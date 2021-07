–

Este jueves 22 se estrena en la plataforma Cine.Ar Play la pel铆cula 芦La Sesenta: cr贸nicas de una lucha obrera禄, del colectivo de cine militante Silbando Membas, que cuenta la hist贸rica huelga de 42 d铆as de los trabajadores de la L铆nea 60 en 2015. El film est谩 basado en parte del libro 芦Sesentazo: cr贸nicas de un lock out禄, de Santiago Menconi, que es trabajador y delegado de la L铆nea 60, integrante de Basta de Asesinatos Laborales (BAL) e integrante de esta agencia, adem谩s de ser la voz del relato lleva adelante la historia. Lo entrevistamos para que nos cuente sus expectativas con el estreno y la importancia de rescatar esa lucha: 芦me pone muy orgulloso, teniendo en cuenta lo que significa la 60 en mi vida y la organizaci贸n que supimos construir. Me parece que es importante que las y los trabajadores tomemos nuestra historia en las manos y salgamos a escribirla, a hacer pel铆culas, a difundirlas, porque son esas experiencias las que tienen que quedar condensadas para las futuras generaciones que vienen y que pueden retomar esos legados de lucha para que esa memoria colectiva no se pierda禄, remarca. Por ANRed.

Finalmente llega el esperado estreno de la pel铆cula 芦La Sesenta: cr贸nicas de una lucha obrera禄, realizada por el colectivo militante Silbando Bembas: ser谩 este jueves 22 en la plataforma de cine argentino Cine.Ar Play. El film relata la hist贸rica huelga de 42 d铆as de los trabajadores de la L铆nea 60 en 2015, una lucha que es referencia en el marco de las luchas obreras argentinas por sus a帽os de construcci贸n por abajo, desde la base y que se plant贸 firme ante la prepotencia patronal y la burocracia sindical.

La pel铆cula est谩 basada en parte del libro 芦Sesentazo: cr贸nicas de un lock out禄, de Santiago Menconi, que es trabajador y delegado de la L铆nea 60 e integrante de esta agencia, adem谩s de ser la voz del relato que lleva adelante la historia, leyendo fragmentos del libro adaptados para cada escena. Por eso lo entrevistamos en las v铆speras del estreno, para que nos cuente sus expectativas con la pel铆cula, sus impresiones con la adaptaci贸n que realiz贸 Silbando Bembas del libro y la importancia de la experiencia de lucha de los trabajadores de la 60 en el acumulado hist贸rico de las luchas obreras.

芦Para mi es un orgullo que las y los compa帽eros de Silbando Bembas hayan usado el libro para la trama de la pel铆cula 鈥 comienza Santiago Menconi 鈥 Ya me parece un orgullo que al calor de una lucha haya podido escribir un libro y que haya servido al menos para que hagan una pel铆cula. La verdad es que me pone muy orgulloso, teniendo en cuenta lo que significa la 60 en mi vida. Mi pap谩 colectivero. Mis hermanos trabajaron ac谩 tambi茅n. Y la organizaci贸n que supimos construir. Estoy muy contento que eso se pueda difundir y que el libro haya sido una herramienta para ayudar que eso se difunda. Agradezco tambi茅n al conjunto de las y los compa帽eros que participaron de la lucha de la 60鈥.

En cuanto a la adaptaci贸n del libro al cine que llevaron adelante desde Silbando Bembas, Menconi se帽ala: 芦la pel铆cula no sigue la trama lineal del libro porque el libro cuenta los 42 d铆as de lucha que vivimos en el 2015. Las y los compa帽eros de Silbando Bembas comenzaron a filmar la pel铆cula un a帽o despu茅s, en el 2016, despu茅s de que hab铆a salido el libro. Y fueron pasando otras cosas, que se adaptaron al gui贸n y a la trama, como el asesinato laboral de David Ramallo, la experiencia de Basta de Asesinatos Laborales, que nosotros armamos en conjunto con trabajadores del INTA y de otros sectores, y con familiares de las v铆ctimas, de las y los trabajadores fallecidos laboralmente. Me parece que la adaptaci贸n est谩 muy bien hecha y que logran incorporar otros nuevos elementos tambi茅n, como fue la represi贸n a la marcha contra la Reforma Previsional, y la vez que ped铆amos el paro general y que termin贸 con el copamiento del palco de la CGT禄, detalla Santiago, referenciando al final un hecho que casualmente fue la primer cr贸nica sindical que escribi贸 como integrante de esta agencia, titulada 芦Pon茅 la fecha芦.

La huelga hist贸rica que llevaron adelante los trabajadores de la L铆nea 60 en 2015 fue una larga lucha de 42 d铆as, que incluy贸 represi贸n, lock out patronal, 53 despidos y el cierre de una cabecera con trabajadores encerrados adentro con un cord贸n policial. Sobre esa experiencia de lucha, que rescata el filme, Santiago reflexiona: 芦no fue una lucha m谩s en la L铆nea 60, porque lleg贸 al m谩ximo de las fuerzas de organizaci贸n dentro de la l铆nea, por un lado, y por otro lado, porque toda la solidaridad que nosotros ven铆amos dando, y que nosotros ven铆amos acompa帽ando durante muchos a帽os, muchas luchas de otros sectores se vio condensada en esta huelga芦.

En la misma l铆nea, agrega: 芦no fue una lucha de la L铆nea 60. Nosotros en aquel entonces hab铆amos notado que, a diferencia de otras veces, que luch谩bamos contra la empresa y su patota, esta vez era la empresa, que es un monopolio que tiene m谩s de 80 l铆neas de colectivos, m谩s el sindicato que sal铆a a hacer denuncias, jugando en los medios a favor de DOTA, y el Estado, que sal铆a en los distintos medios a hacernos pelota y que no nos atend铆a en lo diferentes ministerios. Vimos que se hab铆a formado un frente entre la empresa, la burocracia del sindicato y el Estado. Y nosotros hicimos frente con otras organizaciones de trabajadores, de estudiantes鈥 As铆 que me parece que es muy importante en ese sentido, la organizaci贸n que logramos construir nosotros y la organizaci贸n que logramos construir por afuera禄, destaca.

Trazando una l铆nea de relaci贸n entre aquel hito del 2015 y la situaci贸n que atraviesan hoy en pandemia los trabajadores de la L铆nea 60, Santiago remarca: 芦es muy importante recuperar la historia de organizaci贸n de la L铆nea 60 y el transporte en general. Nos fue muy 煤til en el marco de esta pandemia. Cuando comenz贸 el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio no exist铆an protocolos sanitarios para el transporte y ac谩, gracias a que est谩 aceitada esa organizaci贸n, sobre todo los modos asamblearios, decidir entre los compa帽eros, armamos asambleas entre los compa帽eros, donde votamos protocolo de seguridad e higiene para aplicar en el transporte, que despu茅s termin贸 siendo adoptado por el Ministerio de Transporte y la CNRT, y es el que se us贸 en la mayor铆a de las l铆neas de colectivos. As铆 que esa experiencia de hace alg煤n tiempo funciona al d铆a de hoy, sigue en pie y eso me pone m谩s que contento. Despu茅s tuvimos algunos problemas y peleas, sobre todo con el paso del ASPO al DISPO, no flexibilizaron esos protocolos y al d铆a de hoy seguimos pidiendo ser incluidos en el plan de vacunaci贸n, que se pongan ciertos protocolos estrictos, ciertos reclamos que nos prometieron y nunca cumplieron禄, cuenta.

Para finalizar, Santiago Menconi reflexion贸 en torno a la importancia de trabajar para la construcci贸n de la memoria hist贸rica de las luchas de la clase trabajadora: 芦cuando empec茅 a escribir La Sesenta, antes del 2015, yo estaba trabajando en un libro sobre la huelga del 89鈥, y buscando informaci贸n sobre eso me hab铆a dado cuenta de que no exist铆an libros sobre las luchas de los colectivos. Solamente exist铆a 鈥楨l Micrazo鈥 y otro de Atilio L贸pez. Cuando del subte hab铆a dos libros, cuando de los ferroviarios hab铆a un mont贸n de libros escritos y de otras luchas obreras hab铆a un mont贸n. Me parece que es importante que las y los trabajadores tomemos nuestra historia en las manos y salgamos a escribirla, a hacer pel铆culas, a difundirlas, porque a fin de cuentas son esas experiencias las que tienen que quedar condensadas para las futuras generaciones que vienen y que pueden retomar esos legados de lucha para que esa memoria colectiva no se pierda y la retomemos como un valor de la clase禄, sentenci贸.