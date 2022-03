–

Israel se ha beneficiado enormemente de la falta de consenso entre las facciones palestinas de la Palestina ocupada y de la di谩spora en cuanto a la soluci贸n que realmente quieren ver. El Estado ocupante es experto en dividir y gobernar, permitiendo que Ham谩s prospere en Gaza durante d茅cadas y fortaleciendo a la Autoridad Palestina mientras impide cualquier tipo de reconciliaci贸n entre ambos. Por Nizar Milbes

Adem谩s, jugar la carta de la ilusi贸n de los 芦dos estados禄 permite a los israel铆es retrasar una soluci贸n viable mientras justifican su opresi贸n. Esta t谩ctica ha funcionado c贸modamente, argumentando que est谩n negociando sobre un territorio 芦disputado禄 que tiene una historia complicada.

A trav茅s de los Acuerdos de Oslo, concedieron a los palestinos cierta autonom铆a que les permiti贸 dejar de lado las cr铆ticas de apartheid. Los palestinos gozan efectivamente de cierta autonom铆a en algunas zonas parecidas a los bantustanes y, aunque no poseen ninguna autodeterminaci贸n real ni control sobre las pol铆ticas que dominan sus vidas, se dice que siguen votando a sus funcionarios elegidos.

Mientras se desarrolla esta farsa, Israel sigue confiscando tierras, trayendo m谩s jud铆os de todo el mundo mientras niega la igualdad de derechos a los palestinos. Adem谩s, su limpieza 茅tnica de los palestinos es continua, con demoliciones de casas, revocaci贸n de derechos de residencia y t谩cticas similares que se remontan a la d茅cada de 1950 en la llamada 芦guerra demogr谩fica禄.

Para cuando sea factible cualquier 芦soluci贸n禄, la poblaci贸n palestina estar谩 muy disminuida y quiz谩 sea incluso una minor铆a muy peque帽a en su propia patria. Esto tambi茅n es cierto para los palestinos que viven en lo que se conoce como Israel propiamente dicho. Aunque el Estado dice ser una democracia para todos sus ciudadanos, en julio de 2018 aprob贸 la Ley del Estado-Naci贸n que deja claro que Israel es un pa铆s exclusivamente para el pueblo jud铆o. Esta ley es una de las muchas que demuestran la condici贸n de Israel como Estado de apartheid. Tiene una Ley del Retorno, por ejemplo, pero s贸lo para los jud铆os. Se niega el derecho leg铆timo de los palestinos a regresar a su tierra. La Ley de Ciudadan铆a garantiza que los ciudadanos palestinos israel铆es que se casan con palestinos de Cisjordania, la Franja de Gaza o la di谩spora no pueden llevarse a sus c贸nyuges a vivir a Israel.

Seg煤n un reciente informe del Jerusalem Post, desde el inicio de la creaci贸n del Estado de Israel la educaci贸n de los ciudadanos 谩rabes ha sufrido una desigualdad flagrante e institucionalizada. El tri谩ngulo de la discriminaci贸n contempla la asignaci贸n desigual de los presupuestos; la representaci贸n desigual en los niveles superiores del sistema; y la desigualdad en el plan de estudios. A estos factores se les achaca el aumento de la delincuencia en la comunidad 谩rabe, ya que es en la educaci贸n donde se encuentran la mayor铆a de las soluciones; en general, disuade la actividad delictiva.

Estas leyes, y la mentalidad que las sustenta, casi garantizan que los palestinos nunca tendr谩n igualdad de derechos, independientemente de cualquier soluci贸n que busque Israel. La ministra del Interior, Ayelet Shaked, dijo recientemente que 芦no hay una soluci贸n real. Debemos gestionar el conflicto禄.

En un momento en que el mundo se ha unido en torno a la cuesti贸n de la igualdad de derechos para todos en Estados Unidos y en otros lugares, es hora de que los palestinos se unan bajo esta bandera en lugar de la moribunda 芦soluci贸n de los dos Estados禄. El consenso para presionar por una soluci贸n de un solo Estado en el que todas las personas conserven su identidad y tengan los mismos derechos ante la ley es el camino a seguir.

Una de las razones por las que los palestinos no se han unido bajo esta bandera es que temen perder su identidad nacional. Una reciente encuesta de opini贸n p煤blica realizada por el Centro Palestino para la Investigaci贸n de Pol铆ticas y Encuestas revel贸 que la mayor铆a de los palestinos quieren un Estado que los represente con su identidad nacional en el centro. A pesar de saber que los 芦dos estados禄 no son una soluci贸n viable, el planteamiento de un solo estado no ha podido obtener mucho apoyo. El resultado de la encuesta mostr贸 que el 39% de los palestinos sigue apoyando los 芦dos estados禄, mientras que s贸lo el 20% est谩 a favor de un 煤nico estado.

Si todas las facciones palestinas adoptan una posici贸n unificada sobre 芦un Estado禄, se enviar谩 una fuerte se帽al a Israel de que el juego se ha acabado. Se promociona como un pa铆s democr谩tico y que los palestinos tienen autonom铆a, con las fronteras a煤n 芦negociadas禄, pero Israel no tiene intenci贸n de basar nada en un marco equitativo. La influencia y el poder del lobby pro-israel铆 en Occidente, as铆 como los llamados Acuerdos de Abraham con algunos Estados 谩rabes, no dan al Estado ocupante ning煤n incentivo para trabajar por una paz justa.

El conflicto corre el riesgo de caer en el olvido dentro de la comunidad internacional, por lo que es necesario adoptar una estrategia diferente. Hay que utilizar las redes sociales para denunciar la flagrante opresi贸n que el Estado sionista inflige al pueblo de la Palestina ocupada. Israel tiene miedo de la soluci贸n de un Estado porque todos los palestinos de los territorios ocupados tendr谩n que recibir de repente plenos derechos como ciudadanos; si no lo hace, la etiqueta de 芦Estado democr谩tico禄 saldr谩 por la ventana.

Todos sabemos que, sea cual sea la soluci贸n que acepten los palestinos, tienen que aceptar un compromiso, pero esto no puede ser un obst谩culo para garantizar el fin de la opresi贸n. Los palestinos deben dejar de esperar un milagro que quiz谩 nunca llegue; tienen que ser m谩s proactivos.

La soluci贸n de un Estado, o una variante del mismo, ofrecer谩 oportunidades para que tanto israel铆es como palestinos prosperen, siempre y cuando tambi茅n prospere la igualdad de derechos, especialmente en t茅rminos de educaci贸n y progreso econ贸mico. La ocupaci贸n ahoga todos los aspectos de la vida palestina; la igualdad es una necesidad para salir de esta viciosa espiral descendente. Una lucha estrat茅gica y no violenta es el camino para lograrlo. Los israel铆es y sus aliados utilizan muchas t谩cticas para mantener la ocupaci贸n, pero creo que si las facciones se unen y siguen este camino, ser谩 algo que el Estado de ocupaci贸n y sus amigos en Occidente simplemente no podr谩n ignorar.

Autor y fuente: Nizar Milbes en MEMO

