha estado ocurriendo en el barrio de Sheikh Jarrah, en el Jerusal茅n Oriental ocupado, por ejemplo, no es un robo absoluto de la propiedad, que conduzca a una limpieza 茅tnica, sino una 芦disputa por la propiedad禄. La lista es interminable.

En realidad, el lenguaje siempre ha formado parte del colonialismo sionista, mucho antes de que el propio Estado de Israel se construyera a partir de las ruinas de los hogares y pueblos palestinos en 1948. Palestina, seg煤n los sionistas, era 芦una tierra sin pueblo禄 para 芦un pueblo sin tierra禄. Estos colonos nunca fueron 芦colonos ilegales禄, sino 芦jud铆os retornados禄 a su 芦patria ancestral禄, que, mediante el trabajo duro y la perseverancia, consiguieron 芦hacer florecer el desierto禄 y, para defenderse de las 芦hordas de 谩rabes禄, necesitaron construir un 芦ej茅rcito invencible禄.

No ser谩 f谩cil deconstruir el aparentemente interminable edificio de mentiras, medias verdades y tergiversaciones intencionadas del colonialismo sionista israel铆 en Palestina. Sin embargo, no puede haber alternativa a esta haza帽a porque, sin una comprensi贸n y una representaci贸n adecuadas, precisas y valientes del colonialismo israel铆 de los colonos y de la resistencia palestina a 茅l, Israel seguir谩 oprimiendo a los palestinos mientras se presenta como la v铆ctima.

